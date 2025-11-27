H3N2 subclado K, la nueva variante de la gripe que dispara las alertas: "Hay que vacunarse, no tenemos inmunidad previa"

La cobertura vacunal en España es baja, con solo la mitad de los mayores de 65 años vacunados y aún menos entre los grupos de 60 a 64 años y la población infantil.

Expertos recomiendan la vacunación urgente, especialmente en personas vulnerables, ya que la vacuna actual sigue siendo eficaz para prevenir casos graves, aunque su efectividad es menor en adultos.

La falta de inmunidad previa frente a H3N2, especialmente en niños, y la retirada del virus respiratorio sincitial como principal protagonista explican la rápida expansión de la variante.

Una nueva variante de la gripe, H3N2 subclado K, ha causado un aumento notable de casos en varios países, incluyendo España, donde la incidencia ha crecido un 38,5% en una semana.

El peor invierno que se recuerda en Australia. Llamamientos a vacunarse de forma "urgente" en Reino Unido y desde los organismos comunitarios europeos. Tokyo emitiendo su primera alarma desde 2009 y cerrando más de mil escuelas por la gripe.

En España, los virus respiratorios invernales superaron el umbral epidémico a finales de septiembre, semanas antes de lo habitual, y ya dobla el número de casos notificados la semana pasada por estas fechas.

La irrupción de una nueva variante ha pillado con el pie cambiado a las autoridades sanitarias de todo el mundo, que hacen un llamamiento a las personas vulnerables para que se vacunen cuanto antes.

Se trata de un subclado de la cepa H3N2, conocido en principio como J.2.4.1 y posteriormente solo con la letra K, que acumula siete mutaciones que lo diferencian de sus parientes más cercanos.

Durante la temporada de virus invernales circulan principalmente tres cepas. Dos de ellas son del tipo A: H1N1, heredera de la pandemia de 2009 y que fue la de mayor circulación el último invierno, y H3N2.

La otra cepa pertenece al tipo B y, en principio, suele ser más benigna que las del tipo A.

Según los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda del Instituto de Salud Carlos III, en una semana la incidencia de la gripe en atención primaria ha crecido un 38,5%, hasta los 33,1 casos por 100.000 habitantes.

De las muestras obtenidas en los últimos siete días, 70 pertenecían a cepas H3 por 24 de H1 (32 muestras adicionales no fueron subtipadas).

La predominancia de H3N2 contrasta con la de H1N1 de las últimas temporadas, explica Diego García Martínez de Artola, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc).

"La inmunidad que íbamos generando por las infecciones de H1N1, aunque fuera de bajo nivel, confería cierta protección", cuenta a EL ESPAÑOL.

"Si en las temporadas anteriores ha habido poco H3N2, no tenemos esa inmunidad generada anteriormente, aunque sea de bajo nivel".

"Hay que vacunarse"

Esto es especialmente relevante en niños, pues son los grandes portadores de la gripe, quienes "suelen introducirla en las casas". Por su corta edad, no han tenido oportunidad para infectarse y adquirir inmunidad frente a H3N2, que tiene un amplio espacio de acción.

Esta carencia de inmunidad previa no sería la única razón por la que la cepa está causando un gran número de casos.

"Antes, el primer protagonista de los virus invernales era el virus respiratorio sincitial o VRS. Con la llegada de nirsevimab comenzamos a 'retirarlo' del mercado, con lo que es posible que haya un nicho mayor de infecciones para la gripe".

Por eso, "las personas susceptibles tienen que vacunarse ya de la gripe: igual no evitamos todos los casos pero sí los más graves".

En este punto, no todo son malas noticias. Los primeros análisis en laboratorio sobre la efectividad de las vacunas de la gripe frente a la nueva variante de H3N2 eran poco esperanzadores.

Sin embargo, los análisis en vida real han mostrado que las vacunas actuales son eficaces para evitar en buena medida la enfermedad grave.

Un estudio sobre el impacto de H3N2 subclado K en Reino Unido a lo largo del primer mes del otoño apunta que la vacuna ha frenado entre el 72 y el 75% de las admisiones hospitalarias por gripe A (tanto H1N1 como H3N2) en niños de entre 2 y 17 años.

Los resultados no son tan optimistas para los adultos. La eficacia de la vacuna se reduciría hasta el 32-39% frente al tipo A.

Por suerte, si solo tenemos en cuenta el clado H3N2 (que ha supuesto el 84% del total de casos en adultos entre 18 y 65 años el estudio), asciende hasta el 60%.

"Las pruebas de laboratorio nos dicen que tiene poca reactividad frente al subclado K por sus mutaciones adicionales, pero primeros análisis como el de Reino Unido nos hacen pensar que la vacuna sigue protegiendo", apunta García Martínez de Artola.

Los autores del trabajo, que ha sido publicado en la revista Eurosurveillance, advierten que esta efectividad puede ir desvaneciéndose conforme pase más tiempo desde que la persona se vacunó.

Con todo, el portavoz de Seimc recuerda que las cepas que protagonizan el inicio del invierno no son las mismas que suelen prevalecer al final.

"Ocurre todas las temporadas. En las últimas ha predominado la variante pandémica [de 2009] con un nuevo linaje y es al final cuando suelen darse casos de otras".

A pesar de que la vacuna protege contra las formas graves de la enfermedad, las coberturas no son ideales.

Según el Gripómetro de la farmacéutica Sanofi, basada en encuestas telefónicas en distintas oleadas, solo la mitad de los mayores de 65 años de nuestro país habría recibido ya su dosis.

Solo tres comunidades (Galicia, País Vasco y Castilla y León) tendrían una cobertura mayor al 55%, mientras que Cantabria, Baleares y Canarias se situarían por debajo del 45%.

Entre los 60 y 64 años, el total nacional es muy inferior, del 20,3%. La vacuna también se recomienda a niños y niñas entre los 6 y los 59 meses, pero todavía no hay datos suficientes para estimar coberturas.