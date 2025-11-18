EEUU confirma el primer caso en humanos de gripe aviar H5N5: "Tiene una mutación clave para adaptarse a personas"

Estados Unidos ha confirmado el primer caso de gripe aviar en humanos después de nueve meses sin ninguno. Lo preocupante no es sólo que el virus vuelva a transmitirse entre las personas, sino que lo ha hecho como nunca antes.

Y es que el paciente, que lleva hospitalizado desde principios de este mes porque se encuentra en estado grave, se ha infectado con una variante que nunca antes se había detectado en humanos, la H5N5.

De los 70 casos que se habían registrado hasta la fecha en EEUU, todos ellos correspondían a H5N1, la variante que más se ha propagado en animales y que ya ha causado una muerte en humanos.

Ambas variantes comparten la proteína de superficie hemaglutinina (H5), que es la que permite al virus adherirse a las células. Difieren en la neuraminidasa (N1 y N5), que puede influir en la forma en la que se libera y se propaga el virus.

Un virus altamente patógeno

Por el momento se desconoce cómo ha podido contraer el virus. Las autoridades aún lo están investigando, pero sospechan que pudo haber estado expuesto a aves de corral infectadas en el patio trasero de su hogar.

El paciente, que reside en el estado de Washington, se encuentra "gravemente enfermo", según explicaron durante la rueda de prensa que se celebró el pasado viernes para dar a conocer este caso.

Es cierto que, al igual que sucedió con la primera víctima mortal, ya había tenido problemas de salud, por lo que la gravedad de la infección podría haberse visto influida por su estado previo.

Pese a que se han realizado pruebas a las más de 100 personas que han estado en contacto con el paciente, no se ha identificado ningún otro caso de H5N5. Esto hace que resulte más difícil conocer de qué forma se comporta esta cepa en humanos.

Lo que sí implica es que haya dos variantes distintas circulando en humanos. La H5N1 presenta una tasa elevada de mortalidad, cercana al 53%.

En el caso de H5N5, no se ha cuantificado su letalidad en nuestra especie. Pero algunos trabajos sí que han detectado una alta patogenicidad en aves silvestres.

Esta variante, de hecho, llegó a la región norteamericana a través de aves migratorias en 2023. Posteriormente, saltó a mamíferos terrestres, y se ha asociado con la mortalidad de mapaches, zorros y mofetas en Canadá.

Por ello, como apunta Luis Buzón, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), "es un virus que ya estaba bajo la lupa", puesto que en los casos mortales se detectó una mutación en la posición 627 de la polimerasa.

Esta mutación es "clave" a la hora de adaptarse a los humanos. Por sus características, la replicación del virus en células humanas resulta eficiente, superando así una de las principales barreras para el salto de especie.

Cuanto más interacciona con nuestra especie, su probabilidad de adaptarse y poder transmitirse entre humanos es mayor. Si se diera con H5N1, "estaríamos ante una situación muy ventajosa porque lo sabemos casi todo sobre el virus".

Pero en el caso de H5N5 habría más incógnitas porque, por ejemplo, "no se sabe si es más o menos grave" que la otra variante.

A ello se le suma que para esta variante no hay vacunas, lo que la hace verdaderamente preocupante por la gravedad de su patogenia, como señala el perito veterinario José Allende en este artículo de EL ESPAÑOL.

Aunque, como defiende Buzón, este escenario también podría ocurrir con H5N1, ya que las mutaciones que se van acumulando pueden hacer que el virus escape frente a la actividad protectora de vacunas que ya están diseñadas.

Actualmente, además, la adaptación de las vacunas a nuevas variantes ya está estandarizada, como añade José Antonio López Guerrero, profesor titular de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid.

A su juicio, aún es pronto como para afirmar que esta variante tiene una mayor virulencia. Sobre todo por qué no se sabe cuántos casos se han producido, ya que puede que haya algunos que no hayan sido reportados.

Qué es lo más preocupante

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EEUU consideran que el riesgo para la salud pública no ha aumentado a consecuencia de este caso, y sigue siendo bajo.

El riesgo de gripe aviar aumenta en otoño e invierno porque las aves migratorias pueden ser portadoras del virus y transmitirlo a los animales domésticos. En este sentido, lo que más preocupa a Buzón es que ahora comienza la temporada de gripe estacional.

Por tanto, existe la posibilidad de que aparezca una variante recombinante, en la que se combine un virus de la gripe estacional con uno de gripe aviar. Estos virus híbridos pueden ser radicalmente nuevos para los humanos, causando un potencial pandémico.

A este "escenario de incertidumbre" se le añade la llegada de una nueva variante. Aunque para los expertos del país, desde el punto de vista de la salud humana, debe considerarse igual que el H5N1.

En España, el riesgo de que se produzca un caso como el de EEUU es nulo por el momento, ya que no en la presente temporada se ha registrado ningún caso, ni en aves de corral ni en silvestres, de la variante H5N5.