Europa alerta de la expansión de casos autóctonos del tipo más peligroso de mpox en 4 países, entre ellos España

La ONU declaró la emergencia de salud pública internacional por la expansión de esta variante en agosto de 2024, que ya ha afectado a varios países fuera de África.

España detectó su primer caso autóctono de mpox en octubre, en un varón sin antecedentes de viaje a zonas con transmisión activa de la enfermedad.

El clado Ib de mpox se considera más peligroso que la variante original y representa un riesgo moderado para hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres.

El Centro Europeo de Control de Enfermedades ha emitido una alerta por la expansión de casos autóctonos del clado Ib de mpox en España, Países Bajos, Italia y Portugal.

La detección de casos autóctonos del clado Ib de la mpox en cuatro países del continente, entre ellos España, ha puesto en alerta al Centro Europeo de Control de Enfermedades, que ha hecho un llamamiento para aumentar la prevención de la enfermedad.

La ONU declaró en agosto de 2024 la emergencia de salud pública internacional por la expansión de esta variante de la mpox, que se considera más peligrosa que la original, en África.

Tras la disminución sostenida de casos y muertes, en septiembre la dio por finalizada. Casi al mismo tiempo, España detectaba su primer caso del clado Ib, en un individuo que había viajado a Tanzania recientemente, donde se infectó.

A las pocas semanas, el 10 de octubre, Madrid comunicaba el primer caso autóctono del mismo clado en Europa.

Se trataba de un varón que no tenían antecedentes de haber viajado a países con transmisión activa de la enfermedad y que mantuvo relaciones sexuales con otros dos varones que tampoco lo habían hecho.

La persona había recibido en 2023 dos dosis de la vacuna y se ha mantenido en aislamiento. Las autoridades siguen buscando el caso índice.

Pocos días después se han identificado casos autóctonos en Países Bajos, Italia (dos casos) y Portugal.

Curiosamente, Reino Unido y Alemania, los países europeos con más casos importados del nuevo clado, no han reportado ninguno autóctono hasta el momento.

La situación ha llevado al Centro Europeo para el Control de Enfermedades (abreviado ECDC, por sus siglas en inglés) a emitir un aviso y un llamamiento para aumentar la concienciación y la prevención de la enfermedad.

"La transmisión puede estar desarrollándose en redes sexuales de hombres que mantienen sexo con hombres en países europeos", ha advertido.

"Clásicamente, se pensaba que era un virus con mayor potencial de causar daño, comorbilidades y muertes", explica María Velasco, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc).

La detección de estos casos "nos debe alertar para potenciar las medidas de seguridad, informar a las personas de riesgo, a los profesionales y usar la vacuna en aquellas personas que viajen a lugares donde la enfermedad es endémica".

Con todo, se felicita por la detección de estos casos, un avance en la capacidad diagnóstica, "ya que la familia y tipo de virus es sencillo de detectar, pero no tanto diferenciar el clado".

Brotes de hasta 100 casos

Desde que la mpox irrumpió en 2022, el 98% de los casos se han dado en varones. Aunque no se considera una infección de transmisión sexual (ITS), sí que se transmite principalmente a través del contacto íntimo.

El ECDC considera que el riesgo inmediato de infección para la población general es bajo, si bien para hombres que mantienen sexo con otros hombres se eleva a moderado.

En su último informe, ha realizado una modelización matemática de la probabilidad de expansión del clado Ib de la mpox por Europa a través de redes de hombres que mantienen sexo con otros hombres.

En el escenario más probable, pueden ocurrir brotes de entre 10 y 100 casos. Grandes brotes de más de 200 casos tienen menor probabilidad "a menos que se descubra que el clado Ib es más transmisible que el II", apunta el organismo.

Aunque la aparición del clado Ib hizo saltar las alarmas por una mayor gravedad de la infección, el centro indica que existe una gran incertidumbre al respecto.

De los 29 casos de este clado detectados en Europa antes de este mes, 7 requirieron hospitalización. Sin embargo, "es un número pequeño para alcanzar conclusiones".

De lo que sí advierte es de que la enfermedad puede ser grave en aquellas personas con VIH no tratado.

Velasco subraya que este ha sido el caso en España, donde personas con VIH contagiadas por mpox murieron. Con todo, "la información que hemos tenido de la evolución de los casos del clado Ib nos dice que no ha sido más grave que la IIb, aunque todavía hemos tenido pocos casos".

La mpox, anteriormente conocida como viruela del mono, comenzó a extenderse desde Nigeria a otros países dentro y fuera de África en 2022.

En abril de ese año, la OMS lanzó la primera emergencia internacional relacionada con la enfermedad, que apagaría un año después.

Se trataba del clado IIb, considerado más transmisible pero causante de una enfermedad más leve. Entre los síntomas se encuentran lesiones cutáneas, febrícula y malestar general.

España reportó más de 9.000 casos y dos muertes en 2022. En total, se han registrado tres muertes en nuestro país.

En agosto de 2024, la OMS lanzaba una nueva alerta internacional por mpox, esta vez por la expansión del clado Ib, que hasta el momento solo se había limitado al África central.

Fuera de este continente se han detectado (a fecha de 9 de octubre de 2025) un total de 119 casos de esta variante. China (29), Reino Unido (16), Alemania (14) e India (10) son los países que más casos han reportado.

Al mismo tiempo que en Europa han comenzado a darse casos autóctonos, al otro lado del Atlántico ha ocurrido un tanto de lo mismo. El estado de California acaba de anunciar que han identificado tres personas infectadas sin historial de viaje reciente a zonas con transmisión activa del virus.

Velasco advierte de que la enfermedad, que en los últimos años había visto descender el número de casos, "puede resurgir en nuestro país. Si tenemos población no vacunada, va a ser susceptible".

La vacuna se recomienda, de momento, solo a aquellas personas que viajen a zonas endémicas. Pese a la aparición de casos autóctonos en Europa, la experta no considera que haya que cambiar la recomendación.

"El hecho de que haya habido dos casos no debería constituir un criterio para cambiar las recomendaciones. Aunque la decisión final corresponde a las autoridades", apunta.