La extraña enfermedad que sufre desde hace 10 años el presentador Josep Lobató y que le impide hablar y leer

Hace una década, la voz del presentador Josep Lobató era conocida en la radio y su cara, en programas de televisión. Muchos le recuerdan con especial cariño por su paso por el programa Ponte a prueba, que se emitía en Europa FM.

Lobató también escribió dos libros. Por desgracia, una enfermedad le apartó de los focos y actualmente no puede hablar —aunque cada día se supera a sí mismo gracias a su trabajo con neurologopedas— ni leer. ¿Cuál fue esta enfermedad?

Se sabe que en 2015 Lobató fue diagnosticado con una afección conocida como daño cerebral adquirido (DCA), que es una lesión repentina del cerebro, y después padeció un ictus que fue lo que le produjo la afasia, la pérdida del habla y la forma de comunicarse.

También sabemos que su enfermedad neurológica es desmielinizante, aunque el DCA no siempre lo es. Es decir, que produce poco a poco la pérdida de la capa que recubre y protege los nervios, la mielina. A pesar de ello, Lobató ha demostrado que con trabajo, su estado ha ido mejorando.

De hecho, recientemente ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles, en Antena 3. En una entrevista en la que también participó su logopeda, explicó cuál ha sido su proceso en los últimos diez años en los que no le hemos visto en nuestras pantallas.

Sonsoles Ónega, la presentadora, describía esta DCA como "un chispazo" que viene "sin síntomas previos". Tras ese debut repentino se observó una pérdida de capacidades, como leer, escribir y hablar, que se produjo de manera lenta.

Y, entonces, llegó el ictus. Tal y como recuerda Lobató, primero perdió la sensibilidad del lado derecho de su cuerpo y manifestó la afasia. Y a partir de ese momento, el presentador comenzó su lucha por recuperar capacidades al tiempo que su enfermedad avanza.

Recuperación progresiva

"Con mucha constancia, resiliencia y una actitud muy positiva va mejorando", ha explicado su logopeda en el programa. Con gestos y algunas palabras, Lobató expresó la importancia de sonreír para mejorar en vez de llorar y encerrarse en uno mismo.

También en el programa contó que utiliza imágenes en su teléfono móvil para expresar lo que quiere y en los vídeos que comparte en sus redes sociales se observa que cada día es capaz de expresar más palabras. Es capaz de decir palabras como sí, café o el nombre de sus padres.

El DCA aparece siempre de manera brusca, pero puede afectar distintas capacidades dependiendo de la región del cerebro en el que se produzca. Pueden ser problemas en la comunicación y el habla, pero también en la movilidad o en las emociones.

Hasta en un 77% de los casos, el DCA es el resultado de un ictus, tal y como explica la Fundación Española de Daño Cerebral (Fedace). Pero también puede producirse debido a traumatismos, tumores o infecciones.

Su enfermedad ha sido definida como desmielinizante por lo que poco a poco va destruyendo la mielina. Explica la Clínica Universidad de Navarra (CUN) que afecta a la velocidad y eficiencia de la conducción de los impulsos eléctricos en el sistema nervioso.

La esclerosis múltiple suele ser la enfermedad que más se relaciona con estos procesos desmielinizantes, pero no es la única. Otras enfermedades y condiciones, como las infecciones o incluso el alcoholismo, han sido relacionados con la pérdida de mielina.

Aparte del tratamiento farmacológico que Lobató pueda estar siguiendo, es fundamental realizar terapias de rehabilitación como las que él mismo ha anunciado que está realizando. En su perfil de Instagram también se puede ver que es activo y realiza ejercicio.