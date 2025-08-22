Del dengue al chikungunya, Europa alerta de un récord de enfermedades tropicales: "Entramos en una nueva fase"

"Europa está entrando en una nueva fase en la que una transmisión más amplia e intensa de enfermedades transmitidas por mosquitos se está transformando en la nueva normalidad".

Quien ha pronunciado estas palabras es Pamela Rendi-Wagner, la directora del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

El presente año está marcando un récord en el continente de ciertas enfermedades tropicales transmitidas por mosquitos. En algunos casos, son enfermedades que hace una década eran desconocidas en la Unión Europea.

Pero unos veranos cada vez más largos y unos inviernos cada vez más suaves —con una contribución innegable del cambio climático— está favoreciendo la presencia de mosquitos transmisores de estas enfermedades.

Aedes albopictus, conocido como mosquito tigre, es transmisor de dengue, chikungunya y zika. Su primo Aedes aegypti transmite la fiebre amarilla. Aedes japonicus es vector de la fiebre del Nilo Occidental, aunque el mosquito común (que no pertenece al género Aedes sino al Cullex) también es transmisor.

El ECDC alerta de que el mosquito tigre ya está presente en 16 países y 369 regiones europeas (entre ellas, España) y en 2025 ha habido un récord de brotes autóctonos de chikungunya, 27.

Además, ha alcanzando nuevas latitudes, como la región de Alsacia, al noreste de Francia. Este país está viviendo una explosión de casos autóctonos: 111, agrupados en 22 brotes. Pero no es el único: Italia ya ha detectado 7 casos no importados en lo que va de año.

En cuanto al dengue, ya han sido reportados 11 casos en Francia (uno adquirido localmente esta semana), cuatro en Italia y dos en Portugal hasta el pasado 13 de agosto.

Por otra parte, hay ocho países que han notificado casos en humanos de fiebre del Nilo Occidental este año: Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Rumanía, Serbia y España.

Nuestro país no es ajeno al avance de las enfermedades tropicales en los últimos años. Solo en lo que va de año se han notificado, según los datos del Centro Nacional de Epidemiología, 135 casos de dengue (639 el año pasado), 32 de chikungunya y 4 de zika.

La gran mayoría son, por supuesto, importados, es decir, de personas que lo adquirieron en otros países pero la infección fue detectada al llegar a España. Pero la presencia de los mosquitos y de casos importados facilita la aparición de casos autóctonos.

En 2024 hubo seis casos autóctonos de dengue en nuestro país, localizados en Tarragona, y 158 de virus del Nilo Occidental, en Andalucía y Extremadura.

Hasta el momento no ha habido casos autóctonos de zika y chikungunya pero "si hay infectados, la probabilidad de que haya transmisión autóctona existe y va a ocurrir", afirma Gema Fernández Rivas, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc).

"El riesgo cero no va a existir en medicina. Tenemos personas infectadas, tenemos el mosquito capaz de transmitir la enfermedad y, por tanto, existe el riesgo, pero no es algo inevitable. Puede que haya casos, que se produzcan pequeños brotes".

El mosquito en España

La presencia de mosquitos transmisores de enfermedades tropicales está ampliamente documentada en nuestro país.

El mosquito tigre fue detectado en 156 municipios españoles en 2023, principalmente en las provincias que dan al Mediterráneo (islas Baleares incluidas) y regiones de Andalucía, Extremadura y Madrid, según la red Mosquito Alert.

Aedes japonicus fue detectado recientemente en Asturias, pero todavía está lejos de tener la distribución de A. albopictus. Por su parte, A. aegypti ha sido notificado puntualmente en las islas Canarias.

Gema Fernández Rivas sostiene que en nuestro país contamos con profesionales preparados para hacer frente a este riesgo y "existe un buen plan nacional de control vectorial".

Con todo, apunta que la cada vez mayor presencia de mosquitos transmisores de enfermedades implica la necesidad de "cambiar las medidas de protección frente a ellos, sobre todo en gente mayor, niños o aquellos con alguna inmunosupresión".

Es en estas personas en las que la enfermedad causada por estas infecciones puede llegar a ser de mayor gravedad o "agravar las condiciones basales del individuo".

"Hay que extremar las medidas para el control de las picaduras, como las que toman los viajeros que van a países con presencia de estos mosquitos: taparse con manga larga y pantalón largo, y usar repelentes en épocas de mayor transmisión, como el verano".

La especialista recuerda que existen vacunas frente al dengue y al chikungunya, pero solo serían necesarias en el caso de "situaciones más preocupantes, que no es lo que está ocurriendo en Europa de momento".

"Lo importante es bloquear la cadena epidemiológica, ya que, en el caso del chikungunya, el reservorio es humano: la persona infectada va a ser la fuente para que un mosquito se infecte y pueda transmitirlo".

En ese caso, y si es "diagnosticada correctamente", lo recomendable es un confinamiento corto (como en aquellas personas contagiadas de Covid durante la pandemia), "para evitar que le piquen los mosquitos y esté en contacto con otras personas".

No obstante, Fernández Rivas recuerda que estas enfermedades "son impredecibles, pero estamos preparados, tenemos las capacidades diagnósticas y los conocimientos para afrontar la llegada de casos autóctonos".