Efecto Dunning-Kruger: la psicología explica por qué los políticos mienten en su CV y creen que no les van a pillar

Noelia Núñez, ex diputada del Partido Popular.

Cuando la ex diputada del Partido Popular, Noelia Núñez, dimitió este miércoles tras reconocer que había "una equivocación" en sus currículums académicos publicados, muchos españoles creyeron estar escuchando una historia conocida.

Núñez ha explicado en sus redes sociales que en estos documentos públicos aparecen como terminados estudios que no ha acabado, pero que pretende retomar. E insiste en su mensaje de que su intención no ha sido en ningún caso la de engañar.

El caso del currículum maquillado de Núñez no es el único conocido en España y destacan otros en las últimas décadas como el del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, o el de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Pero, ¿por qué parece que los políticos son más susceptibles de mentir en sus currículums? El doctor en Psicología y presidente de la fundación Psicología sin fronteras, Guillermo Fouce, apunta a que estos engaños están provocados por "sentimientos de inferioridad".

"Afecta a los políticos especialmente porque son profesionales que tienen que venderse como personas solventes y, encima, están continuamente comparándose con el adversario. Esto sucede en la población, pero en la política especialmente".

Ante la confusión generada sobre mi formación académica, quiero aclarar que nunca he tenido intención de engañar a nadie.



Por su parte, el catedrático de Psicobiología de la Universidad de Murcia, José María Martínez Selva, coincide con Fouce en que la sociedad actual le da demasiado valor al título universitario frente al desempeño, y esto supone un grave daño.

Uno de los sesgos que se asocian con más frecuencia a la profesión del político es el efecto Dunning-Kruger, que fue descrito en 1999 por los dos psicólogos que le dieron nombre en un artículo para la revista científica Journal of Personality and Social Psychology.

Este efecto se suele pintar como el reverso del famoso síndrome del impostor. Quien tiene este síndrome piensa que va a ser acusado de no tener la suficiente valía para su puesto, no se siente apto e infravalora los logros que ha obtenido.

Por el contrario, una persona que atraviesa el efecto Dunning-Kruger se cree merecedor de una buena posición, a pesar de carecer de conocimientos en la materia implicada. Por eso, pueden llegar a mentir o a realizar actos para reforzar su posición.

"Sí, este efecto puede influir en las personas que no cuentan con méritos y quieren justificar una posición. Esto puede pasarle a una persona joven que de repente se ve con un puesto alto y quiera dar una imagen de ser competente", explica Martínez Selva.

Dunning y Kruger explican en el artículo que en sus investigaciones encontraron que las personas con peores calificaciones en humor, gramática y lógica solían sobreestimar en gran manera su desempeño en el examen.

"Las personas incompetentes en estas materias sufren una carga doble: no sólo alcanzan conclusiones erróneas y toman elecciones desafortunadas, sino que su incompetencia secuestra su habilidad metacognitiva para darse cuenta", resumen los autores.

Fouce apunta, precisamente, a que este efecto aplicado a la falsificación de un currículum "tiene que ver con la presión de venderte como solvente, pero también de crear un autoengaño para que duela menos algo que te duele mucho".

Políticos y mentiras

"Tienes pensamientos justificadores como 'bueno, eso lo hace todo el mundo' o 'realmente, no es tan importante haber terminado toda la carrera' para sentirte mejor. Son lo que se conoce como atajos mentales", explica Fouce.

En cualquier caso, las razones por las que un político puede falsear su currículum pueden no estar claras en todos los casos. Martínez Selva explica que es "temerario aventurarse a decir que Noelia Núñez sea una mentirosa y hay que conocer más contexto".

Martínez Selva es, además, el autor del libro La nueva ciencia de la mentira. Qué nos enseñan la neurociencia, la psicología y la inteligencia artificial sobre la mentira y la detección (Paidós, 2024). "Me cuesta pensar que quisiera prosperar con esa mentira", explica.

"No le estoy quitando responsabilidad, como poco tiene el deber de comprobar los datos que salen en sus currículums", aclara el experto. "Pero, si es una mentira, me parece muy ingenua. El mundo de la política tiene un nivel altísimo de exposición pública".

El catedrático sostiene que la política ha tenido una "salida noble" y que no puede ser comparada con otros "grandes mentirosos demostrados, como el pequeño Nicolás". Por lo menos, si no conocemos otros antecedentes.

Fouce, por su parte, considera que la mentira de Núñez "es una mentira muy gruesa. Te presentas como lo que no eres y no es un error. Recordemos que ha dimitido después de cinco años permitiendo la ‘equivocación’ y que ha dado clase sin tener título".

Los políticos que sí buscan un beneficio claro al falsear sus currículums tienden a pensar que no van a ser descubiertos. "Lo piensan porque abusan de la credulidad de las personas, la base de la sociedad es la confianza", explica Martínez Selva.

El catedrático de la Universidad de Murcia cuenta que los seres humanos tendemos a pensar que lo que escuchamos es verdad, al menos hasta que haya indicios de lo contrario. Por eso, quienes engañan deliberadamente confían en que la gente no comprobará sus mentiras.

Lenguaje ambiguo

Para Fouce, los políticos llegan a creerse sus propias mentiras y suelen tener un sentimiento de impunidad debido a su posición. Tanto Fouce como Martínez Selva hablan de que suelen referirse a su formación de manera ambigua.

"Es frecuente verles diciendo frases como ‘tengo conocimientos de no sé cuántas carreras’, pero ¿cuántas has terminado?", se pregunta Fouce. "De repente, dicen ‘tengo estudios de’, pero no especifican y corrigen sus currículums a menudo", dice Martínez Selva.

El caso de Noelia Núñez también ha sorprendido por su dimisión y Martínez Selva recuerda que otros en su posición no lo han hecho. "Siempre se ha dicho que las sociedades mediterráneas son más indulgentes con las mentiras de los políticos que las centroeuropeas".

"Realmente, en España no nos parece tan malo mentir en un currículum porque muchos lo hacen cuando van a una entrevista de trabajo", expone Martínez Selva. "Si ya has mentido una vez, puedes mentir otra. Aquí dimiten menos políticos, pero en otros países es lo normal al falsear un currículum", sostiene Fouce.

"La política es un mundo lleno de gente con carrera y nuestra sociedad, una sociedad de la imagen. Y ahora parece que si no tienes estudios universitarios no eres nada, y eso no es así para nada", continúa este experto.

"Si de algo me alegro de que haya salido este caso es que muchos políticos estarán ahora revisando sus propios currículums", responde Martínez Selva.