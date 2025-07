Golpe definitivo a los 10.000 pasos diarios: un gran estudio confirma que se reduce la mortalidad con menos

Si eres de los que no se van a la cama sin haber dado sus 10.000 pasos recomendados al día, debes saber que un nuevo estudio ha confirmado que no es necesario. Tan sólo 7.000 pasos al día serían suficientes para reducir el riesgo de mortalidad.

Muchos de nuestros móviles y relojes inteligentes están programados para animarnos a dar 10.000 pasos al día. Sin embargo, en los últimos años los científicos han querido saber cuánta evidencia científica hay en este reto, que es igualmente recomendable.

En este sentido, la revista científica The Lancet Public Health ha publicado este miércoles una revisión de hasta 57 investigaciones que han tratado el tema y que concluye afirmando que son 7.000 pasos los que marcan la diferencia en nuestra salud.

"Comparado con dar 2.000 pasos al día, 7.000 se asociaron a un 47% menos de riesgo de mortalidad por cualquier causa, un 25% menos de riesgo de sufrir cardiopatías y un 47% menos de riesgo de morir a causa de ellas", explica el artículo.

Ahora bien, los beneficios de los 7.000 pasos al día continúan. El riesgo de cáncer se reducía en un 6%; el de morir por uno de ellos, en un 37%; el de diabetes tipo 2, en un 14%; el de demencia, en un 38%; el de depresión, en un 22%; y el de sufrir una caída, en un 28%.

"Aunque dar 10.000 pasos al día puede seguir siendo un objetivo factible para las personas más activas, 7.000 se han relacionado con mejoras significativas en los resultados de salud y puede ser un objetivo más realista y alcanzable para otros", dicen los autores.

Ahora bien, los investigadores explican que algunos de estos beneficios cuentan con un menor grado de evidencia científica porque están respaldados por menos estudios. Como la incidencia de cáncer o las muertes por cardiopatías asociadas al número de pasos diarios.

Los autores también admiten que los estudios disponibles podrían tener ciertos sesgos al carecer de especificaciones en la edad y el grado de fragilidad de los participantes. Por esta razón, es importante continuar las investigaciones.

En cualquier caso, este estudio ha destacado por el alto número de participantes con el que cuenta: más de 160.000 personas. De hecho, se trata del estudio que más datos ha logrado aglomerar sobre este tema hasta la fecha.

Salir a caminar

La mayoría de los estudios que han buscado asociaciones entre el número de pasos que damos y los resultados de salud que aportan se han centrado con más frecuencia en la mortalidad o en la incidencia de enfermedades cardiovasculares.

Es más, un estudio publicado en Journal of the American College of Cardiology con una fuerte presencia de investigadores españoles ya sugirió que la cifra de pasos beneficiosos para el corazón se encontraba entre los 7.000 y los 9.000.

En este estudio, además, se hizo hincapié en el ritmo al que debemos caminar. Los autores observaron que aquellos que caminaban más rápido presentaban mejores resultados en las cifras de mortalidad. Es decir, recomendaron andar a paso ligero.

Los datos, por tanto, que el nuevo estudio ofrece en cuanto al impacto de los pasos diarios en nuestro deterioro cognitivo, estado físico, de salud mental e incidencia de cáncer sí que resultan más novedosos para la comunidad científica.

Este mismo año, la Universidad de Oxford publicó un artículo en British Journal of Sports Medicine que confirma la asociación entre pasos y menor riesgo de cáncer. Las personas que daban 7.000 pasos al día tenían un 11% menos de riesgo que los que dan 5.000.

Pero, ¿cuánto caminamos de media los españoles?, ¿deberíamos ponernos las pilas y las zapatillas? Existen pocos estudios que se hayan animado a medir esta cifra y dos de ellos los aporta la aplicación móvil WeWard.

Esta aplicación ha situado a los españoles como los europeos que más andan, según recoge Infosalus, y las cifras se encuentran entre los 5.000 y los 6.500 pasos diarios. Es decir, todavía nos queda para llegar al número ideal.

Tal y como explica este artículo de EL ESPAÑOL, este número de pasos diarios está muy determinado por la ciudad en la que vivas. Las ciudades españolas en las que más se anda son Bilbao, Madrid y Zaragoza. Al final del ranking, se encuentra Murcia.

Lo que está claro es que caminar y realizar ejercicio físico tiene una clara asociación con un mejor estado físico y todos deberíamos movernos en función de nuestras capacidades. De esta manera, mejoraremos nuestra salud.

Pero, ¿por qué existe la creencia de que son 10.000 los pasos necesarios? Se debe al lanzamiento al mercado en la década de 1960 de un podómetro japonés llamado Manpo-kei y que en el idioma nipón significa, literalmente, 10.000 pasos.

Esta cifra suponía una buena estrategia de marketing para el producto porque era fácil de recordar y el ideograma japonés correspondiente parece la silueta de un hombre corriendo. Es decir, era un objetivo puramente comercial, sin evidencia científica tras él.