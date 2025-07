Walter Riso, psicólogo: "El amor propio es clave para combatir la ansiedad y la depresión en España"

Cada vez más investigaciones apuntan a un factor común cuando se habla de salud mental: el amor propio. A esta conclusión llegó el psicólogo Walter Riso, quien, al empezar a documentarse para escribir un libro sobre la depresión, descubrió que este elemento aparecía una y otra vez como pieza clave en el equilibrio emocional.

En un vídeo en redes sociales, Riso afirma que “los estudios mostraban que tener buen amor propio funcionaba como un factor de inmunidad frente a la depresión”, explica el psicólogo en una de sus publicaciones. La evidencia científica lleva años señalando en la misma dirección: las personas con un amor propio sólido tienden a sufrir menos trastornos del estado de ánimo y, cuando los atraviesan, lo hacen con más recursos para afrontarlos.

Pero el efecto no se limita a la salud mental. Riso también revisó investigaciones sobre ansiedad, enfermedades cardiovasculares y sistema inmunológico. En todas, el patrón era parecido: quienes se valoran y se respetan a sí mismos suelen presentar mejores indicadores de bienestar general, tanto físico como emocional.

La psicología contemporánea ya no trata el amor propio como un concepto vago o motivacional. Lo considera una pieza básica del equilibrio psicológico, al mismo nivel que la regulación emocional o las habilidades sociales. En un mundo donde el estrés, la presión y la autoexigencia forman parte del paisaje cotidiano, aprender a quererse puede marcar una diferencia real.

La estrecha relación entre amor propio y estado de ánimo

No hace falta haber pasado por una depresión para saber lo que es sentirse mal con uno mismo. Esa sensación difusa de no estar a la altura, de fallar siempre en lo mismo, de mirar hacia dentro y no gustarse. Para muchos, esa es la forma cotidiana del bajo estado de ánimo.

La Asociación Nacional de Psicólogos en Acción de España lo explica con claridad: cuando la autoestima se resiente, es más fácil caer en pensamientos negativos, sentirse irritable, desconectado, cansado o incapaz de disfrutar de lo que antes sí hacía bien. De hecho, la ciencia confirma que la falta de amor propio o de autoestima suelen estar detrás de muchos cuadros depresivos, especialmente cuando va acompañada de desesperanza.

Desde la plataforma Salud Mental 360 insisten en que la imagen que cada uno tiene de sí mismo no se forma solo mirando hacia adentro. También influye, y mucho, la forma en que cree que lo ven los demás. Es decir, nos construimos en parte a través de la mirada ajena, y eso puede reforzarnos o hacernos mucho daño, según cómo lo gestionemos.

Hoy, en una época de incertidumbre, sobreexposición y cambios forzados, mucha gente arrastra un desgaste emocional profundo. En ese escenario, tener una buena relación con uno mismo ya no es un lujo, sino una necesidad. No se trata de inflar el ego ni de repetir frases positivas frente al espejo. Se trata de dejar de ser el peor juez de uno mismo. Y de empezar a construir una mirada interna más justa, más compasiva y más realista.

Siete claves prácticas para fortalecer la autoestima

Trabajar la autoestima no significa transformarse en alguien nuevo ni vivir en un optimismo constante. Se trata más bien de cambiar la forma en que uno se habla, se mira y se acompaña. Para ello, los psicólogos recomiendan algunas pautas, como estas: