Benjamin Bikman, bioquímico, alerta a España: "Con Ozempic, por cada 2,7 kg perdidos, 1,8 kg son de músculo y hueso"

El uso de Ozempic para tratar de adelgazar es cada vez más común, si bien no se trata de una práctica exenta de riesgos, ya que los expertos advierten del peligro que puede suponer su uso indiscriminado, provocando pérdida de masa muscular o riesgo de depresión, entre otros.

Durante su paso por el podcast The Diary of a CEO, el doctor Benjamin Birkman, investigador y profesor de metabolismo, ha lanzado una advertencia contundente sobre un uso indiscriminado de medicamentos como Ozempic.

Aunque fueron desarrollados para tratar la diabetes tipo 2, su utilización se ha disparado por su capacidad para suprimir el apetito y provocar una pérdida de peso rápida, con unos efectos que están generando preocupación entre los expertos.

El profesional ha mostrado su preocupación por tratarse de "una herramienta para facilitar trastornos alimenticios". Bikman destaca que este tipo de fármacos funcionan imitando una hormona intestinal llamada GLP-1, que tiene la función principal de enviar señales de saciedad al cerebro.

Esta hormona se libera de forma natural después de comer, especialmente tras las comidas bajas en hidratos de carbono, tal y como sostiene el bioquímico: "Una comida baja en hidratos puede triplicar la respuesta de GLP-1 respecto a una alta en carbohidratos".

Sin embargo, Benjamin Bikman recalca que este mecanismo no funciona igual en todas las personas. Según los estudios que cita, se puede demostrar que los individuos obesos presentan una respuesta de GLP-1 mucho menor tras el consumo de carbohidratos.

Esto hace que sigan teniendo hambre incluso tras haber comido la misma cantidad de comida que una persona delgada. Lo más preocupante es uno de los efectos que el uso prolongado de estos medicamentos provoca.

Pérdida de masa muscular y ósea

Lo que más le preocupa a Benjamin Bikman es que el uso continuado en el tiempo de medicamentos como Ozempic provoca una pérdida de masa muscular y ósea, con lo que ello puede suponer para estas personas, que pueden sufrir distintos problemas de salud.

"Por cada 2,7 kilos de grasa que se pierden, se pierden 1,8 de masa magra, incluyendo músculo y hueso", destaca el experto, que extrae este dato de diferentes ensayos clínicos, y ya se ha podido ver cómo ha afectado a la vida de algunos pacientes.

En el caso de las mujeres, recalca que un uso continuado del fármaco puede llevar a desarrollar osteoporosis, y advierte de que lo que están haciendo recurriendo es "erosionar su salud ósea".

Este hecho es especialmente preocupante en el caso de las personas mayores, como las mujeres que tienen más de 60 años, que tras perder peso con su uso, "no recuperarán nunca el músculo ni el hueso", mientras que "sí pueden recuperar la grasa si dejan la medicación".

Efectos secundarios del uso de este medicamento

El doctor trata de alertar del peligro que supone usar medicamentos como Ozempic para perder peso, y si no es suficiente con los efectos que puede provocar en el organismo con respecto a la pérdida de masa ósea y muscular, también está preocupado por el impacto psicológico.

En un estudio reciente se encontró que el riesgo de tener pensamientos suicidas se duplica en aquellos que deciden comenzar con este tratamiento, al mismo tiempo que se triplican los casos de depresión mayor, con lo que todo ello puede suponer.

"No solo reduces tu apetito, reduces tu interés por todo", afirma Bikman, que también destaca que hay algunos pacientes que dejan de disfrutar de sus aficiones, como la práctica de alguna actividad deportiva o el mantener un estilo de vida activa.

En los últimos años, ha habido diferentes casos de famosos que se han visto afectados por el consumo de este medicamento. De hecho, este fue el caso de la cantante Avery, que como consecuencia de ello ha desarrollado osteoporosis y osteopenia tras un año usando Ozempic.

"Mi discográfica me dijo que estaba gorda, me lo recetaron, me enganché, y ahora mis huesos son como galletas wafer", relató entre lágrimas, a lo que Bikman responde asegurando que hay personas delgadas que usan el fármaco hasta el punto de llegar a enfermar.

¿Para qué sirve este medicamento?

A pesar de las críticas al respecto de su consumo, Benjamin Bikman no descarta el uso de Ozempic y similares por completo, aunque sí hace hincapié en que solo se debe usar bajo control médico y con unos objetivos específicos.

En este sentido, ha querido destacar que puede llegar a ser útil para aprender a controlar la adicción a los hidratos de carbono, si bien recomienda combinar su uso con cambios reales en la alimentación y los hábitos de vida.

Por este motivo, en la dieta habría que apostar por un mayor consumo de proteína y grasa, mientras que habría que realizar un mayor entrenamiento de fuerza, para así poder evitar que se produzca la pérdida de músculo asociada al consumo de este fármaco.

Asimismo, Bikman ha llamado a ser responsables, y no limitarse a utilizar este medicamento para adelgazar sin prestar atención a otros aspectos fundamentales para poder perder peso de una manera mucho más segura y saludable.

En su opinión, en todo caso se debería buscar la dosis mínima efectiva que permita progresar mientras se van desarrollando unos adecuados hábitos alimenticios, siempre con la intención de abandonar el medicamento en el futuro.

Aunque asegura no estar en contra de fármacos como Ozempic, sí que quiere que se conozcan los efectos adversos que puede provocar y que en muchas ocasiones se obvian.