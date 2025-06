Scharffenberg, experto en longevidad: "He vivido 10 años más que mis hermanos, hasta los 102 años, por este hábito"

Los centenarios cada vez son menos escasos, pero todavía no está clara cuál es la receta para conseguir ser uno de ellos. Cuando les preguntas qué han hecho para llegar a esa edad tan avanzada, muchos de ellos no saben qué contestar.

Lo que está claro es que los centenarios suelen ser personas activas y que, si bien no todos están obsesionados con la vida sana, sí que tienen en general buenos hábitos de vida y también suelen tener un peso saludable.

Es decir, a pesar de que la ciencia logra cada vez más avances impresionantes, está claro que si queremos vivir con salud durante muchos años tenemos que poner algo de nuestra parte y evitar las costumbres que más nos dañan.

En este sentido, el médico de 102 años John Scharffenberg ha contestado en un vídeo de YouTube a la pregunta que más le hacen: cuál es su secreto para haber vivido tantos años. Y Scharffenberg tiene una teoría sobre ello.

"La gente siempre quiere saber cómo es posible que haya vivido tanto", explica este médico californiano. Scharffenberg ha contado en múltiples ocasiones que ha sido vegetariano durante toda su vida, pero eso no es suficiente.

"He vivido más años que mis otros dos hermanos mayores: he vivido 13 años más que uno y 16 años más que el otro. Además, no tengo planeado morirme este año por lo que iré añadiendo más años", explica el médico.

Sus hermanos, que ya han fallecido, también habían sido vegetarianos durante sus vidas. "Así que esa no era la respuesta, ¿por qué he vivido yo más?", se pregunta Scharffenberg. "Lo he revisado todo y la respuesta es el ejercicio".

En este sentido, Scharffenberg recuerda que justo en la mitad de su vida, a los 51 años, emprendió un cambio vital que también afectó positivamente a su salud y que piensa que le brindó toda esa cantidad de años extra de vida.

"Cuando cumplí los 51, dejé mi trabajo enseñando sobre Nutrición en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Loma Linda", recuerda el experto, que en algún momento de su carrera regresó a su antiguo trabajo.

Scharffenberg enseña actualmente en esa universidad a pesar de su avanzada edad. "Ahora llevo 63 años trabajando ahí y enseñando Nutrición", explica. Sin embargo, a los 51 años decidió tomarse un tiempo.

Un proyecto activo

Y lo hizo, según explica el vídeo, porque "estaba demasiado ocupado" y, por eso, se mudó al campo. "En las montañas de California, es una zona muy buena", recuerda este experto de Estados Unidos.

"Compré 26 acres de terreno [diez hectáreas y media] por 28.000 dólares y también compré una motosierra porque era todo bosque. Empecé a talar árboles y despejé una zona equivalente a dos acres [menos de una hectárea]".

En esa zona construyó su propio jardín: "Planté 80 árboles frutales y un año planté hasta 3.000 plantas de fresas. La gente me decía: 'pero, ¿qué haces con todas esas fresas?'. ¡No entendían nada!", cuenta el experto.

"A todo el mundo le gustan las fresas y, por eso, plantar fresas es la mejor forma de hacer amigos", afirma Scharffenberg. El médico centenario explica que, además, construyó una casa y carreteras y caminos para conectarla.

"Todo ese proyecto era ejercicio físico, un ejercicio que mis hermanos no tenían que hacer en la ciudad. Trabajaba duro a diario, trabajando la tierra, construyendo una casa y otras cosas parecidas", señala.

"Así que mi ejercicio era mejor que el de mis hermanos y, por eso, creo que he vivido más que ellos. El ejercicio es una de las principales cosas que debemos hacer para vivir más años", sostiene este médico.