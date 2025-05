Doctora Débora Nuevo, experta en longevidad: "Tu microbiota frena el envejecimiento si tomas avena, espárragos o alcachofa"

La ciencia del envejecimiento no ha dejado de avanzar en los últimos años. Si bien es cierto que la esperanza de vida promedio del ser humano ha aumentado en el último siglo más que en el conjunto de la historia anterior, esta longevidad no siempre se ve acompañada de una buena calidad de vida, o 'años libres de enfermedad' como ya los denominan las diferentes investigaciones. Actualmente ya no se busca solo vivir más, sino también envejecer mejor.

Una de las expertas en este campo es Débora Nuevo, especialista en envejecimiento y microbiota. Aunque a priori pueda parecer que estos dos campos no tengan relación entre sí, la microbiota influye en prácticamente cualquier proceso de nuestro organismo, y provocarle daños acaba teniendo consecuencias en el resto del organismo. Como explica Nuevo, el secreto del envejecimiento saludable no dependería de suplementos o cremas, sino de la microbiota intestinal.

"El secreto para envejecer mejor no está ni en una crema, ni en una pastilla, sino aquí, en tu intestino", relata, refiriéndose al microbioma intestinal. "Tu microbiota, esos millones de microorganismos que conviven contigo, no solamente cumplen funciones digestivas, también regulan el sistema inmune y modulan la inflamación que está detrás de todas las enfermedades relacionadas con el envejecimiento".

La microbiota estaría implicada en múltiples procesos, como nos recuerda la experta, incluyendo la producción de antioxidantes y la regulación de la salud de la piel, los niveles de energía, o el estado del ánimo, entre muchos otros. De hecho, explica, estudios recientes sugerirían que una microbiota variada y equilibrada se relacionaría con:

- Mayor longevidad.

- Menor deterioro cognitivo.

- Menor envejecimiento celular.

La razón detrás de estos beneficios sería que la microbiota es capaz de modular esa inflamación crónica de bajo grado, silenciosa, que está detrás del envejecimiento acelerado. Por ello, explica, debemos cuidar nuestra microbiota para vivir no solo más años, sino también con una mayor calidad de vida y un menor nivel de envejecimiento celular.

En estos estudios, se habría objetivado que las personas mayores que poseen una menor diversidad microbiana, especialmente pobre en bacterias comensales (como Faecalibacterium prausnitzii), se asociarían con un estado proinflamatorio crónico de bajo grado y un mayor riesgo de aterosclerosis, sarcopenia o pérdida de masa muscular y deterioro cognitivo.

Por otro lado, la microbiota tendría una clara influencia en la síntesis de aminoácidos y el metabolismo del triptófano. Aunque la evidencia es aún limitada en este aspecto, se habría relacionado la fragilidad y la sarcopenia o pérdida de masa muscular con patrones de alteración del microbioma o disbiosis.

En este caso, la Dra. Nuevo aconseja añadir alimentos prebióticos a nuestra dieta habitual, como los espárragos, avena o alcachofas. Tampoco deberíamos olvidar los alimentos ricos en probióticos, como los habituales yogur y kéfir. Además, también es importante reducir el consumo de ultraprocesados y azúcares simples, especialmente los refinados.

En determinados casos, la suplementación con algún probiótico muy específico también podría ser de ayuda, según la experta, algo que también corroboran las evidencias recientes: la suplementación con prebióticos en adultos mayores mejoraría su función cognitiva, algo que corroboraría el papel de la dieta en la modulación de la microbiota y la salud cerebral.