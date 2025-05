Scharffenberg, médico de 102 años: "Si comes alimentos con vitamina A y C, tu riesgo de morir puede caer un 75%"

Soplar las 100 velas de cumpleaños es cada vez más frecuente y el verdadero reto está en llegar a esta edad con salud y buena movilidad. Sobre el secreto de la longevidad sabemos todavía poco: llegar a ser centenario podría tener mucho que ver con la genética, pero la suerte también parece ser determinante. Ahora bien, lo que sí parece cierto es que para alcanzar el siglo de vida hay que estar comprometido con los hábitos saludables.

Hasta que los investigadores de la longevidad lleguen a contar con grandes certezas, lo que podemos hacer es preguntar a las personas que ya han alcanzado los 100 años. En este sentido, el médico centenario John Scharffenberg ha compartido en varias ocasiones con los medios de comunicación cuáles cree que han sido las claves de su larga vida. Este experto de 102 años también es nutricionista formado en la Universidad de Harvard y asegura seguir conduciendo su Toyota Prius rojo a diario.

Scharffenberg ha aportado múltiples consejos de alimentación en sus intervenciones, un aspecto que considera muy ligado con la longevidad. En concreto, ha recomendado una dieta alejada de los alimentos ultraprocesados y evitar picar entre horas, es decir, mantener el consumo de alimentos restringido al desayuno, la comida y la cena. Pero, además, ha compartido una receta que ha relacionado con la longevidad.

No se trata de una complicada elaboración, sino de un plato que llevamos consumiendo desde hace años. Sin embargo, es posible que la hayamos descuidado porque no es para todos los gustos. Scharffenberg se refiere a las ensaladas, pero ¡ojo! porque no todas valen. Recordemos que este médico recomienda evitar los ultraprocesados, así que las ensaladas con aderezos poco naturales o con carnes procesadas deben evitarse.

"Descubrí que las personas que comen ensaladas todos los días muestran una gran caída en su riesgo de morir", explicó Scharffenberg al canal de YouTube Viva Longevity. "Si tienen algún alimento que contenga vitamina A y vitamina C en él pueden reducir tres cuartos las tasas de mortalidad. Así que empecé a tomar ensaladas verdes". Scharffenberg anuncia en sus ponencias orgulloso que ha seguido durante toda su vida una dieta vegetariana.

"Estoy emocionado de lo que podemos hacer. Podemos reducir el riesgo de ataque cardíaco en un 80%, el de un primer ictus en un 80%, el riesgo de diabetes en un 88% sólo con hábitos de vida. ¡Nada de pastillas, ni medicina!", explicó en otra ponencia que también recoge Viva Longevity en su canal. Todo ello, dice Scharffenberg, si reducimos lo suficiente el consumo de grasas saturadas y esto es posible si seguimos una dieta vegetariana.

Scharffenberg enfatiza que las enfermedades cardiovasculares son las patologías que más matan en los países industrializados y los estilos de vida son determinantes para evitarlas. No sólo a través de las ensaladas, en particular, y la dieta vegetariana, en general. En esta última ponencia, Scharffenberg explica que existen siete factores de riesgo que hay que evitar para reducir el riesgo con evidencia de desarrollar una de estas enfermedades.

El consumo de tabaco y de alcohol son los dos primeros factores que cita y subraya que no existe una dosis segura de estas sustancias. Y hace hincapié en que, a pesar de que sobre el alcohol escuchamos que hay que beberlo con moderación, la cantidad segura de consumo es cero. La falta de actividad física es otro de los grandes causantes de cardiopatías de nuestra sociedad y ejercitarse es especialmente importante entre los 40 y los 70 años.

Sigue diciendo que el sobrepeso es otro de estos factores de riesgo. Pero explica que estar delgado no sirve de nada si no hacemos ejercicio: "Una persona con obesidad que hace deporte tiene menos riesgo de mortalidad que una delgada sedentaria". El quinto factor de riesgo es, precisamente, comer demasiada carne y azúcar. Los tres últimos factores tienen que ver con evitar las grasas saturadas en la alimentación y los altos niveles de colesterol y de hipertensión.