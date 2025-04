Nelson Alvarenga, cardiólogo: "Caminar entre 9.000 y 10.000 pasos al día reduce el riesgo de muerte en más de un 30%"

En España, muchas personas sufren problemas de corazón. Sin embargo, no todas las que deberían siguen los consejos básicos y fundamentales para mantener este órgano en las mejores condiciones posibles. Por ello, los excesos y la falta de concienciación se terminan transformando en daños incluso irreversibles.

Aunque parece una obviedad, nunca está de más recordar la importancia que tiene el sistema circulatorio y, en particular, el órgano que hace que todo funcione. Por ello, muchos cardiólogos no dejan de ofrecer consejos a la sociedad para que se cuiden y para que protejan uno de sus mayores tesoros.

Uno de los casos más evidentes es el del reputado cardiólogo Nelson Alvarenga, una eminencia en el campo de la Electrofisiología. Este especialista asegura que el corazón nos cuenta con cada uno de sus movimientos cómo es nuestra vida. Por ello, conviene cuidarlo con el máximo detalle y mimo.

Su labor es diagnosticar y tratar enfermedades o afecciones del corazón y por ello intenta dar las claves para proteger este órgano elemental para el buen funcionamiento del cuerpo. "Cada latido refleja la vida, por eso es tan importante cuidarlo", explica al medio balear Última Hora.

Este afamado y prestigioso profesional de la cardiología da una serie de consejos para proteger este órgano tan fundamental para la vida. Y es que según su experiencia y sus amplios conocimientos, hay cuestiones que son más importantes incluso que la alimentación o que el ejercicio físico. Factores que consiguen marcar la diferencia y que todos deberíamos tener en cuenta, incluso desde el punto de vista de la prevención.

¿Cuál es el mejor truco para proteger el corazón?

El corazón tiene un principal peligro: el riesgo de infarto. Por ello, todos deberían mantener lejos esta problemática. Tanto quienes hayan sufrido ya con anterioridad algún episodio desgraciado como quienes simplemente deban apostar por la prevención, una rama básica de la medicina a cualquier nivel.

Para ello, Nelson Alvarenga tiene varios consejos. El primero de ellos tiene que ver con aquello que comemos, ya que nuestra dieta repercute directamente en nuestra salud y, por ende, en nuestro corazón: "El primero es que la alimentación sea equilibrada, el mejor ejemplo es la dieta mediterránea".

Sin embargo, no basta solo con comer bien, también hay que moverse. "El segundo es la actividad física mínimo 3 veces por semana". El doctor Alvarenga no sólo se atreve a dar un número de sesiones en las que deberíamos ejercitarnos, sino que también se moja con los deportes fundamentales y básicos que no deben faltar en nuestra rutina. "Desde caminar hasta practicar ejercicios funcionales y de fuerza".

No obstante, para este conocido cardiólogo de la Clínica Rotger y del Hospital Quirónsalud Palmaplanas hay un consejo que es todavía más importante que los dos anteriores. "Tercero, y tal vez el más importante, es cuidar las emociones, ya que todo comienza y termina con una emoción, por lo que es fundamental cómo nos hablamos".

"El estrés crónico resulta muy dañino para la salud del corazón porque facilita un estado pro inflamatorio permanente que es un abono ideal para los eventos cardiovasculares". Aunque evitar esa tensión es elemental, Nelson Alvarenga no olvida obviamente que otra parte fundamental es que cuidemos nuestra dieta, especialmente si somos propensos a sufrir algún problema de este tipo.

"Hay que comer productos frescos siempre que sea posible, carne y pescado fresco, frutas y vegetales. Estos alimentos por naturaleza contienen poca sal. Además se deben evitar los alimentos salados como los frutos secos salados, los snacks, el jamón, el bacon, las salchichas, la cecina, los alimentos enlatados, las sopas de sobre, la bollería comercial, los quesos fuertes y las salsas en sobre". Para este doctor, alejar los ultraprocesados y moderar el consumo de alcohol es más que clave.

Si no seguimos estos consejos, nuestro cuerpo comenzará a darnos alertas cada vez más serias. "Unas pueden ser banales, por ejemplo estar más cansado de lo habitual o notar una disminución de la forma física". El problema es cuando entramos en la fase de las palpitaciones, la dificultad respiratoria, el dolor en el pecho o incluso la pérdida del conocimiento.

Apostando por el campo de la prevención, este experto recomienda someterse de la manera frecuente a chequeos, especialmente si hemos detectado, aunque sea de manera pasajera, algún indicio de problema cardíaco. "Antes de realizar una actividad deportiva que requiera un esfuerzo importante al corazón, cuando se tenga algún síntoma o cuando haya unos antecedentes familiares importantes y como rutina a partir de los 40 años".

Nelson Alvarenga no solo es un reputado cardiólogo, sino que es uno de los mayores expertos de España en una subespecialidad como es la Electrofisiología, la cual estudia la 'electricidad del corazón'. "Nos indica cómo funciona el marcapasos natural del corazón y los cables que transmiten estos impulsos. Todo esto se puede registrar mediante un electrocardiograma, que es una prueba muy sencilla y muy barata".

Por último, este cardiólogo paraguayo recomienda encarecidamente mover nuestro cuerpo para hacer más fuerte nuestro corazón: "Caminar es una de las actividades más saludables para el corazón. El que mueve las piernas mueve el corazón. Caminar entre 9.000 y 10.000 pasos diarios reduce el riesgo de muerte en más de un tercio y el riesgo de enfermedad cardiovascular en al menos un 20%".

"Cuantos más pasos se dan al día, menor es el riesgo de mortalidad y enfermedad cardiovascular". Muchas personas aprovechan a salir a caminar a primera hora del día, momento en el que mejor puede sentarnos un café: "Es mejor por las mañanas, porque no rompe el ritmo circadiano. Depende de la sensibilidad de las personas se pueden tomar de uno a tres cafés al día".