Pinzas para el pelo incrustadas en el cráneo tras un accidente de tráfico: el nuevo peligro que se extiende por TikTok

Si después de ajustar el asiento, los espejos y abrochar el cinturón de seguridad, te recoges el pelo con una pinza —de esas que tienen dientes—, es posible que hayas evitado unos aterradores vídeos que circulan por las redes sociales. Estas publicaciones han conseguido desbloquear un nuevo miedo y es que estas pinzas pueden llegar a quedar incrustadas en el cráneo si tenemos un accidente de tráfico mientras la llevamos puesta.

Y no se trata de un miedo infundado, sino que está basado en algunos casos reales. El más grave de ellos es el de una mujer británica, llamada Jeena Paneshar, que terminó con una herida en el cuero cabelludo de 30 centímetros por esta razón. Según explica el periódico Daily Mail, Panesar perdió el control de su coche y chocó contra un árbol dando con su cabeza en el techo de su vehículo. A pesar de ello, la mujer consiguió salir del coche.

Un motorista acabó atendiendo a Panesar, de 19 años, y en el hospital pudieron retirar la pinza que había quedado incrustada después del golpe contra el techo. Pero, además, el complemento le había dejado una herida abierta que recorría su cuero cabelludo, desde la parte trasera del cráneo hasta la ceja izquierda. Este no es, de todas formas, el único caso similar que puede encontrarse en redes sociales como Tik Tok.

"Las lesiones en la cara y en el cuero cabelludo son muy frecuentes en los accidentes de tráfico", advierte Rosa Pérez, coordinadora de divulgación en la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes). "Se deben al airbag y a los objetos que tenemos en el habitáculo. La cara y el cuello están muy expuestos cuando vamos en coche y todo lo que lleves puesto te va a lesionar, le añades más peligro".

Otras veces, señala Pérez, la propia carrocería del coche se deforma en un accidente y esta misma actúa como una cuchilla que levanta el cuero cabelludo. En este sentido, la experta también explica que las gafas son un objeto que también se suelen clavar en los accidentes de tráfico, sobre todo, cuando quedan sueltas. Pero huelga decir que los riesgos para la salud de no llevarlas si las necesitamos es mucho mayor.

Pero, ¿realmente pueden quedar estas pinzas incrustadas en el cráneo? "Los casos que he visto en internet están provocados por pinzas metálicas muy armadas. Si están hechas de un material duro y te das un golpe seco donde la llevas puesta, claro que te las puedes clavar. También hay mujeres que se hacen un moño y lo sujetan con un palo metálico, pero con otros materiales no tendría por qué pasar", aclara la experta.

"No sé qué pinzas utilizarán estas chicas. Yo, desde luego, tengo las pinzas de plástico, que se rompen cada dos por tres", explica Pérez, que añade que también deberían romperse en un accidente antes de clavarse. Explica que cuando ha visto estos vídeos le ha llamado la atención algunas chicas que alertan contra las pinzas desde un coche descapotable: "Si vuelca sin el techo, ya te digo que la pinza va a ser el menor de sus problemas".

Por esta razón, la experta señala que, aunque estos casos son llamativos, distraen de los verdaderos riesgos al volante: "El año pasado han ocurrido más de 1.000 muertes por accidentes de tráfico y la inmensa mayoría de ellas se han producido por culpa del alcohol y de las drogas. Ahí es donde deberíamos poner el foco, porque se podrían evitar muchos fallecimientos todos los años", alerta.

Si bien estos vídeos señalan que una pinza del pelo puede ser el elemento que aumente drásticamente la mortalidad en un accidente de tráfico, Pérez señala que esto podría ahondar en los sesgos de género. "En las estadísticas una mayoría de hombres contesta siempre que piensan que las mujeres conducen peor que ellos, y es curioso porque son los hombres los que más accidentes tienen al año", sostiene la experta.

Diferencias por género

"El 80% de las personas que mueren en un accidente de tráfico son hombres", lamenta Pérez. "La mayoría de las mujeres que mueren en estas circunstancias ocupan el asiento del copiloto. Eso sí, ante un mismo accidente, las mujeres tenemos un 20% más de riesgo de morir y mucho más alto de tener una lesión grave si nos comparamos con los hombres. Y esto sucede porque los coches están diseñados y hechos para los hombres".

Con ello se refiere a que los maniquíes con los que se prueba la seguridad de los coches imitan la forma del cuerpo del hombre. "Cuando intentaron solucionar estas diferencias hicieron exactamente los mismos muñecos, pero más pequeños y ligeros. Las mujeres tenemos el cuello más largo y menos músculo trapecio, tenemos más latigazos cervicales en los accidentes. También nuestra cadera, caja torácica y pecho es diferente", detalla.

Estas diferencias entre las fisonomías de hombres y mujeres hace que las mujeres tiendan a escurrirse más en los asientos o que el cinturón no quede siempre en el lugar deseado. "Necesitamos acercar el asiento más que los hombres al volante y cuando sale el airbag nos impacta con más fuerza por la cercanía. Ahora sí que se están haciendo más maniquíes con una anatomía parecida a la nuestra", destaca la experta.

Pérez lamenta que este sesgo existe en otros muchos aspectos. Las mujeres mueren con más frecuencia cuando tienen un infarto porque se les suele practicar peor la reanimación cardiopulmonar (RCP), "debido a que los maniquíes con los que se enseña la RCP también tienen forma de hombre, pero también porque piensan que nos van a hacer daño o les da apuro tocar nuestros pechos", aclara la experta.

Por lo tanto, Pérez recomienda que sí intentemos estar lo más cómodos posible al conducir y que no llevemos objetos superfluos que pueden lesionarnos en un accidente de coche: "Si quieres ponte una pinza, pero que no sea de un material durísimo y que no se clave en el respaldo cuando eches la cabeza hacia atrás. Más que recomendar evitar la pinza al conducir, deberíamos seguir incidiendo en evitar el alcohol y las drogas".