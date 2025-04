El tenis de mesa irrumpe como terapia para frenar el párkinson: "Nos lo propuso un paciente que es subcampeón del mundo"

"No dejes de hacer ejercicio. Y si no lo haces, ponte", dice la neuróloga del Hospital Universitario de La Princesa Lydia López Manzanares antes de terminar la entrevista. Tiene tan grabadas estas palabras porque son las únicas que puede pronunciar ante sus pacientes cuando les confirma que tienen párkinson, una enfermedad para la que no existe tratamiento que frene su progresión.

"Lo único que ha demostrado que ralentiza la progresión de la enfermedad es el ejercicio físico", apunta López Manzanares. No sólo se trata de correr, sino que también puede servir andar, bailar o nadar. Aunque no a todos los pacientes se les puede indicar lo mismo: "Muchas veces nos encantaría decirles 'tienes que hacer natación porque es muy completo', pero hay algunos que no saben". El concepto de "ejercicio físico" es tan amplio que incluso realizaron un estudio hace unos años para comprobar los beneficios del taichí, un arte marcial que investigaciones más recientes han demostrado que puede frenar la progresión en los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Lo importante es "que sea moderado". Aun así, nunca se les había pasado por la cabeza el tenis de mesa. El imparable avance del párkinson: en 2050 lo sufrirán más de 25 millones de personas, un 112% más que en 2021 "Surgió porque uno de nuestros pacientes nos dijo que había comenzado a jugar", relata la neuróloga a EL ESPAÑOL. "Y que había competido en campeonatos internacionales, llegando a ser subcampeón del mundo". Aquel paciente era el periodista Javier Pérez de Albéniz, a quien le diagnosticaron esta enfermedad en 2015, sólo cinco años antes de que disputara la final del campeonato del mundo de tenis de mesa. A López Manzanares le pareció buena idea comprobar hasta qué punto un deporte como el tenis de mesa podía mejorar la calidad de vida de las personas con párkinson. Y mientras Pérez de Albéniz se encargaba de conseguir el material, ella organizaba el protocolo previo ("se ha hecho con rigor, no se trata de poner a un señor a jugar al tenis de mesa porque está triste") al estudio, que terminó recibiendo el nombre de 'Pimpón Park'. Del habla al movimiento Desde que comenzara en octubre, un total de 24 pacientes han acudido dos veces por semana a una de las salas que se ha habilitado en el hospital madrileño con dos mesas, donadas por la Asociación Española de Jugadores Veteranos de Tenis de Mesa. Aunque las sesiones corrían a cargo del entrenador Jorge Martínez, los responsables de la Unidad de Trastornos del Movimiento han estudiado distintas variables, que van más allá de los síntomas motores de la enfermedad. Y es que "el párkinson no es sólo el temblor". También afecta al estado de ánimo, a la función cognitiva o a la calidad del sueño. Tras los seis meses de seguimiento, que justo acaban de terminar, se encuentran analizando los datos, al igual que un grupo de investigadores de la Universidad de Lleida que también está estudiando los efectos motores y cognitivos del tenis de mesa en la enfermedad y espera presentar los datos a finales de este mes. Ambos podrían confirmar una hipótesis que ya han confirmado estudios anteriores (realizados sobre todo en países asiáticos). Algunos de ellos han concluido que los beneficios, que van desde mejoras en el habla hasta una mayor agudeza visual, se reportan antes incluso de los seis meses. En el caso del estudio del Hospital de La Princesa, López Manzanares confía en que el resultado será "muy positivo". El recibimiento de los pacientes, al menos, no ha podido ser mejor: "Todos querían continuar. Pero no somos un polideportivo", bromea. Además de los beneficios clínicos que pueda tener, esta neuróloga también pone en valor que ha servido para que algunos pacientes comiencen a hacer ejercicio: "Una de ellas nos contó que había puesto una red en la mesa del salón de su casa". José Verdugo Francisco tenía temblores incapacitantes en su mano desde hace 20 años y se los eliminaron en 10 segundos El éxito que ha tenido el estudio ha sido tal que los pacientes han decidido crear la Fundación Red Parkinson para "contribuir a mejorar su calidad de vida y la de sus familias a través de este deporte". La esperanza de López Manzanares no es que el tenis de mesa se convierta en una terapia no farmacológica para todos los casos —de hecho, no cree que suceda así—, sino que sea "el germen" para que comiencen a hacer ejercicio. "No te lo crees" Aunque con el tenis de mesa han podido comprobar que, a diferencia de lo que puede ocurrir con la natación, resulta "más sencillo" y "no hace falta tener una técnica muy elaborada": "Puede jugar mal y pasárselo pipa". Quizás no lleguen al nivel que alcanzó Pérez de Albéniz, cuyo libro, Los reveses (Libros del K.O., 2023), sirvió de motivación al toledano Paco Quiñones, diagnosticado también de párkinson, para iniciarse en el tenis de mesa. El pasado año, se proclamó campeón del mundo. Pese a ser el primer estudio que se realiza en España, en las asociaciones de pacientes el tenis de mesa no es una novedad. "Yo llevo cuatro años aquí y cuando entré ya lo practicaba", comenta a este periódico Rocío López, fisioterapeuta de la Asociación Parkinson Madrid. Como los socios les pedían "más horas", han llegado a hacerse con dos mesas, y varios de ellos se presentarán al próximo campeonato de España. López confiesa que en algunos casos le resulta sorprendente cómo mejora la movilidad: "Entran por la puerta y ves que no pueden ni caminar, arrastran los pies. Pero cuando los ves jugando al tenis es que no te lo crees". Además de que trabajan el control motor, también buscan mejoras a nivel cognitivo: "Por ejemplo, cuando le lanzamos una bola, nos tienen que decir un número o un color".