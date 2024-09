'Earthing', la pseudoterapia que ha puesto de moda Luis Enrique: "Es como decir que un tumor se cura andando"

Si por algo se caracteriza Luis Enrique es por no dejar indiferente a nadie cada vez que se pronuncia. Se pudo comprobar durante su etapa como seleccionador nacional, en la que utilizó un altavoz como Twitch para responder a las preguntas que le hacían sus seguidores. En uno de estos streamings explicó que solía andar descalzo por el césped para "estar conectado con la tierra".

Esta práctica, que consiste en caminar descalzo sobre hierba, tierra o arena, se conoce en inglés como earthing o grounding. Y aunque los beneficios que promete son "múltiples", la realidad es que no hay evidencia sólida que así los hayan demostrado. Basta con realizar una búsqueda del primer concepto en Pubmed, la mayor base de datos de estudios médicos, para comprobar que apenas aparecen 89 resultados en los últimos 60 años.

El ahora entrenador del Paris Saint-Germain protagoniza un documental (bajo el título de No tenéis ni **** idea) en el que no sólo asegura que lleva practicando más de un año el earthing, sino que le ha servido para que le desaparezca la alergia y "la cantidad de moquillo" que le impedían poder ir en bicicleta.

"Argumentar que una enfermedad tan compleja como la alergia se puede quitar andando por el césped es muy ambicioso", señala a EL ESPAÑOL Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). "No hay ningún trabajo, bien realizado desde el punto de vista científico, que arroje luz sobre este asunto. Y una mentira, por muchas veces que se diga, no deja de ser menos cierta".

No abandonar el tratamiento

Este alergólogo reconoce que muchos problemas alérgicos pueden desaparecer de forma espontánea. También es posible que se dé por un cambio de región, como le ha sucedido al propio Luis Enrique desde hace justo "más de un año". Zapata le resta importancia al hecho de que camine por el césped: "Es como ver una puesta de sol o mirar a la lluvia por la ventana, lo puede hacer si es que le genera sosiego". De hehco, no lo ve como "un rival para un científico".

Lo que sí le preocupa es que convierta una práctica sin evidencia demostrada para abandonar el tratamiento que sí cuenta con un respaldo científico. "Es como decir que un tumor se cura andando por la arena", indica. Esto es, "no pasa nada" por aconsejar a alguien que camine descalzo por espacios naturales, lo que resulta "excesivo" es hablar de "cura". "Habría que advertir que ninguna persona abandone su tratamiento".

Zapata no considera importante que este tipo de afirmaciones las realice un personaje público. No lo cree así el abogado Fernando Frías, uno de los mayores azotes de la pseudoterpia en España: "No es que lo diga yo, es que lo dice una persona con cierta notoriedad". También piensa que es "un error" que nadie se haya pasado desapercibida de que una "creencia absurda" iba a emitirse en el documental, que se estrena en los próximos días.

Las pseudoterapias, explica Frías, suelen atraer a dos tipos de personas. Por un lado, aquellas que se encuentran en una situación muy delicada de salud. Y por otro, quienes gozan de un buen estado de salud y tienen un alto poder adquisitivo. En este último grupo es en el que encajaría Luis Enrique, a quien el abogado le reconoce "mucho conocimiento futbolístico", pero escaso dominio de la medicina. "Es una irresponsabilidad que se ponga a hablar de cosas que no sabe".

Interés por hacer negocio

A raíz de la práctica que realiza Luis Enrique, Frías recuerda que hasta hace no muy pocos años también se puso de moda otra práctica que consistía en abrazar árboles para estar en contacto con la naturaleza. Ambas parecen actitudes "relativamente inofensivas. Pero incluso las prácticas más inocentes, tienen su lado peligroso", como es, por ejemplo, el de hacer negocio con ello.

En este caso, cualquiera que busque earthing en Internet se topará con una web en la que se ofrecen "productos earthing" que prometen una mayor conexión con la naturaleza a un precio nada desdeñable; como, por ejemplo, una esterilla para practicar yoga con un coste de más de 100 euros.

Acceder a estos productos no debería ser posible, ya que, como explica Frías, la venta de métodos supuestamente terapéuticos que no cuentan con una eficacia demostrada está prohibida en nuestro país. "Es un decreto que se aprobó en 1986, cuando nisiquiera existía Internet, pero lo que hace falta es que se aplique y que las autoridades sanitarias se pongan en marcha".

En la citada web no se menciona nada acerda de una posible desaparición de la alergía, aunque sí que hablan de beneficios antiinflamatorios, mejora del riego sanguíneo o el cortisol, entre otros. En ninguno de ellos hay referencias a estudios científicos.