Quién tiene que vacunarse contra la Covid este otoño, cuándo y qué vacunas se utilizarán en España

Poco a poco, a lo largo del verano, los casos de Covid se han ido incrementando silenciosamente hasta que ahora, a las puertas del otoño, es raro que no conozcamos a nadie que la haya pasado en la última semana, presidente del Gobierno incluido.

Los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, coordinador por el Instituto de Salud Carlos III, registran más de 130 casos por cada 100.000 personas en la última semana. El 40% de los tests de SARS-CoV-2 en atención primaria da positivo.

La tasa de hospitalización por Covid en la última semana es de 3 por cada 100.000 habitantes. En las personas mayores de 60 años, a lo largo de toda la temporada, la tasa es de 10, multiplicando casi por 6 esa cifra en el caso de los mayores de 79 años.

A diferencia de otras ocasiones, no hemos visto a los líderes políticos pedir a la población que se vacune. El grado de inmunidad alcanzado, bien a través de las vacunas o de la infección natural, es lo suficientemente alto como para que esta oleada de casos no haya supuesto una alarma, pero no por ello hay que subestimarla.

Con la llegada del otoño, eso sí, la cosa cambia. Si la Covid no se ha mostrado –hasta el momento—como un virus estacional, gripe y virus respiratorio sincitial sí que tienen ese carácter. Los tres juntos pueden poner en apuros un sistema de salud que ya sabe lo que estar al límite.

Por eso, tanto la OMS como el Centro Europeo para el Control de Enfermedades han emitido recomendaciones de vacunación contra la Covid para esta época. Esas recomendaciones han sido adaptadas por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas acuerdan cómo se llevará a cabo esta vacunación. Será de la siguiente forma.

Cuándo empieza la vacunación

La Ponencia, aprobada en julio, establecía el inicio de la vacunación contra la Covid en octubre, si bien señalaba que la fecha exacta podía variar en función de la disponibilidad de la vacuna.

No obstante, el aumento de casos de las últimas semanas ha llevado a la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial a adelantar el comienzo de la campaña partir de la última semana de septiembre y durante octubre, ha informado Europa Press.

La Ponencia señala, además, que en este inicio se podrá priorizar la vacunación en residencias y a personas de 80 años y más, así como al personal sanitario o sociosanitario.

Amós García Rojas, jefe del servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública de Canarias, explica a EL ESPAÑOL que, aunque la Covid no tenga un marcado carácter estacional, "es lógico pensar que acabará estacionalizándose y por eso es adecuado vacunar en el mismo momento en que vacunamos frente a la gripe".

Gripe y Covid: dos vacunas a la vez

Este año será el primero tras la finalización de la alerta por SARS-CoV-2 en que las vacunas de la gripe y la Covid se administren de forma conjunta.

Jesús Molina, miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, explicaba a este periódico que la vacunación conjunta tiene sentido "fundamentalmente por motivos logísticos, aprovechamos para hacer la vacunación en un momento único" junto con la vacuna de la gripe.

Además, debido al nivel de inmunidad alcanzado por la población, explicaba que el mayor riesgo ahora mismo es la coinfección con otros virus respiratorios como el de la gripe, que podría generar nuevas mutaciones con mayor potencial de escape inmune y mayor virulencia.

García Rojas concreta que la vacunación de la gripe tiene que ser "antes de que comencemos a tener casos, que suelen ser a partir de diciembre". En la actualidad, la tasa de gripe en atención primaria es de tres casos por 100.000 habitantes.

La-Ponencia de Vacunas señala, además, que no se han observado diferencias en la respuesta inmune de las vacunas de la gripe y la Covid tras su administración conjunta o por separado, por lo que esta doble vacunación es completamente segura.

Quiénes se tienen que vacunar

Los grupos de riesgo incluidos en la vacunación Covid también se inocularán la vacuna de la gripe. Entre ellos figuran todas las personas de 60 años o más y aquellos menores de esa edad pero que tengan una condición de riesgo.

La categoría de condición de riesgo incluye un nutrido grupo de patologías, que van desde la diabetes al VIH pasando por la obesidad mórbida (definida por un índice de masa corporal mayor a 40), enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas, respiratorias o renales, anemia, hemofilia, alcoholismo crónico, cáncer, demencias, celiaquía o síndrome de Down.

Las personas que lleven cinco años o más internas en residencias o instituciones cerradas y que no entren en esta categoría también son candidatas. Además, se recomienda la vacunación a las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, así como aquellas que han dado a luz hace menos de seis meses.

Por otro lado, la Ponencia de Vacunas recomienda la inoculación a aquellas personas que convivan con individuos con un alto grado de inmunosupresión, como aquellos tratados del cáncer y enfermedades hematológicas, o VIH.

Por último, el personal de centros sanitarios y sociosanitarios, tanto públicos como privados, debe vacunarse, al igual que el personal de servicios públicos esenciales, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, los bomberos o el personal de Protección Civil.

Qué vacunas nos inocularemos

El pasado 30 de agosto, la Agencia Europea del Medicamento aprobó la última adaptación de la vacuna Cominarty de Pfizer, basada en tecnología de ARN mensajero. La original fue la primera en aprobarse en Europa contra la Covid y esta es la cuarta actualización en general y la primera en el último año.

El Centro Europeo para el Control de Enfermedades recomienda el uso de esta vacuna, adaptada al sublinaje ómicron XBB.1.5, que ha sido el dominante en los últimos meses. En España, el 25% de las variantes secuenciadas han correspondido a este linaje, al que hay que sumarle el 25% de XBB.1.5 con la mutación F456L. Es decir, el 50% de las variantes secuenciadas pertenecían a esta vacuna.

Mientras llega los suficientes lotes para inocular a la población, la Ponencia de Vacunas señala que se irán administrando las que estén disponibles en el momento. Entre ellas se encuentran las vacunas de ARN mensajero anteriores a esta actualización y Bimervax, la vacuna Covid desarrollada por la española Hipra, que se basa en proteínas recombinantes.

Qué pasa con la vacuna española

En abril de 2023, la Unión Europea autorizó la vacuna Bimervax como dosis de recuerdo en personas de 16 y más años que han recibido previamente una vacuna de ARNm frente a la Covid-19.

Contiene una proteína que combina las variantes alfa y beta de SARS-CoV-2, frecuentes durante parte de 2021. La vacuna ha demostrado, eso sí, capacidad de neutralización frente a las cepas beta, delta y ómicron BA.1 del virus.

Tras la aprobación, el Gobierno anunció la adquisición de 3,2 millones de dosis de Bimervax por 31 millones de euros. Fue el primer país que anunció la consumación del preacuerdo para la adquisición de hasta 250 millones de dosis que suscribieron 13 estados miembro de la UE.

La vacuna de Hipra se suministrará a aquellas personas que tengan contraindicadas las vacunas de ARN mensajero, principalmente por haber tenido una reacción alérgica grave (anafilaxia) alguno de los excipientes de sus excipientes.

Cuántas dosis nos pondremos

La Ponencia de Vacunas explica que solo se inoculará una única dosis, ya sea como primovacunación (es decir, que la persona no hubiera recibido antes ninguna vacuna) o como refuerzo.

Se podrán inocular más en personas con inmunosupresión grave siempre que estén separadas al menos cinco meses. En los niños menores de cinco años se podrán administrar dos dosis.

Independientemente del número de dosis recibidas, las personas que se quieran vacunar deben haber pasado la infección o recibido su última dosis, como mínimo, hace más de cinco meses.

¿Y la vacuna de la gripe?

Además de las personas indicadas más arriba, la vacuna de la gripe está recomendaa para otros grupos para los que la de la Covid no lo está. Este es el primer año en que se administrará a todos los niños y niñas de entre 6 y 59 meses de edad (5 años). Hasta ahora solo se hacía si tenían alguna condición de riesgo.

Además, se recomienda a personas fumadoras y aquellas, entre los 5 y los 18 años, que estén en tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico.

Por otro lado, la Ponencia de Vacunas aconseja su administración en los estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios, así como a los trabajadores expuestos a animales de granja o fauna silvestre, como veterinarios, ganaderos, cazadores, agentes de medioambiente o personal de zoológicos.

Tras los recientes casos de expansión de virus de la gripe no humanos en granjas e incluso animales domésticos como gatos, esta recomendación busca "reducir la oportunidad de una infección concomitante de virus humano y aviar o porcino, disminuyendo la posibilidad de recombinación o intercambio genético entre ambos virus".

