El nuevo gel que arrasa en Mercadona y "te hace pasar frío a 40 grados": el secreto de su efecto

España es un auténtico horno y todo vale con tal de conseguir rebajar la sensación térmica. El verano llegó con una primera ola de calor en los últimos días de junio que dejó temperaturas que superaron los 44 grados en el cuadrante suroeste peninsular, pero después de unos días de temperaturas bajas para la época y de tormentas y aguaceros, una segunda oleada acaba de acompañarnos estos días, precisamente cuando se ha popularizado en redes sociales el gel refrescante de Mercadona que "te hace pasar frío aun estando a 40 grados".

Medio país ha estado instalado en las altas temperaturas que, no obstante, no desaparecerán del todo. De ahí que el ingenio se haya puesto a trabajar, sobre todo cuando el bochorno te impide conciliar el sueño y no se puede echar mano del aire acondicionado. En este contexto, primero a través de TikTok y después en Twitter, se ha hecho viral un producto de la cadena valenciana que está siendo un completo boom de ventas bajo ese reclamo de rebajar la sensación de calor hasta el punto de tener que taparse, como le ha ocurrido a más de uno.

Uno de los tuiteros que ha contribuido a popularizar el producto ha sido Juanma, animado por los tiktokers a probarlo a ver qué pasaba. "He visto que recomendaban este gel para el calor. Total, que he ido a Mercadona a cogérmelo porque estaba desesperado de sudar por respirar y vaya que si funciona. Por 2,50 euros podéis pasar frío, pero frío, frío, aun estando a 40 grados. Hacedme caso", escribía el tuitero el pasado miércoles, recibiendo más de un centenar de comentarios, 800 retuits y más de 8.000 'me gusta':

El propio Juanma confesaba que, aunque se trata de un producto para extremidades inferiores, él se lo estaba echando en todo el cuerpo. Este Gel refrescante mentol Deliplus para pies y piernas viene en un bote de 300 mililitros y cuesta 2,50 euros, fabricado por RNB en La Pobla de Vallbona, en Valencia. Está indicado para aliviar las piernas cansadas, pesadas y con hormigueos, para que se sientan más ligeras, pero ahora el furor está relacionado con la sensación de frescor que proporciona.

¿Qué composición tiene el gel?

El etiquetado del gel de Mercadona nos dice en primer lugar que está compuesto por una base de agua, combinada con alcohol desnaturalizado. Se trata este de un componente bastante habitual de los geles antibacterianos y desinfectantes, pero también funciona como un conservante en el sector de cosméticos. También contiene alcohol cetearílico, considerado un emoliente ligero que mejora la fluidez de las emulsiones y tiene calidad de impermeabilización, lo que es muy útil en el acondicionamiento de la piel y el cabello.

En el listado encontramos también ciclopentasiloxano (CSP), básicamente una silicona que también actúa como solvente volátil sin dejar sequedad en la piel; parafina líquida, un aceite mineral que proviene del petróleo y el carbón, se usa para hidratar y dar elasticidad; propilenglicol, un compuesto con una excelente capacidad de hidratar y lubricar, muy valorado en la industria cosmética, y acrilato de sodio, una sustancia que nos dermatólogos miran de reojo cuando se emplea, por ejemplo, como pegamento de pestañas postizas, puesto que está generando muchos casos de dermatitis.

Siguiendo con la composición del gel de Mercadona encontramos el copolímero de acriloildimetilyaurato, que es un estabilizar usado para cremas de cuerpo como formador de agente película; el mentol, un alcohol extraído del aceite esencial de Menta piperita que aporta efecto refrescante y calmante; extracto del rizoma del Ruscus aculeatus, con acción antiinflamatoria y venotónica (favorece la circulación), y el extracto de arándano, un agente para el cuidado de la piel dañada, dándole flexibilidad.

Incorpora también vitamina E, antioxidante natural que evita además los daños en las pieles sensibles; isohexadecane, un aceite mineral que suaviza la piel y disuelve otras sustancias; aceite de Menta arvensis, el cual disminuye los dolores y la inflamación, mejorando la circulación de las piernas con sus propiedades refrescantes y vasoconstrictoras; glicerina, que entre otros beneficios otorga un plus de elasticidad e hidratación; polisorbato 80, emulgente y humectante, y oleato de sorbitán (Sorbitan Oleate), un emulsionante que además distribuye la fragancia.

Finalmente, entre los últimos ocho ingredientes que conforman el famoso gel de Mercadona está la etilhexilglicerina, que se usa como humectante emoliente; el extracto de solidago virgaurea, una especie de la Vara de Oro que mejora la elasticidad vascular y activa la circulación sanguínea; el fenoxietanol como preservante; el diacetato de glutamato tetrasódico, con gran solubilidad; el limoneno, sustancia natural que se extrae del aceite de las cáscaras de los cítricos, da olor y es antiinflamatorio; el ácido cítrico, como conservante, el hidróxido de sodio o soda cáustica, que neutraliza ácidos, y el linalol, un compuesto aromático que cumple funciones desodorantes y perfumantes.

