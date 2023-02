El truco de dos neurólogos para no olvidarte nunca de las cosas importantes: desconocido en España

No hace falta haber cumplido muchos años para olvidarnos con frecuencia de cualquier cosa y esto puede provocarnos mucha rabia cuando no caemos rápidamente o es algo que consideramos importante. Pues bien, no es que seas un desastre, si no que a lo mejor necesitas un truco para recordar con mayor facilidad las cosas que consideras más relevantes. En este sentido, el neurólogo Andrew Budson y la neurocientífica Elizabeth Kensinger, autores de Why we forget and how to remember better: The science behind memory (Por qué olvidamos y cómo recordar mejor: la ciencia detrás de la memoria, en castellano), tienen uno muy útil.

Como no puede ser de otra manera, el método que presentan es una regla mnemotécnica en sí misma, para recordarla mejor. Lo han bautizado como método FOUR –cuatro, en inglés– y estas cuatro letras se corresponden con focus, organize, understand and relate que, a su vez, son los cuatro pasos que debemos llevar a cabo para grabar a fuego en nuestra memoria aquello que no queremos olvidar.

El primero de todos es, por tanto, concentrarse y es que a nadie le suena extraño lo de olvidarse de detalles por no haber puesto la suficiente atención en ellos: ¿cerré el grifo del baño antes de salir de casa? Una vez nos hemos centrado en el momento presente hay que organizar la información que no queremos olvidar. Después, entenderla bien y, por último, relacionarla con otra cosa que ya sabíamos, porque a nuestro cerebro le gustan mucho las asociaciones.

"A veces estas mirando a alguien a la cara y sabes cómo se llama, pero en ese mismo momento no eres capaz de recordarlo. En ese momento, es mejor evitar la necesidad de generar posibles respuestas y, en su lugar, utilizar pistas para recordarlo como pensar en la última vez que viste a esa persona, el contexto y las posibles conexiones", explican en este artículo para The Harvard Gazette.

Así que ya sabes, la próxima vez que te encuentres en una situación que necesites recordar en el futuro sigue el consejo de estos dos neurólogos: céntrate en el momento de recibir la información, organízala y asegúrate de que la has entendido bien, por último, intenta relacionarla con algo que ya sepas. De esta manera, podrás evitar quedarte en blanco cuando menos lo necesites.

