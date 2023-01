La enfermedad que sufren millones de personas en España y se vincula ahora con el alzhéimer

El alzhéimer es una de las enfermedades que congregan a más investigadores de todo el mundo buscando su solución y, sin embargo, la cura se está resistiendo. Esta demencia se encuentra, ahora mismo, muy presente en nuestra sociedad —se calcula que afecta a cerca de 800.000 españoles—, pero en el futuro su prevalencia podría llegar a duplicarse. Las demencias serán uno de los retos de las próximas décadas a medida que nuestra población envejece. Aunque todavía quedan por descubrir muchos misterios de esta enfermedad, los científicos han observado que el alzhéimer está muy relacionado con los hábitos de vida.

Si bien los beneficios para el corazón de la dieta saludable y el ejercicio físico son de sobra conocidos, hasta hace poco pensábamos que no tenían nada que ver con el cerebro. Como mucho, que podían evitarnos algunos casos de ictus u otros problemas circulatorios en este órgano. Sin embargo, los neurólogos, psicólogos y psiquiatras cada vez recomiendan en mayor medida que mejoremos estos hábitos ya que, por sí mismos, han demostrado ser protectores frente a las demencias.

En este sentido, la diabetes tipo 2 es una condición asociada a un estilo de vida poco saludable: al sedentarismo, a la obesidad o al consumo de ciertos alimentos insanos, entre otros factores. Además, en los últimos años son muchos los expertos que alertan de una relación entre esta condición y un mayor riesgo de padecer alzhéimer. Una advertencia muy alarmante si tenemos en cuenta que en España se calcula que la padecen entre el 10% y el 15% de los adultos en España, según el estudio epidemiológico de la diabetes en España (Di@bet.es). Es decir, se trata de una enfermedad muy común en nuestro país.

El mecanismo dañino

De todas formas, los mecanismos por los que el alzhéimer y la diabetes están relacionados no se conocen del todo. En este sentido, un equipo de investigadores de las universidades de Granada y de Cádiz ha dado con una de las razones por las que la diabetes puede contribuir especialmente al deterioro cognitivo. Los resultados de su investigación se han publicado en la revista científica Fluids and Barriers of the CNS y apuntan a una posible vía para ralentizar el desarrollo o, incluso, prevenir algunos casos de alzhéimer en el futuro.

Según explican los autores, el alzhéimer avanza de manera diferente en los pacientes que sólo padecen esta demencia frente a los que además tienen diabetes o prediabetes. Estos últimos presentan una mayor angiopatía beta-amiloide: esto es una acumulación del péptido beta amiloide a nivel vascular. Pero esto no es lo único que favorece una peor versión del alzhéimer, según el estudio la diabetes favorece las formas solubles de estos péptidos beta amiloides, que resultan más tóxicas para el tejido neuronal.

"Dicha modificación de la patología beta-amiloide aumenta el estrés oxidativo a nivel neuronal y vascular. Todo ello facilita la rotura de los vasos sanguíneos en el cerebro y potencia la muerte neuronal típica de la enfermedad de Alzheimer", explican en este artículo de Sinc. Tras hallar estos resultados, los autores se preguntan si el hecho de controlar la diabetes puede contribuir a que su progresión sea más lenta o, incluso, se evite la enfermedad en el caso de conseguir no contraerla.

Deporte y actividad mental

Evitar la diabetes consiste, básicamente, en adoptar hábitos saludables de alimentación, ejercicio físico y descanso nocturno. Seguir estos parámetros ahorra un gran número de enfermedades que abarcan desde las cardiovasculares hasta, incluso, las oncológicas. De hecho, se calcula que hasta el 30% de los casos de alzhéimer tiene como responsable los factores ambientales, tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL. "La actividad mental es importante para cuidar el cerebro, pero se está observando que la actividad física regular lo es más", decía Guillermo García Ribas, portavoz de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Algunos estudios científicos han demostrado que las personas que practican ejercicio físico tienen un mejor rendimiento cognitivo en aspectos como la capacidad matemática o del lenguaje. El sedentarismo, por su parte, se ha relacionado con la reducción del hipocampo, una región del cerebro que se ha asociado con la memoria. En cualquier caso, la comunidad científica todavía no ha llegado a un consenso sobre qué actividad física es la mejor para prevenir el alzhéimer, ni la intensidad, ni la frecuencia con que debe hacerse.

En este sentido, lo mejor es realizar el ejercicio físico que más nos guste —desde bailar hasta hacer CrossFit— porque esta es la manera más eficiente de practicar un deporte y no abandonarlo en el futuro. Además, se han descrito otras formas de prevenir el alzhéimer como prevenir la sordera o, incluso, mantener relaciones sociales de manera habitual. Los pasatiempos como los sudokus o los crucigramas también son actividades que pueden ayudar a ampliar nuestra reserva cognitiva, así como leer o estudiar, que sirve para proteger nuestro cerebro del deterioro cognitivo.

