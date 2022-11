Así es el problema de corazón que sufre Manolo García y que le ha obligado a cancelar sus conciertos

Manolo García ha anunciado este miércoles que cancela todos los conciertos que tenía previsto dar hasta final de año por la miocarditis aguda que padeció. Se trata del punto final —hasta nuevo aviso— de una gira en la que ya ha tenido algún que otro contratiempo debido a la Covid-19. Sin embargo, se desconoce si el coronavirus ha sido la causa de esta inflamación del músculo cardiaco que le ha obligado a bajarse temporalmente de los escenarios.

"El cantante debe guardar reposo unas semanas para poder efectuar sus conciertos en plenas condiciones", señalan en el comunicado que ha compartido García en su perfil de Twitter. En éste reconocía también que necesitaba reposo para recuperarse de la miocarditis aguda que de no ser tratada a tiempo, puede desembocar en insuficiencia cardíaca o un ictus.

Sin embargo, esta afección no suele poner en riesgo la vida del paciente, ya que la afección mejora en cuestión de días o semanas. Además, como no hay una forma conocida hasta el momento de prevenir esta enfermedad, los expertos recomiendan tomar medidas que podrían ayudar a que no aparezca.

La mayoría de los afectos con miocarditis no presentan síntomas si se encuentran en la primera etapa de la afección. Pero sí que existe la posibilidad de sufrir dolores articulares y en el pecho, así como fatiga o fiebre. De hecho, si la inflamación del músculo cardíaco lleva a una reducción en la capacidad de bombear sangre, también puede haber síntomas de insuficiencia cardíaca como hinchazón de piernas y dificultad para respirar.

A quién afecta más

La causa de la miocarditis no es posible encontrarla con frecuencia. Aun así, hay quienes tienen más riesgo de padecer esta afección: tiende a ser más común en personas de entre 20 y 50 años, aunque puede aparecer a cualquier edad. Esta infección también es más probable en aquellos pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Un estudio de caso publicado en la revista JACC: Case Reports aseguraba que un varón de 13 años con infección confirmada por viruela del mono desarrolló una miocarditis aguda. Se produjo aproximadamente una semana después de la aparición de los síntomas de la infección. Esto se debe a que la miocarditis suele estar causada por una infección viral. Aunque entre las causas también se incluyen algunas bacterias, parásitos y hongos.

El tratamiento de la miocarditis depende de la gravedad de los síntomas. Pero las personas diagnosticadas con esta condición médica deben evitar cualquier tipo de ejercicio. Si la miocarditis solo causa síntomas leves, no se necesitará ningún otro tratamiento. Aunque es posible que se necesiten medicamentos para dar apoyo al corazón y a la presión arterial hasta que el músculo cardíaco se recupere.

Y es que el hecho de que sea un dolor en el que se recomienda principalmente reposo es debido a que se forma en la zona encargada de bombear la sangre por el sistema circulatorio. No solo basta con optar por el descanso, sino que también se debe mantener una higiene adecuada y evitar el contacto estrecho con otras personas enfermas.

