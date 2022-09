Los pediatras alertan de una "avalancha" de infecciones en la vuelta al cole post pandemia

Las familias afrontan la vuelta a las aulas apretándose el cinturón con una inflación desbocada que también afecta, aunque menos, al material escolar. Sin embargo, tendrán un pequeño alivio: será el primer año desde la aparición de la Covid sin restricciones en el colegio.

Adiós a los grupos de convivencia estable, la distancia interpersonal en los comedores y las ventanas abiertas en pleno invierno. Los pediatras tuercen el gesto: prevén una avalancha de casos de Covid y otras enfermedades respiratorias. Eso sí, como solía pasar cada año… antes de que llegara el SARS-CoV-2.

"Un otoño como los de antes", lo califica Belén Aguirrezabalaga, secretaria general de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria, "porque siempre ha habido una avalancha de infecciones: un catarro en septiembre, el VRS (virus respiratorio sincitial) suele venir en diciembre, luego la gripe… y eso era año tras año e invierno tras invierno".

La pediatra recuerda que, durante la Covid, las otras enfermedades respiratorias salieron de su calendario habitual. Mascarillas, distancia social y aislamientos impidieron su propagación 'normal' y los patógenos esperaron a la relajación de las medidas para manifestarse, como pasó con el VRS durante la primavera-verano de 2021.

"En las zonas donde se iban quitando las restricciones afloraban más", recuerda. De hecho, los niños ya han vivido una normalidad fuera de la escuela, con las actividades extraescolares, campamentos veraniegos y recuperación de la actividad social habitual –y deseable– en los menores.

Con todo, el contacto dentro del aula es más intenso, por lo que espera "volver a lo de antes, y es que siempre ha habido una avalancha de enfermedades respiratorias en esta época".

Una verdadera nueva normalidad

Pedro Gorrotxategi, vicepresidente tercero de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, suscribe las palabras de su compañera. "No nos olvidemos de que las medidas antiCovid han protegido de otras enfermedades, que pueden volver más fuertes porque ha habido muchos niños que no se han contagiado".

En 2019, recuerda, "hubo muchísima bronquiolitis y mucha gripe", que causaron mucha demanda asistencial, por lo que no es deseable volver a una 'antigua' normalidad. "Tenemos que haber aprendido de las medidas que tomamos cuando la Covid, no tan estrictas como entonces, para que las enfermedades respiratorias sean menores en los niños".

Por eso aboga por llegar a una 'nueva normalidad' en la que sean habituales el lavado de manos, la ventilación adecuada, el quedarse en casa cuando el niño (el adolescente) enferme y llevar mascarilla cuando se tengan síntomas.

Este pediatra recuerda que es en las estaciones frías cuando los virus respiratorios se transmiten con más eficacia, por lo que es más que probable que vuelva a subir la incidencia del SARS-CoV-2. Los expertos consultados por EL ESPAÑOL dan por hecho que habrá una nueva ola, quizá de mayor intensidad que la veraniega, y que tenemos que estar preparados para ella.

Ventilación, la cuenta pendiente

No obstante, queda una cuenta pendiente. Si bien todo el mundo da la bienvenida a la ruptura de las barreras en la escuela, padres y madres de alumnos, así como asociaciones, denuncian que no se haya hecho nada para mejorar la ventilación en las aulas más allá de abrir las ventanas.

Las recomendaciones elaboradas por la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad indican que lo preferente es la ventilación cruzada (la de las ventanas abiertas) y que, mientras la situación epidemiológica lo permita, "se elimina la necesidad de que sea permanente, y se recomienda ventilar varias veces al día, entre clases, adecuado el tiempo a las características del aula".

En Twitter, muchos usuarios han denunciado que esta medida no está encaminada para garantizar la salud y la seguridad de los alumnos sino para evitar imágenes como la de los últimos dos inviernos, con alumnos en clase cubiertos con mantas, "dada la nula inversión de las administraciones en mejorar la calidad del aire en las aulas".

1⃣Sanidad NO elimina la necesidad de ventilación permanente en las aulas por cuestiones de seguridad, ni de salud. Se hace porque no se quieren volver a ver las siguientes imágenes, dada la NULA inversión de las administraciones en mejorar la calidad del aire en las aulas. pic.twitter.com/L6hhq2hSyH — Prevención Docente (@PrevencinDocen1) September 4, 2022

Usuarios y asociaciones están apoyando iniciativas como la que demanda la Plataforma Libre Elección Educativa Comunidad Valenciana, de una ley estatal de mejora de calidad del aire en las aulas, que dote, entre otras cosas, de medidores de CO2 y filtros HEPA en todos los espacios cerrados donde se dé clases.

El pediatra y epidemiólogo Quique Bassat la considera una iniciativa interesante "porque tiene todo el sentido del mundo". No se trata únicamente de la Covid: "La mala ventilación es sinónimo de peores resultados en aprendizaje, en concentración y en el neurodesarrollo de los niños".

Considera que el coste estructural de implantar estas medidas es demasiado alto como para que las administraciones se planteen hacerlo en todos los colegios, aunque podría plantearse para los de nueva construcción.

No lo ve tan claro Juan Antonio Sanz, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, que valora dicha medida como poco eficiente. "Si los chavales están con estas medidas en las clases pero luego quedan con amigos, van a los bares, al cine, etc. este esfuerzo no va a servir de nada".

Por eso, considera que es mejor invertir en "un buen sistema de vigilancia y tener la espada preparada". El sistema actual solo vigila la incidencia del SARS-CoV-2 en mayores de 60 años.

El preventivista recuerda que la gestión de la pandemia en los colegios ha sido exitosa y ha dado muchas lecciones a lo largo de estos más de dos años. "Son lugares donde es fácil contagiarse, pero los docentes han vigilado mucho cómo se ha desarrollado el asunto".

Menos del 50% de menores vacunados

Belén Aguirrezabalaga también quita hierro al asunto de la ventilación. "No es el único factor para el contagio: cuando los niños llevaban mascarilla también se contagiaban. Un niño de tres años, por ejemplo, puede contagiarse porque otro niño ha chupado antes un juguete que él está usando. Los niños que más se contagian son los más pequeños porque no mantienen las distancias ni las medidas de higiene".

Con todo, hay otras iniciativas que todavía jugarán un papel en la evolución de la Covid en las aulas, como la vacunación, y es que, frente al éxito de la campaña en adultos, menos de 50% de la población elegible para la vacuna pediátrica tiene la pauta completa de la vacuna.

La duda está entre vacuna actual o adaptada a las nuevas variantes. "Habrá que ver este otoño, cuando lleguen las actualizadas, cuándo se podrán vacunar, porque se empezará primero con grupos de riesgo, personal sanitario, mayores, etc. En ese tiempo muchos chavales habrán pasado la enfermedad y tengo alguna duda de que la vacunación mejore mucho la situación", apunta Juan Antonio Sanz.

El nuevo curso escolar, sin restricciones, no es volver a 2019. La 'nueva normalidad' no es la antigua. Como indica Pedro Gorrtxategi, "tenemos que haber aprendido las medidas que tomamos cuando la Covid, no tan estrictas como entonces pero ayudarán a que el resto de enfermedades respiratorias sean menores en los niños". De lo contrario, la avalancha vendrá pero no por la Covid.

