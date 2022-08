Registran la primera coinfección de viruela del mono, Covid y VIH: un italiano que viajó a España

La viruela del mono sigue su avance imparable en España: en cuestión de unos días hemos superado los 5.000 casos registrados y se han producido las primeras muertes asociadas a la enfermedad. Seguimos siendo el país europeo que más casos oficiales acumula, casi duplicando las cifras del segundo, Alemania, con 3.000. Estados Unidos, que es el país con más infectados del mundo, declaró a principios de este mes el estado emergencia nacional de salud pública.

Y es que este 26 de agosto se cumple un mes desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara la viruela del mono como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). No ha sido hasta fecha cuando se he producido el primer caso documentado de viruela del mono, Covid y VIH, como ha publicado la revista científica Journal of Infection.

Se trata de un hombre italiano de 36 años que estuvo de viaje en España desde el 16 hasta el 20 de junio. Tras su ingreso en el hospital, reconoció haber tenido relaciones sexuales con otros hombres sin protección durante estos días. Aunque no fue hasta el 2 de julio cuando dio positivo por coronavirus. El paciente había sido vacunado contra el SARS-CoV-2 con dos dosis y había contraído ya el Covid-19 en enero de 2022. Es por este motivo por el que no acudió al hospital por este motivo, como sí hizo tres días más tarde.

Ingresó en Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de San Marco (Italia) por las erupciones que había empezado a tener en la cara, glúteo, torso y piernas, que evolucionaron a pústulas. Fue entonces cuando dio positivo por viruela del mono y por VIH, una infección que, según los investigadores, era relativamente reciente "teniendo en cuenta su recuento de los linfocitos CD4", un tipo de glóbulo blanco.

"En el examen físico, su cuerpo estaba salpicado, incluyendo la palma de la mano derecha y la región perianal, con lesiones cutáneas en varias etapas de progresión, que iban desde pequeñas vesículas, hasta pústulas enrojecidas con halo y placas umbilicadas", señalan los autores del artículo.

