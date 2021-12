España, abocada a una incidencia de 3.500 para Reyes pero con 50 muertos menos al día

España ha entrado a ciegas en 2022, sin datos de nuevos contagios de Covid-19 y hospitalizaciones hasta el lunes 3 de enero. La Incidencia Acumulada a 14 días ha batido su récord el 30 de diciembre con 1.775 casos por 100.000 habitantes, cumpliendo las predicciones adelantadas por los expertos antes de Navidad. Este mismo modelo apunta ahora a una aceleración del ritmo de contagios para la próxima semana, hasta el punto en el que alcanzaríamos una IA de prácticamente 3.500 (3.462 casos por cada 100.000 habitantes) para el Día de Reyes.

El riesgo de rebrote se dispara a magnitudes nunca antes vistas durante la pandemia de Covid en nuestro país. Este indicador se calcula a partir de la RT o Razón de Tasas, una forma de medir la velocidad con que aparecen nuevos casos entre la población en base al porcentaje de crecimiento en los últimos 7 días. La previsión en la víspera de Nochebuena ya era poco halagüeña, con Madrid y La Rioja apuntando a una alarmante IA que superase los 4.000 casos por 100.000 habitantes. La predicción, en cualquier casos, apuntaba a que ninguna Comunidad bajaría de los 1.000 puntos de IA.

Este último dato se ha confirmado finalmente, tras aumentar la Incidencia Acumulada a nivel nacional 864 puntos más que hace una semana. Todas las C.CAA. terminan diciembre con la IA por encima de 1.000. Las condiciones de contagio más alarmantes se dan en Navarra (3.810), País Vasco (2.731), Castilla y León (2.539) y Aragón (2.456). La Rioja, con 2.861 puntos, y Madrid, con 2.426, también están en rangos preocupantes pero han ralentizado la tendencia al alza que amenazaba con colocarlas en más de 4.000 puntos. Los datos más saludables son los de Melilla (1.058), Andalucía (1.080), Ceuta (1.246) y Comunidad Valenciana (1.171).

Con vistas a la semana que viene, tal y cómo recoge el usuario @ngbpadel2, solo tres autonomías pueden presumir de mantener su riesgo de rebrote en menos de 2.000 puntos: Melilla (1.364), Ceuta (1.557) y la Comunidad Valenciana (1.686). Andalucía (2.041), Asturias (2.524), Baleares (2.245), Galicia (2.901) y Murcia (2.070) se mantendrían en la horquilla de los 2.000 y los 3.000 puntos. A partir de ahí encontramos a Canarias (3.206), Cantabria (3.225), Castilla-La Mancha (4.701), Cataluña (4.175) y Madrid (4.586).

Las CC.AA. restantes entran en Año Nuevo con un riesgo de rebrote vertiginoso. Se trata de Aragón, con 4.960 puntos; Castilla y León con 5.230; Extremadura, con 5.762; País Vasco, con 5.300; y La Rioja, con 5.094. Sin embargo, Navarra vuelve a descollar como la situación más preocupante, con la posibilidad de llegar a 8.307 casos por cada 100.000 habitantes. En total, el riesgo de rebrote escala para España de 1.759 hace una semana -una predicción cumplida, como veíamos hace un momento- a los 3.462 puntos con los que nos comeríamos el roscón de Reyes.

La letalidad cae

El último informe epidemiológico de 2021 del Instituto de Salud Carlos III ofrece sin embargo una razón para empezar el año con optimismo: la letalidad de la sexta ola ha bajado hasta el 0,1%. Desde el 14 de octubre, cuando empezaron a subir de nuevo los contagios, ha habido 1,1 millones de casos y 1.636 muertes, acumulándose ambas cifras en diciembre, cuando ómicron ya estaba presente en el país y el ritmo de infección se disparó.

La quinta ola, dominada por la variante delta del SARS-CoV-2, arrojó una letalidad del 0,5%, gracias a la generalización de las vacunas entre las edades más vulnerables, los mayores de 60 años. La cuarta, en la que estas todavía no habían cubierto a la mayoría de dicha población, mostró una letalidad muy distinta pese a ser, con diferencia, la de menor número de contagios: 1,45%, acorde con otras cifras de letalidad pre-vacunas.

Ahora, con cifras récord de nuevos contagios cada día, los indicadores de enfermedad grave (hospitalizaciones y muertes) están mostrando la tendencia más moderada de toda la pandemia. Ojo: como bien han señalado los expertos, pese a la reducción de los porcentajes, si los nuevos casos son muy superiores a los de las otras olas, los números de ingresos y defunciones no andarán a la zaga de los que ya hemos vivido.

La buena noticia es que, comparando la letalidad de las dos olas donde las vacunas ya mostraban su efecto protector y tomando como referencia los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, la sexta –con ómicron imponiéndose desde diciembre– ha reducido en 4.046 las posibles muertes ocasionadas por la Covid. Según los cálculos de este periódico, son unas 53 vidas 'salvadas' cada día de esta última onda epidémica.

Diferencias de letalidad entre olas

La letalidad se calcula a partir de los fallecimientos producidos entre los casos confirmados de una enfermedad. Por tanto, en la misma tiene que ver tanto la virulencia intrínseca del virus o la variante concreta como los factores que influyen en su capacidad para generar enfermedad grave y fallecimientos, como pueden ser las medidas restrictivas (mascarillas, toques de queda, etc.) y las vacunas.

"Las vacunas han hecho su papel disminuyendo gravedad y fallecimientos", explica Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología. "Se muere gente vacunada, pero ahora, con el 90% de personas con pauta completa, lo raro es que se mueran no vacunados porque hay muy pocos". Además, las personas que mueren "tienen complicaciones, comorbilidades, etc."

La letalidad global de la pandemia se sitúa en el 1,4%, con diferencias entre comunidades tan notables como el 2,4% que hay en Castilla-La Mancha y el 0,8% de Baleares y Canarias. En lo que va de la sexta ola la letalidad global ha bajado tres décimas, siete desde que comenzó la quinta.

Desde la segunda ola se ha estado situando entre el 2% y el 3%, una cifra muy alta para un virus de sus características, pero baja en comparación con los otros dos coronavirus más emparentados: el SARS de 2002 tuvo una letalidad del 9,6%, mientras que el MERS de 2012 alcanzaba el 34,5%. Esa alta mortalidad también explica por qué estos dos virus no fueron capaces de expandirse más, pues un huésped muerto es un huésped que no transmite el virus y este se muere con él.

Durante la primera ola del SARS-CoV-2 se estableció una letalidad mucho mayor a la del resto: del 8%. Sin embargo, es posible que sea menor, ya que no se testaba a todo el mundo con síntomas, por lo que muchos contagios que no evolucionaron a formas clínicamente significativas no se contabilizarían.

Gripe y Covid

De hecho, la letalidad no solo se puede calcular sobre la base de los casos confirmados, sino también de los casos estimados, algo que se suele hacer con la gripe. El estudio de seroprevalencia ENE-COVID que se realizó entre abril y mayo de 2020 calculó que el número de casos de Covid en España era 10 veces superior al contabilizado, por lo que situaba la letalidad en el 0,8%. Es decir, siete veces más que la observada en la sexta ola.

La cifra actual sería superior a la de la última temporada significativa de la gripe en nuestro país, con 619.000 casos confirmados y 3.900 muertes atribuibles, lo que daría una letalidad del 0,6%. No obstante, hay que hacer notar que las cifras totales de casos serían superiores, pues el sistema de vigilancia de la gripe en España no hacía un seguimiento exhaustivo de los casos como con la Covid.

"Comparar la mortalidad de la gripe con la de la Covid no es adecuado en este momento", explica Zurriaga. "El total de casos de gripe es estimado porque muchos de ellos no forman parte del sistema, se trata de catarros en los que el paciente se queda en casa y ya", sin ser recogido por las instituciones.

El epidemiólogo señala, además, que todos los datos de la Covid son provisionales. "Hasta que no acabe la pandemia, no vamos a ser capaces de determinarla". Aunque se felicita por la reducción en la mortalidad, recuerda que el número total de casos de gripe anual es mucho menor que el de Covid, por lo que el impacto de la enfermedad, pudiendo tener letalidades comparables, es muy diferente. En este contexto, los números absolutos también son importantes.

Récord de contagios por fin de año

La Comunidad de Madrid ha cerrado 2021 con 18.303 nuevos contagios por coronavirus, 14.753 de ellos comunicados en las últimas 24 horas- del año. La presión hospitalaria, sin llegar a ser comparable a la de otras olas, se ha elevado a 1.605 ingresados, un crecimiento sostenido con 234 pacientes en UCI. Los fallecidos han aumentado de los 8 del jueves a los 14 del viernes, según su informe epidemiológico.

En las últimas veinticuatro horas, Navarra ha marcado un récord en el nivel de contagios por Covid-19 acercándose a los 3.800 casos en una jornada en la que han fallecido tres personas y 17 han sido ingresadas, 2 en la UCI. Andalucía también marca su hito en pandemia con 15.471 nuevos contagios por coronavirus. Hay 1.108 pacientes Covid en estos momentos, con 182 ingresados en Cuidados Intensivos.

Murcia bate por cuarta jornada consecutiva su récord de contagios con 3.471 un día, y aunque no se han dado datos de ocupación hospitalaria, se han notificado cuatro fallecimientos. Cataluña acaba el 2021 superando los 100.000 positivos semanales -103.695 en los últimos siete días-, lo que representa cerca de 15.000 casos nuevos cada día de media. Hay 1.612 hospitalizados en total, dos más que en la víspera, de los cuales 428 están en la UCI.

Galicia también bate récords con un total de 5.797 nuevas personas contagiadas en una jornada, con 50 pacientes en UCI y otros 270 en camas aisladas. La Rioja notifica 940 nuevos positivos, y Aragón bate también su marca con nuevos 6.324 positivos, añadiendo un fallecido más al recuento. La Comunitat Valenciana pulveriza su tope al superar los 11.000 contagios este viernes, en concreto 11.822, con 967 personas ingresadas, de las que 186 se encuentran en la UCI.

Finalmente, la Incidencia Acumulada por edades confirma que las peores franjas en circulación del coronavirus son las de 20-29 años (2.881 puntos), 30-39 (2.353) y 40-49 (2.135). Sin embargo, la IA también está creciendo en las edades más vulnerables: 60-69 (1.005), 70-79 (521) y a partir de los 80 (465,5). Esto puede terminar reflejándose en un aumento de la presión hospitalaria y la mortalidad, volviendo la 'ola ómicron' menos incruenta de lo que se esperaba en un principio.

