¿Qué es mejor, ponerse la segunda dosis de AstraZeneca u optar por la de Pfizer?

Los resultados (preliminares) del estudio CombiVacs parece que, en lugar de disipar la polémica, la han aumentado. La investigación impulsada por el Instituto de Salud Carlos III con la que el Gobierno quería fijar su postura sobre qué hacer con las personas menores de 60 años que se habían puesto la primera dosis de Vaxzevria, la vacuna contra la Covid-19 de AstraZeneca, ha traído más discrepancias que acuerdos.

Ahora, las personas que recibieron esa primera dosis podrán recibir una segunda, pero del laboratorio Pfizer-BioNTech, para completar su pauta vacunal. O, si así lo desean, firmarán un consentimiento informado para que se les administre, bajo su cuenta y riesgo, la segunda dosis de la de AstraZeneca, lo que es "el colmo" para Fran Álvarez García, coordinador del comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

El experto ve absurdo "que se pida consentimiento informado para algo que está en la ficha técnica [la segunda dosis de AstraZeneca] y no para la de Pfizer, que no lo está". "Probablemente en el futuro esté autorizada, pero ahora mismo no y no hay estudio que pueda avalarla".

La pregunta que se están haciendo las personas afectadas es: ¿Qué vacuna es mejor? Los ensayos de aprobación reflejaban una eficacia del 95% en la pauta de dos vacunas de Pfizer y del 70% en el de AstraZeneca. Sin embargo, estos resultados no son comparables, pues ambos estudios examinaban la eficacia de dichos sueros frente a un placebo.

Y este es el problema al que se enfrenta también CombiVacs: el estudio examinaba una segunda dosis de Pfizer frente a no recibir ninguna. Con ese diseño, no se puede determinar que mezclar vacunas sea mejor o más seguro (o viceversa) que completar la pauta con otra dosis de AstraZeneca.

Vacunas Covid-19 y trombos

¿Y qué hay de los trombos? Ha habido casos de personas que los han sufrido tras la segunda dosis, pero son muchos menos que con la primera dosis. Según señaló la investigadora del CSIC Matilde Cañelles, "es cerca de ocho veces más improbable desarrollar trombos tras la segunda dosis que tras la primera. Y tras la primera es muy muy improbable".

Fran Álvarez sospecha que este efecto secundario "parece que está ligado con la genética", ya que es un tipo muy específico de trombosis la que está ligada a la vacuna: se produce con una bajada del nivel de plaquetas en sangre (trombocitopenia). Por tanto, las personas que hayan sufrido este tipo de evento de forma previa a la vacuna serían las únicas que tienen contraindicada la segunda dosis (y la primera, en caso de no haberla recibido) de AstraZeneca, "y probablemente también la de Janssen".

Para estas personas, la opción más segura sería la vacuna de Pfizer. ¿Y para el resto? Álvarez no duda: seguir con la segunda dosis de AstraZeneca. "Porque hoy en día es lo que está autorizado y lo que conocemos bien". Pero introduce un matiz: "A lo mejor me llamas dentro de un mes y te digo que es mejor la de Pfizer". Vaya por dios.

En junio está previsto que salgan a la luz los resultados de otro estudio mejor planteado que CombiVacs. Com-Cov está dirigido por la Universidad de Oxford y analiza un número mayor de combinaciones de vacunas, entre ellas, sí, la segunda de AstraZeneca con la segunda de Pfizer. De momento ya se sabe que mezclar ambos preparados produce un mayor número de reacciones adversas leves, como dolor de cabeza, muscular o fiebre, lo que daría un punto a favor de la segunda dosis de Vaxzevria.

Aunque el estudio se extenderá un año, el próximo mes ya estarán disponibles los primeros datos sobre la eficacia de las distintas combinaciones, lo que permitirá clarificar la cuestión de qué vacuna es mejor.

Eficacia frente a las variantes

Queda pendiente otra duda. Puede que vacunar con AstraZeneca sea lo más adecuado porque se conoce mejor y su número de efectos secundarios es menor, pero la vacuna de Pfizer parece resistir con mayor fuerza variantes del coronavirus como la sudafricana: 75% de protección frente a un exiguo 10% de Vaxzevria.

Además, en la Unión Europea se han comprado miles de millones de dosis de las vacunas basadas en ARN mensajero (las de Pfizer y Moderna) pensadas para que funcionen como dosis de recuerdo anual para 2022 y 2023. ¿No es mejor recibir una dosis de vacuna de ARN ahora si al final todos vamos a recibirla a largo plazo?

"En principio, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que las cuatro vacunas aprobadas producen protección frente a todas las variantes que hasta ahora se conocen", explica el coordinador del comité asesor de vacunas.

Sobre las distintas eficacias con la mutación sudafricana, Álvarez indica que "hemos valorado los anticuerpos, que es una parte de la inmunidad, pero no hemos valorado todavía la inmunidad celular". Es decir, que la cantidad de anticuerpos creada por cada vacuna es una pista de la respuesta que ofrece frente al virus, pero en su capacidad inmunizadora juegan un papel más parámetros. "No hay que tener miedo de que esa segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca no proteja contra todas las demás variantes", sentencia.

Además, la posibilidad de vacunación anual, con vacuna de ARN mensajero o cualquier otra, "es una hipótesis, no hay nada confirmado. Todo son elucubraciones". Ante todo, lo que este pediatra quiere hacer es enviar "un mensaje de tranquilidad a la gente a la que le vayan a poner una segunda dosis de Pfizer, Probablemente, la vacuna será inmunógena (es decir, provoque una respuesta inmune)". A quienes les toque "estarán perfectamente protegidos".

Ya hay experiencias sobre intercambiabilidad con otras vacunas y no ha habido problema. "En los concursos de vacunas de calendario, tanto infantiles como de adultos, es posible que un año gane un laboratorio y al siguiente gane otro. En estos casos sí que está autorizada la intercambiabilidad, porque está comprobada".

Eso sí, la forma de comprobarlo ha sido la experiencia, no experimentos ad hoc. Como indica el médico internista Miguel Marcos, lo de poner dos vacunas distintas y una sola dosis en quienes hayan pasado la infección tiene similitudes. "Al final, la proteína S del virus [la que facilita la infección] es la proteína S, te entre en el cuerpo con el propio virus, con el adenovirus de Astra o con ARNm".