Cuidarse en tiempos de pandemia: La guía definitiva

Llevar una alimentación sana, hacer ejercicio físico regular y, siempre que sea posible, disfrutar de un masaje, son fundamentales en nuestra rutina de cuidado diario, y ahora en los tiempos que corren no deja de ser una excepción.

La situación actual ha modificado nuestros hábitos, no sólo de cuidado y alimenticios, sino también de ocio y laborales. Muchas personas han cambiado la oficina por el salón de casa como lugar de trabajo, y es que el teletrabajo se ha instalado en nuestras vidas sin casi darnos cuenta.

Todos, sin excepción, somos vulnerables y por lo tanto estamos expuestos a enfermedades y problemas de salud. No hay que bajar la guardia, por lo que debemos establecer hábitos que generen bienestar y permitan vivir sin limitaciones el día a día.

Los problemas de salud han aumentado

La falta de movimiento y ejercicio, el sedentarismo y el teletrabajo, han supuesto un aumento considerable de los casos relacionados con el dolor y la rigidez muscular, principalmente de espalda y cervical. Estos problemas tan comunes, además de provocar problemas de movilidad, pueden desencadenar las temidas jaquecas o migrañas. Asimismo, otra dolencia muy extendida últimamente en nuestra sociedad es el síndrome del cuello roto, una dolencia relacionada directamente con el uso incorrecto y prolongado del teléfono móvil, lo cual provoca dolores de espalda al inclinar nuestra cabeza hacia delante. Y qué decir del estrés, la ansiedad y los trastornos del sueño, lidiar con ellos puede llegar a ser un auténtico quebradero de cabeza y raro es encontrar personas que no los sufran.

Los dolores de espalda afectan al 90% de la población

¿Sabías que los dolores de espalda suponen la mayoría de problemas físicos de los españoles? Sí, ¡sólo 1 de cada 10 se libra de sufrirlos! Mejor no tentar a la suerte y pasar a la acción, ¿verdad? Pero… ¿Cómo?

Pranamat ECO, la herramienta terapéutica que recomiendan médicos y especialistas en salud

El set de masaje Pranamat ECO es una alternativa 100% natural y eficaz para combatir estos problemas, mientras que nos permite disfrutar de un masaje desde la comodidad del hogar. Se trata de un intenso masaje basado en el principio de la acupresión, una técnica que proviene de la medicina tradicional china.

La fisioterapeuta María Goyanes (nº de colegiada 1927) recomienda a sus pacientes Pranamat ECO: “Es muy recomendable como un complemento saludable y cómodo de usar en casa para aliviar el dolor y mejorar el bienestar.” Jesús Figuereo

Nada más ver el producto lo primero que llama la atención son lo puntiagudas que son las flores de loto (elementos masajeadores), y es que si no fueran afilados (no te asustes, no van a atravesar tu piel ni dañarte), no tendrían ningún beneficio en nuestra salud. Su uso es muy sencillo, sólo tienes que armarte de valor (sí, pincha bastante pero enseguida te acostumbras) y tumbarte encima para que los pétalos de los lotos ejerzan presión sobre la piel y estimulen el organismo y el sistema nervioso central. Rápidamente sientes un calor muy placentero como resultado del aumento de la circulación sanguínea y linfática, lo cual favorece el suministro de oxígeno y nutrientes al organismo. Por consiguiente, los músculos se relajan profundamente, y se alivia la tensión y los espasmos musculares. No tiene más trucos, y los resultados están garantizados dado que han sido comprobados clínicamente.

¿Sabías que al recibir un masaje nuestro cerebro segrega endorfinas? Las conocidas como hormonas de la felicidad, nos aportan una sensación de bienestar y ayudan a combatir el dolor de forma totalmente natural. Después del masaje te sentirás feliz y verás el mundo con otros ojos. Pero, ¿qué características tiene para que se haya convertido en el set de masaje nº 1 en el mundo? En la página web encontramos la respuesta:

Está confeccionado a mano en Europa con materiales de la más alta calidad: lino, algodón, fibra de coco, plástico HIPS.

Sus beneficios han sido probados en estudios clínicos apoyados por la Comisión Europea.

Está registrado como dispositivo médico en la UE, lo cual garantiza su eficacia y seguridad a la hora de prevenir o tratar determinadas afecciones o enfermedades.

Dispone del certificado OEKO-TEX, el cual verifica que no haya sustancias nocivas ni en textiles, ni en las fases de la fabricación del producto, y que además no tendrá ningún efecto nocivo para la salud.

Durante los más de 11 años que lleva fabricándose, ha recibido multitud de premios no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, recibiendo el reconocimiento a nivel mundial: “Mejor Herramienta Innovadora en Salud y Bienestar”, “WeGreen Awards”, “ECO Best Award”, “Live Organic Awards” y muchos más.

Cuenta con una garantía de 5 años pero sus fabricantes aseguran que si eres cuidadoso, cuidará de ti durante muchos más años.

No somos conformistas, por eso decidimos investigar más. Dado que cuenta con más de un millón de usuarios, qué mejor manera de saber si realmente funciona que leyendo las distintas opiniones de los que ya la han probado. Lo primero que nos llama la atención es que los usuarios puntúan 4.9 sobre 5 estrellas, ¡no es un mal comienzo! Tras consultar varias opiniones, encontramos un común denominador: funciona, y la gente está satisfecha no sólo con la calidad del producto y, por supuesto, con los resultados.

Darse un masaje a diario es tan importante y necesario como lavarse los dientes. Un hábito es esencial para disponer de una buena higiene bucal, y el otro para una correcta higiene postural. Pranamat ECO ayuda a cuidar de nuestra espalda y mantenerla sana, para de esta manera evitar la aparición de dolores y molestias.

Invertir en tu salud: un seguro para la cartera

La tentación de disfrutar de un fabuloso masaje en cualquier momento y en tu propia casa es grande, además sin la necesidad de concertar una cita con el masajista. ¡Darse un masaje a diario es sinónimo de salud y bienestar! Y no sólo supone menos visitas a especialistas, sino también un ahorro para tu bolsillo.

Como bien dice el dicho, más vale prevenir que curar, antes de que sea demasiado tarde. Mejor invertir en tu salud, y lo notarás no sólo en el corto plazo, sino sobre todo en el largo.

Finalmente, para todos aquellos escépticos, Pranamat ECO confía tanto en su eficacia y calidad que ofrece la posibilidad de probarlo durante 30 días y una garantía de 5 años. Y para los lectores de El Español que se animen a probarlo, la marca nos ha facilitado un descuento, podéis aprovecharlo entrando en su página web.