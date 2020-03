Guía definitiva sobre el coronavirus: Fernando Simón contesta a las preguntas más comunes

Si tengo que ir a un hospital en Madrid por otra razón, ¿qué hago?

Hay hospitales concretos que se están adaptando a un incremento rápido de casos en un periodo muy corto. El uso que hacemos de los servicios sanitarios es, en general, bueno, no obstante, no hay que sobrecargar el sistema. Si es un problema menor y puedes esperar unos días, espera. Y si es necesario ir al hospital, entonces ve y te responderán adecuadamente.

Si estoy en cuarentena, ¿puedo sacar al perro?

El aislamiento es para personas enfermas y la cuarentena para sanas. Las cuarentenas pueden ser flexibles según los protocolos de cada comunidad en cada momento. Si estás en cuarentena inflexible por una razón sólida, tienes que garantizarla.

¿Cómo afecta el virus a las mujeres embarazadas y a los fetos?

Hasta ahora no hay información de consecuencias en bebés nacidos de madres infectadas. El proceso de infección y curación es corto, por lo que en principio no debería afectar al feto, pero por el momento las informaciones no son 100 % seguras.

Parece que la probabilidad de transmisión es muy baja, pero no se puede excluir que en algún caso concreto pudiera suceder.

¿Se puede transmitir el coronavirus por lactancia materna? ¿Qué hago si tengo síntomas?

No hay mucha información sobre la posible transmisión a través de la lactancia materna, igual que sobre transmisión durante el embarazo. Los pocos estudios que hay son contradictorios.

Si estás dando el pecho lo más importante ahora es evitar que, en caso de que tengas síntomas, tu bebé se pueda contagiar. Uno de los mecanismos es mantener distancia, no acercar la cara o la cabeza al bebe cuando estés amamantando. Y según la edad del bebé, si está próximo al destete y la toma de alimentación alternativa, quizá adelantarla unos días tampoco sería mala idea.

¿Por qué se ha mandado 15 días a los escolares a casa?

Aunque los niños no se ponen graves con esta enfermedad, sí la transmiten entre ellos y contagian a las familias. Con la decisión de cerrar los colegios se buscó reducir dicho grado de transmisión. Si evitamos la mezcla de niños en las escuelas reducimos el riesgo en las familias.

Esto se observa en las epidemias de gripe todos los años justo antes de las vacaciones de Navidad. En cuanto empiezan las vacaciones hay un descenso de la transmisión de gripe y al volver al colegio en enero, vuelve a repuntar. Con esta medida se ha querido retardar la epidemia y que los servicios sanitarios puedan adaptarse y atender más progresivamente a la demanda.

¿Tienen que estar los niños y niñas todo el tiempo en casa?

No tienen que estarlo, pero sí es cierto que no conviene que vayan a un evento multitudinario. Es importante, en la medida que se pueda evitar, que los niños se queden a cargo de padre o madre, y no de los abuelos, que son un grupo de riesgo. Por eso se están habilitando medidas para ayudar a las familias a hacer frente a esta situación.

¿Es peligroso ir en transporte público?

Las medidas que se han tomado en Madrid y otras provincias reducen el uso de los transportes. Simplemente se trata de mantener las distancias. En Madrid hay 11 casos por cada 100.000 habitantes y están aislados. No hay que tener un miedo excesivo, pero sí tomar precauciones.

¿Podemos viajar?

Hay una recomendación importante de no viajar si no es necesario, sobre todo desde las zonas significativas, porque aumenta el riesgo de transmisión. De momento se han adoptado medidas temporales que se van a reevaluar. Cuanto mejor las apliquemos en estos 14 primeros días, más probabilidades hay de que consigamos controlarlo pronto.

Las instituciones las están implementando, y cada uno de nosotros, individualmente, debemos cumplirlas para que este periodo dure lo menos posible; si son 14 días mejor que un mes.

¿Son seguros los desplazamientos a Madrid y otras regiones de riesgo?

La recomendación general es que, si se puede evitar, no se hagan viajes innecesarios a regiones de riesgo. Pero la movilidad no se ha restringido.

Lo que importa es controlar el movimiento masivo de personas que pueda suponer un riesgo importante para otras comunidades o países. Madrid es una comunidad de la que entra y sale una gran cantidad de población todos los días. Limitar esos viajes es una responsabilidad sobre todo de los propios madrileños, pero también de las personas que no necesiten desplazarse hasta Madrid.