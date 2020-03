Sanidad ordena celebrar a puerta cerrada eventos deportivos con público que venga de zonas de riesgo

Lo que se veía en un principio como una lejana posibilidad se ha convertido este martes en realidad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba en rueda de prensa las primeras "medidas especiales" dentro del todavía "escenario de contención" de la infección por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, el causante de COVID 19, una enfermedad que afecta ya a 151 españoles y a más de 90.000 personas en todo el mundo.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, llevaba algunos días mencionando esta posibilidad en sus comparecencias diarias ante la prensa. Eso sí, puntualizando siempre que serían medidas concretas e individuales que afectarían sólo a determinadas zonas de algunas comunidades autónomas, especialmente aquellas donde se sitúan la mayoría de los casos sin claro vínculo epidemiológico, es decir, sin que los pacientes hayan estado en zonas de riesgo ni en contacto aparente con ningún afectado.

La primera medida afecta al deporte e imita a la tomada en Italia, el país europeo con más casos de infección por coronavirus. Así, Sanidad ha ordenado que se celebren a puerta cerrada -sin público- todos aquellos eventos deportivos en los que se prevea presencia de aficionados que vengan de zonas de riesgo -China, Irán, Corea del Sur y cuatro regiones italianas-, que incluyen ahora mismo dos partidos de fútbol y dos de baloncesto.

En concreto, sería el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League (Valencia - Atalanta), la vuelta de los octavos de final de la Europa League (Getafe - Inter de Milán), el partido de la Euroliga de baloncesto Valencia Basket - Olimpia Milano y el partido de la Eurocup femenina Girona - Venezia.

La medida no afectará, tal y como ha resaltado Illa, a ninguna competición entre clubes nacionales ni tampoco extranjeros de zonas no consideradas de riesgo, como el Barça - Napoles y el Sevilla - Roma que, aunque son clubes italianos, no son de las zonas de riesgo establecidas por las autoridades sanitarias.

