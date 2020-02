El salmantino que predijo el coronavirus: "El sarampión es 10 veces más contagioso"

¿Qué nos va a deparar esta década de los años 20? ¿La invención del coche volador, la desaparición del ártico, un disco de Rosalía mejor que El mal querer? Hagan sus apuestas. Cuando, desde la revista de divulgación científica Muy Interesante, le plantearon esta pregunta al microbiólogo Raúl Rivas a finales de 2019, no dudó: en esta década caerá una gran pandemia.

Una semana después, China avisaba a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la existencia de un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que causaba una enfermedad respiratoria grave bautizada en un principio como Neumonía de Wuhan y posteriormente como COVID 19. Lo que vino después es de sobra conocido: cuarentena en Wuhan, extensión por todo el mundo y su consiguiente cadena de bulos absurdos. Este virus suma más de 2.000 muertos y cerca de 80.000 infectados en 54 países… Siguen siendo cifras muy inferiores a las de la gripe común, pero la premonición de Rivas puede tardar poco en hacerse realidad.

Este profesor de la Universidad de Salamanca tiene 45 años y es experto en microbiología y, por tanto, en agentes patógenos como los virus y bacterias. Tiene más de 180 papers a sus espaldas, así como varios libros de divulgación científica. Al otro lado del teléfono suena la voz experta que vio venir la catástrofe unas semanas antes de que se produjera.

¿Por qué supo que esto se venía encima?

No era premonición ni echar las cartas, era una cuestión de lógica. Era algo que iba a pasar en un periodo corto de tiempo. Y bueno, por desgracia, he acertado.

¿Este coronavirus es más grave que las gripes aviares?

No necesariamente. Hay que entender que todas estas medidas que está imponiendo la OMS, esas cuarentenas de China, etc, en realidad lo que están haciendo es darnos tiempo para tomar medidas de precaución. Lo que buscan es que este virus no se instale como una epidemia. En realidad es un influenzavirus como la gripe aviar y muchos otros que hay circulando por todo el planeta y que generan epidemias estacionales. El coronavirus sería uno más que añadir. Sería añadir una enfermedad respiratoria nueva y eso es peligroso para el sistema sanitario de muchos países.

Nigeria ha confirmado su primer caso, el coronavirus ha llegado a África. Ahora le tenemos que sumar la malaria, el dengue, el ébola…

El sarampión también. La República Democrática del Congo sufre una epidemia brutal de sarampión. Tú piensas en el sarampión como una enfermedad que se supera, pero desde el año 2015 suma más de 130.000 muertes en el mundo. Y la RDC no tiene recursos para combatirlo. Aquí en España la vacuna es gratuita, pero allí los niños se mueren de sarampión. Es 10 veces más contagioso que este temido coronavirus... ¡10 veces más! Es una barbaridad.

Una vida de logros

Rivas ha descubierto 45 especies de bacterias, una por cada año que tiene. Es investigador del Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE), investigador de una Unidad de Excelencia de la Junta de Castilla y León y científico vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

A este currículum hay que añadirle más hazañas. Ha recibido 13 premios y menciones de investigación y tiene cuatro patentes a su nombre. Su ámbito de especialización se mueve hacia la biotecnología, la rama más útil económicamente de la microbiología.

Lo curioso de esta historia es que llegó a la microbiología por pura casualidad. En una ocasión recogió a su novia (y actual mujer) en clase y ella le dijo: "¿Llevas tu currículum encima?". Sí, era el caso. A falta de media hora para que terminase el plazo echó el CV para cursar el máster en microbiología. Y hasta hoy.

¿La próxima gran pandemia será un virus, una bacteria u otro agente patógeno?

Este coronavirus es grave pero no tan grave. Me explico, es una amenaza de nivel 3 sobre 4. El máximo nivel de amenaza lo tienen la rabia o el ébola. La próxima pandemia, seguramente, será de origen vírico. Pero ojo, pandemia no significa necesariamente muerte, ni siquiera gravedad. Ahora hay un problema grave con las bacterias multirresistentes a los antibióticos, pero que no producen un número elevado de muertes. Estos virus respiratorios tienen papeletas para convertirse en epidemias y en amenazas relativamente graves.

¿Qué opina sobre las teorías conspiranoicas sobre el origen del virus? ¿Fue creado por una farmacéutica para vender luego la vacuna? Se les escapó de un laboratorio?

Es completamente absurdo. Yo creo que la gente que trabaja en una farmacéutica también tiene familia (risas). No van a poner el riesgo a sus hijos por vender una vacuna, es completamente absurdo. Esto es un proceso natural que ha pasado siempre. Antes de las farmacéuticas, en un momento dado, apareció la viruela. Es la enfermedad que más muertes ha causado en toda la historia de la humanidad, muy por encima de todas las guerras juntas. Afortunadamente, a finales de los años 70 conseguimos erradicarla. Fue la primera enfermedad erradicada.

Este virus puede estar hasta cuatro días vivo en una superficie, sin portador. ¿Eso es habitual en los virus, o es específico de este?

Es bastante habitual en los virus, pero depende de muchos factores. En aluminio, que les resulta muy tóxico, permanece muy poco tiempo. Pero en plástico sí que puede durar bastante. Por eso es importante lavarse bien las manos, toser en la parte interior del codo y todas las precauciones que no nos cansamos de oír.

¿Los virus y bacterias están mutando ahora más rápido que hace siglos?



Sí y no. Contra las bacterias nosotros tenemos armas selectivas, que son los antibióticos. Desde que se inventó la penicilina, los hemos combatido muy bien. Pero claro, una bacteria se va a defender de la presión selectiva. Va a aprender y va a mutar. Eso, unido al mal uso de los antibióticos, hace que las bacterias evolucionen, como todo, por selección natural.

¿Qué podemos hacer para prevenir estas infecciones?

Te diré lo que no hay que hacer. Hay quien ha planteado que deberíamos matar a los murciélagos y eso es una barbaridad. Hay cientos de especies de murciélago y además se comen insectos que también transmiten enfermedades muy graves. Los murciélagos son muy necesarios. También lo son los antibióticos en los animales de granja, pero no se puede hacer mal uso de ellos, hay que seguir protocolos estrictos para que las bacterias no se vuelvan inmunes al antibiótico. Y eso es aplicable a los humanos.