Alerta con los fármacos de la diarrea: su abuso tiene graves consecuencias

Coincidiendo con el inicio de la época invernal, y también de forma común con la época veraniega, los episodios de gastroenteritis y diarrea suelen repetirse con relativa facilidad. Y en estos casos la consulta primordial siempre es la misma: cómo "cortar" los episodios diarreicos.

A nivel médico se aconseja, en primer lugar y ante cualquier episodio de diarrea, iniciar una dieta blanda o de fácil digestión, ya que en 24-48h la mayoría de estos episodios suelen resolverse sin más, ya que la diarrea no es más que una forma de defensa del organismo humano para expulsar el microorganismo causante. En determinados casos, esto no es tan rápido ni fácil, o simplemente el individuo que lo sufre no quiere o no puede esperar. En tales casos es también muy común intentar frenar el episodio mediante fármacos contra la diarrea, como es el caso de la loperamida, un tipo de fármaco que preocupa sobremanera a las autoridades de Estados Unidos por su abuso.

Actualmente, tanto en EEUU como en España, la loperamida es un fármaco antidiarreico de venta libre en farmacias. Eso quiere decir que puede adquirirse sin necesidad de receta, y precisamente eso lo hace más proclive al abuso, como sugiere un nuevo comunicado de la Foods & Drugs Administration (FDA) de Estados Unidos.

De hecho, la misma FDA se está planteando la venta de blisters de medicamentos con menor número de comprimidos, o incluso ventas de dosis únicas, debido a los problemas que está causando el abuso de loperamida en el país norteamericano. Un fármaco conocido en este país por la marca Imodium, aunque en España se suele comercializar más bajo la marca Fortasec, entre otras.

En este caso, la FDA recuerda que el abuso de loperamida, un fármaco de la familia de los opiáceos -como la morfina y sus derivados-, puede llegar a producir problemas cardíacos e incluso en algunos casos la muerte.

La dosis recomendada de loperamida son 8 mg al día si se consume sin prescripción y control médico, y hasta 16 mg al día si existe prescripción médica. Si no se sobrepasan estos limites, la loperamida es un fármaco seguro cuyo objetivo es controlar los síntomas de la diarrea, incluida la diarrea del viajero. La loperamida, como buen opiáceo, actúa sobre los receptores de opioides del intestino haciendo disminuir su movimiento, y por tanto disminuyendo las deposiciones. Sin embargo, una dosis excesiva de loperamida tiene el potencial de alterar el ritmo cardíaco en casos graves.

Qué puede suceder con una sobredosis de loperamida

Asimismo, la FDA también añade en su comunicado los posibles problemas graves acarreados al abuso -intencionado o no- de loperamida. En algunos casos, dado su carácter opiáceo, algunos individuos usan este fármaco junto a otros que inhiben su absorción con el objetivo de potenciar su potencial para causar eurforia; asimismo, otros individuos toman altas dosis de loperamida para tratar la abstinencia a otros opiáceos, algo que ni está indicado ni es buena idea.

Si se experimentan algunos de los siguientes síntomas con la toma de loperamida, es aconsejable acudir a un centro médico o consultar a un profesional sanitario:

- Pérdida de conocimiento.

- Palpitaciones o ritmo cardíaco irregular.

- Falta de respuesta o impedimento para despertar.

Finalmente, también se aconseja cesar la toma de loperamida si tras 2 días tomando el fármaco, aunque sea de forma correcta, persisten los síntomas de la diarrea. En tal caso es probable que la diarrea se deba a microorganismos como las bacterias, y sea necesario asociar un antibiótico en lugar de frenar la diarrea sin más.