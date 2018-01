Los embaucadores del "mundo sin cáncer": antología del disparate

Este sábado se celebró en el Hotel Barceló Sants de Barcelona el congreso internacional Un mundo sin cáncer, organizado por Cocó Deborah Morales March, una española afincada en EEUU que asegura ser especialista en "Medicina Integral, Naturopatía y Nutrición" y se hace llamar "doctora" por estar graduada por el Colegio de Ciencias Biológicas y de la Salud (ECBS) de Alicante. Junto a ella, cinco especialistas más, que han difundido impunemente ideas como que el cáncer puede ser causado por un familiar muerto por la enfermedad que "no se ha ido donde tenía que irse" o que se puede evitar moviendo la cama "medio metro".

Podría ser una exageración, pero las pruebas son públicas. Los propios organizadores se han encargado de que sus intervenciones sean colgadas en YouTube. En ellas, se puede ver cómo mezclan conceptos científicos y pseudociencia sin despeinarse y cómo recurren a las anécdotas personales para impresionar a una audiencia entregada.

EL ESPAÑOL ha hecho una selección de los mayores disparates escuchados en la charla, pero la competición ha sido dura; si la Generalitat, que anunció que vigilaría de cerca la reunión, hará algo o no es aún una incógnita, pero que se animaba a los pacientes de cáncer a evitar las intervenciones respaldadas por la evidencia científica es un hecho imposible de negar.

Txumari Alfaro. "La terapia del cáncer consiste en no hacer nada"

"En el tiempo que hemos estado de descanso en la comida han venido varias mujeres y me han comentado lo del cáncer de mama… Que ellas tenían una hija y me han comentado: 'Txumari, ¿qué hacemos ahora?' Y les digo: 'Nada, ahora la terapia consiste en no hacer nada'(...) Sólo con esa toma de conciencia, los médicos te van a bajar la medicación, te van a dar menos quimio porque no la vas a necesitar'. Y ahí es donde yo quiero incidir para conseguir el 100% de curación en las mujeres con cáncer de mama".

"Para sanar hay que perdonar, porque si no, el cerebro cree que sigues en guerra, y no merece la pena. Y la capacidad de perdón que tenéis es la capacidad de sanar que tenéis, y solamente a través de esta capacidad podréis borrar".

"Acontecimientos del tipo de un hijo que se pierde, que nos lo arranca la vida, hijo que vemos en peligro real o simbólico, hijo que vemos que está mal, en una mujer diestra puede hacer (sic) un cáncer de mama izquierdo".

"Es fundamental que las mujeres sepan si son diestras o zurdas para ver el conflicto emocional desencadenante activador de un cáncer de mama en la mama izquierda o en la mama derecha"

"Le propongo [a la paciente] que estudie qué es lo que pasó en su vida para que haga un cáncer de mama. ¿Por qué en el izquierdo? ¿Por qué en el derecho? ¿O por qué aparece del pezón a la axila o del pezón hacia el esternón? (...) Todo esto tiene que ver con un conflicto muy concreto, muy preciso que ha vivido una mujer".

Txumari Alfaro

Suzanne Powell: "Si tú comes algo pensando que te va a causar un cáncer, te va a pasar"

"Si tú comes algo pensando que te va a causar un cáncer, que sea malo para ti o que te va a engordar, pues te va a pasar exactamente lo que tú estás temiendo porque tus células escuchan. (...) Es vuestra creencia y el poder del colectivo, la conciencia colectiva crea eso"

"Siempre hay algo que se puede hacer. Hay personas que dicen: 'Mira, sólo necesito un abrazo, una sonrisa, quiero vivir mi vida, quiero ser yo'. Haz lo que tú quieras, lo que tú sientas con todas las consecuencias. El paciente necesita paz pero también la paz de sus familiares y de sus médicos"

"Hay puntos que se llaman puntos cáncer y a veces es sólo cuestión de mover tu cama medio metro para salir de esa alteración y salvarte la vida".

"En Barcelona hace años había una avenida que se llamaba 'Avenida Eléctrica' por medio de la cual pasaban torres de alta tensión y donde había más alta incidencia de leucemia. Cuando vienen personas que sufren de leucemia, siempre les pregunto: ¿vivís cerca de torres de alta tensión? Y en una cantidad elevada de casos te decían que sí"

"Me estoy encontrando cada vez con más médicos que nos recetan. Busca a Suzanne y su equipo, o lee su libro, o ve tal vídeo. Y me encanta, porque hay un acercamiento, una integración, nos estamos empezando a escuchar. Los médicos que yo he conocido que han venido a nuestros cursos más desesperados por encontrar algo más son los oncólogos".

Suzanne Powell

Coco March: "A los médicos les hacen un lavado de cerebro durante ocho años"

"La conclusión es que en Australia la quimioterapia tenía un 2.3 por ciento de contribución a que las personas se curaran de cáncer y en EEUU un 2.1%". Nota: el estudio al que hace referencia March es real y data de 2004, cuando se publicó en la revista Clinical Oncology, pero el dato que omite la embaucadora es que se contabilizan las curaciones atribuidas sólo a la quimioterapia como tratamiento único, cuando el abordaje convencional del cáncer casi siempre es multidisciplinar.

"Nosotros [los médicos] les amamos, queremos que ustedes reciban este amor y que lo compartan con otras personas. Porque hay más gozo en dar que en recibir, y cuando damos, eso no sólo nos ayuda a sanarnos, sino que ayuda a otras personas".

"El estudio de las plantas que se hace hoy en día no se hace para que vayas a la finca de Josep Pàmies a comprarte unas florecitas, se hace porque la industria quiere encontrar un proceso químico que imite a la planta sintéticamente para que se pueda patentar"

"Yo siento que estamos en 1492, antes de que se descubriera América. Esa es la estrategia [la persecución de los disidentes] que se utilizó entonces y es la estrategia que continúa hasta hoy".

"Los médicos realmente quieren ayudarte, pero si tú vas a una universidad y te hacen un lavado de cerebro por ocho años y te dicen que todos los que venden plantas como Josep Pamiès son unos charlatanes, pues claro, ellos se lo creen".

Coco March

Josep Pàmies: "Una kalanchoe es una alternativa de 2,50 euros a la quimio de 800.000"

"Esto [señala el libro Medicamentos que matan y crimen organizado: cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud] no motiva por parte de Sanidad ningún congreso. ¿Por qué no hablamos claramente de qué medicamentos matan? Porque este doctor [se refiere al autor del libro, Peter C. Goztsche], uno de los más prestigiosos porque dirige la revista científica Cochrane [en realidad, Goztsche dirige el Nordic Cochrane Centre, que no es una revista, sino una red de científicos independientes], con 15.000 investigadores independientes, asegura que el 80% de los medicamentos son inútiles y muy perjudiciales para la salud y que muchos de ellos tendrían que salir del mercado y no salen [la Cochrane también ha publicado numerosas revisiones favorables al uso en la práctica clínica de decenas de medicamentos]".

"Pero que nos acusen por vender una estevia o una kalanchoe por dos euros y medio que es una alternativa a los 800.000 euros que vale la quimio. ¡Sois una pandilla de sinvergüenzas!"

"Vacunas. Llevan nagalase, una sustancia cancerígena, que un doctor americano asesinado (se refiere a Jeff Bradstreet) descubrió que con una proteína revertía ese problema de la vacuna que provocaba cáncer".

Josep Pàmies

Antonio Jiménez. "La sanación está en cada uno de ustedes"

"Había sido abusada sexualmente por su papá, su abuelo y su tío. Entonces ya habían pasado 50 años y ella tenía esto en lo más profundo de su ser. Entonces yo la ayudo a liberar porque yo pienso que el perdón es el paso número 1. ¿Y qué pasó después con ese tumor? Desapareció".

"El cáncer es una enfermedad fría, o sea si se toman la temperatura oral siempre van a estar un poco bajos. Tenemos pacientes que en vez de estar a 37 grados centígrados están a 35.5 o 36. Es una enfermedad hipotérmica".

"Al final siempre hay esperanza, el cáncer puede desaparecer así [chasquea los dedos] y uno como médico es una guía y la sanación está en cada uno de ustedes".

Antonio Jiménez

Gastón Cornu-Labát: "Es un nivel distinto de otros aspectos de la ciencia"

"Para que entendamos que lo que estamos haciendo es ciencia, lo que pasa que está en un nivel distinto de otros aspectos de la ciencia, pero no deja de ser ciencia".

Gastón Cornu-Labát

Todos los participantes

[Ante la pregunta de una participante sobre qué le puede haber causado su cáncer neuroendocrino con metástasis en el hígado]". Susan Powel: "Cuando una persona viene a pedir ayuda a este nivel , lo primero que hacemos es hacer el reset, a buscar la raíz de esa enfermedad; lo que empecé a exponer en la conferencia anterior, cuando hacemos esa revisión, podemos detectar y lo que encontramos muy a menudo es que son antepasados que han fallecido de cáncer y que no se han ido al lugar donde tenían que irse y se han quedado con ese familiar, se han quedado en su campo magnético. Sus células empieza a vibrar en esa misma frecuencia y terminan por desarrollar esa enfermedad.

Gastón Cornu-Labat: "Los pioneros van a ser siempre perseguidos. Todos los avances han ocurrido a través del desafío a los paradigmas que están establecidos. Es la única forma en la que se puede avanzar. Y ya basta con el miedo".