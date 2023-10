Esta es la diferencia en calorías entre una tostada con mantequilla y otra con aceite según los expertos

En España solemos acompañar nuestra taza de café del desayuno con unas tostadas, siendo lo más habitual untarlas con margarina o mantequilla. A menudo, muchas personas no prestan atención a las diferencias entre ambas y compran una u otra de forma indistinta, pero hay que ser consciente de que elegir entre una y otra implica diferencias nutricionales y en el propio sabor.

Por otro lado, hay quienes prefieren optar por el aceite, lo que nos puede llevar a tener dudas con respecto a la diferencia en calorías entre una tostada con aceite y otra de mantequilla, por lo que te vamos a desvelar cuál de ellas es la más apropiada para un desayuno saludable.

Margarina vs mantequilla

La margarina fue un alimento que estuvo de moda durante el pasado siglo, especialmente durante las dos últimas décadas del mismo, en los 80 y 90. Lo fue por la tendencia a consumir una mayor cantidad de grasas vegetales por delante de los animales, si bien hay que tener en cuenta que algunos orígenes vegetales como las semillas refinadas o el aceite de palma se ha podido demostrar con el tiempo que son más perjudiciales.

Por su parte, la mantequilla suele contener grasas menos perjudiciales que la margarina, aunque a pesar de ello no se trata de un alimento aconsejable para consumir a diario con las tostadas del desayuno. La mejor alternativa es comer una tostada con aceite de oliva.

Si atendemos a su composición grasa, la mantequilla contiene grasas saturadas y colesterol, mientras que la margarina contenía originalmente grasas trans (hidrogenadas) que eran asociadas a problemas de salud, aunque en la actualidad muchas de las margarinas han optado por reducir o eliminar las grasas trans con el objetivo de hacer que sus productos sean más saludables.

En cuanto a su perfil nutricional, la mantequilla es rica en vitamina A y E, mientras que algunas margarinas están fortificadas con vitaminas como la D que hace que puedan ver mejorado su perfil nutricional. Estas son algunas de las principales diferencias entre estos productos que, a menudo, son confundidas por parte de los consumidores.

¿Cuál es la diferencia de calorías entre una tostada con aceite y otra con mantequilla?

Las calorías de una tostada pueden variar dependiendo de la cantidad y el tipo de pan utilizado, así como de la cantidad y tipo de aceite o mantequilla que se emplee. Sin embargo, podemos hacer una comparación general entre una tostada con aceite y otra con mantequilla basándonos en una estimación promedio.

Tostada con Aceite de Oliva

Aceite de oliva: una cucharada (aproximadamente 15 ml) de aceite de oliva tiene alrededor de 120 calorías. Las calorías provienen principalmente de las grasas saludables, específicamente grasas monoinsaturadas.

Pan: la cantidad de calorías del pan dependerá de su tipo (integral, blanco, multicereal, etc.). Por lo general, una rebanada de pan blanco tiene alrededor de 70-80 calorías.

Tostada con Mantequilla

Mantequilla: una cucharada (aproximadamente 14 gramos) de mantequilla tiene cerca de 100 calorías. Estas calorías se derivan principalmente de grasas saturadas.

Pan: al igual que en el caso anterior, la cantidad de calorías variará según el tipo de pan. Utilizando el mismo ejemplo, una rebanada de pan blanco aportará alrededor de 70-80 calorías.

Comparando ambos ejemplos, la diferencia calórica no es enormemente significativa. Sin embargo, es importante mencionar que no solo las calorías son relevantes, sino también el tipo de grasa y los beneficios asociados. El aceite de oliva, especialmente el virgen extra, es rico en antioxidantes y grasas monoinsaturadas que son beneficiosas para la salud cardiovascular, mientras que la mantequilla contiene grasas saturadas que, si se consumen en exceso, pueden no ser tan beneficiosas para el corazón.

Es esencial moderar la cantidad utilizada de ambos ingredientes para mantener un equilibrio nutricional y tener en cuenta el contexto global de la dieta diaria

Razones para comer tostadas con aceite de oliva en el desayuno

Comer tostadas con aceite de oliva en el desayuno puede ofrecer diferentes beneficios para nuestra salud, principalmente por los excelentes nutrientes que este nos puede aportar, comenzando por el hecho de que se trata de una fuente grasas saludables. Al ser rico en grasas monoinsaturadas, que son las saludables para el corazón, su consumo puede ayudar a la hora de mantener la salud cardiovascular.

Tanto el aceite de oliva como el pan integral contiene antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular que es provocado por los radicales libres en el cuerpo, además de que poseen propiedades antiinflamatorias y contribuyen a reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas.

Si eliges pan integral para tus tostadas te encontrarás con una buena dosis de fibra dietética, la cual es importante para poder disfrutar de una adecuada digestión, además de contribuir a poder prevenir diferentes problemas como el estreñimiento. De igual forma, también ayuda a generar una mayor sensación de saciedad, que ayuda a controlar el apetito durante el día y que puede ayudar a las personas que están interesadas en perder peso.

Por otro lado, combinar tostadas integrales con aceite de oliva pueden ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, evitando así picos de azúcar. La fibra presente en el pan integral, sumada a la grasa saludable en el aceite de oliva, ayudan a ralentizar la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo, lo que puede ser especialmente beneficioso para aquellas personas que padecen diabetes, así como para todas aquellas personas preocupadas por mantener estables sus niveles de azúcar durante todo el día.

Las grasas saludables y la fibra que se pueden recibir para el organismo con las tostadas con aceite de oliva ayudan a que las personas se sientan llenos durante más tiempo, favoreciendo los antojos y contando con otros beneficios destacados para la salud, como el apoyo a la salud mental. Distintos estudios sugieren que aquellas dietas que son ricas en grasas saludables, como las que podemos encontrar en el aceite de oliva, están asociadas a un menor riesgo de sufrir problemas de depresión y otras enfermedades mentales.

Por último, hay que destacar que los ácidos grasos monoinsaturados presentes en el aceite de oliva ayudan a mejorar la salud de la piel, haciendo que esta sea más flexible y suave. También contiene vitamina E que tiene propiedades antioxidantes y otros beneficios para la dermis.

De esta forma, tal y como puedes ver, es una combinación que es altamente beneficiosa para la salud, siendo importante, en cualquier caso, tener en cuenta las porciones y debiendo equilibrar la alimentación con otros alimentos saludables para poder disfrutar de una dieta completa y balanceada.

