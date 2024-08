Soy cardiólogo y este es el síntoma que avisa que tomas demasiada cafeína: los españoles lo ignoran

El consumo de café, no sólo no resulta perjudicial para la salud del corazón, sino que según las últimas investigaciones y como también asegura la Fundación Española del Corazón, también puede protegernos de enfermedades cardiovasculares, respiratorias e infecciosas. De hecho, según otro trabajo del National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos, las personas que consumen café de forma diaria reducen su riesgo de fallecimiento por enfermedad cardiovascular, ictus, diabetes, infecciones y lesiones.

Una bebida por lo tanto saludable y a la que también se le asocia un destacado efecto estimulante, debido a la cafeína que se encuentra de forma natural en ella. Para muchos, esa cafeína es una gran aliada para darle al cuerpo y al cerebro el impulso que necesita cuando nos sentimos aletargados. Sin embargo, para otras personas mucho más sensibles a sus efectos o que simplemente se exceden en su consumo, puede incluso desencadenar todo un cuadro de ansiedad o incluso dolores de cabeza.

Entonces ¿cómo saber exactamente cuál es la dosis de café diaria más adecuada para una buena salud? Sobre esto ha investigado precisamente un estudio publicado en el American College of Cardiology. Un estudio que ha llegado a concluir que beber más de 400 miligramos de cafeína al día puede llegar a aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en personas sanas.

Una cantidad que perfectamente puede ser la que consumiríamos al día tomando cuatro tazas de café, 10 latas de refresco con cafeína o dos bebidas energéticas diarias. En dicho estudio se evaluó a 92 personas sanas de entre 18 y 45 años. Alrededor del 20% de los participantes consumían más de esos 400 mg de cafeína diaria.

En el caso de las personas que bebían más cafeína y entre las que había una mayoría de mujeres trabajadoras en puestos comerciales o de gestión, estas destacaban por tener frecuencias cardíacas y presión arterial mucho más elevadas. Por lo que, dicho estudio determinó que el consumo regular de cafeína puede llegar a poner el riesgo de sufrir hipertensión o presión arterial alta, así como en riesgo de sufrir otros eventos cardiovasculares, si se supera la dosis recomendada de cafeína al día.

Cómo saber si se toma mucho café

Sobre esto también se ha manifestado el cardiólogo y experto del Heart Hospital de Austin, Dr. Vivek Goswami, quien no duda en destacar los beneficios del que ya es considerado como el estimulante más utilizado en todo el mundo, pero también apunta la importancia de no excederse en la cantidad.

"Hay muchos estudios que sugieren que tomar cafeína con moderación es saludable", afirma. "De hecho, puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, de accidentes cerebrovasculares, de cáncer de colon y de demencia e incluso tener efectos beneficiosos para el hígado".

Sin embargo, asegura que las dosis altas pueden ser perjudiciales para la salud cardiovascular. En estos casos "el cuerpo puede avisar de que se está tomando demasiada cafeína. Las personas pueden sentir palpitaciones, irritabilidad, insomnio, aumento de la micción, náuseas o dolores de cabeza", explica.

"Creo que si las personas realmente escuchan a su cuerpo, pueden evitar realmente llegar a esa peligrosa zona en la que se estaría tomando demasiada cafeína", asegura.