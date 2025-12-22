Estas son las dos frutas con más vitamina C que la naranja, con fibra y de temporada en España que los expertos recomiendan

Las claves nuevo Generado con IA El kaki y el kiwi contienen más vitamina C que la naranja y son frutas de temporada en España recomendadas por expertos en nutrición. El kaki es rico en vitamina A, manganeso, fibra, taninos y antioxidantes, y destaca por su sabor dulce y suave y su producción en la Ribera del Xúquer. El kiwi aporta casi el doble de vitamina C que la naranja, es alto en fibra y ayuda a reforzar el sistema inmunitario durante el invierno. Consumir estas frutas de temporada apoya la agricultura europea y local, promoviendo una dieta saludable y sostenible.

El invierno tiene color propio, y este año llega con dos frutas que reivindican el placer de comer de temporada: kaki y kiwi. Jugosos, llenos de vitaminas y en su punto óptimo de maduración, se convierten en la mejor invitación para disfrutar de la fruta fresca en los meses más fríos y apoyar la producción agrícola europea y local.

En un contexto en el que los especialistas en nutrición insisten en la importancia de consumir al menos cinco raciones diarias de frutas y hortalizas, el kaki y el kiwi emergen como dos aliados perfectos: accesibles, versátiles, sabrosos y llenos de beneficios para reforzar la salud y el bienestar durante el invierno.

El kaki o caqui, dulce y suave, es fuente de vitamina A, manganeso y fibra, una opción perfecta para meriendas, postres o como ingrediente en recetas sencillas. Es rico en taninos, antioxidantes naturales que son antibacterianos, cicatrizantes y reducen el colesterol.

El caqui también se ha convertido en una fruta tradicional en España y, de hecho, contamos con una Denominación de Origen Protegida (DOP). Esta es la Ribera del Xúquer, que está en la Comunidad Valenciana y es la zona de España donde se producen más caquis.

Por cada 100 g, aporta 69,1 kcal y contiene 0,01 g de grasas, de las cuales las saturadas son menos de 0,01 g, 14,1 g de hidratos de carbono, todos ellos en forma de azúcares naturales, 3,66 g de fibra alimentaria, 0,66 g de proteínas y 0,007 g de sal.

Los caquis también son ricos en el contenido de provitamina A y, en especial, de beta carotenos. Un solo caqui mediano es capaz de aportar el 30% de la cantidad diaria recomendada de esta vitamina que tiene un efecto antioxidante.

El kiwi, fresco y equilibrado en acidez, destaca por ser rico en vitamina C, convirtiéndose en un imprescindible para reforzar el sistema inmunitario.

Esta fruta verde es ideal para sustituir al legendario zumo de naranja del desayuno. Además de que ya sabemos que los zumos no son la mejor manera de tomar fruta, el kiwi tiene 92,17 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Es decir, casi el doble que una naranja.

Por supuesto, el kiwi tiene otras ventajas frente a la naranja y es que la fama de su alto contenido en fibra es cierta. "El kiwi aporta una cantidad moderada de hidratos de carbono en forma de azúcares. También posee fibra, fundamentalmente de tipo soluble", dicen desde la Federación Española de Nutrición.

"Con el consumo de un kiwi de tamaño medio, se cubre el 85% de las ingestas diarias recomendadas de vitamina C. Este nutriente contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo", añaden.

Ambas frutas proceden de cultivos europeos comprometidos con la calidad, la sostenibilidad y la frescura. Su disponibilidad invernal recuerda que cada estación tiene su propio sabor y que elegir productos europeos y de temporada es una forma de cuidarse mientras se apoya a los agricultores locales.