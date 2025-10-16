Borja Quiroga, nefrólogo, alto y claro: "Beber dos litros de agua todos los días en España no tiene ningún fundamento"

De la misma manera que decimos que el desayuno es la comida más importante del día o que tenemos que dar 10.000 pasos diarios, decimos que también en ese tiempo se deben beber dos litros de agua. Es decir, sin evidencia científica.

Los números exactos nos deberían hacer desconfiar cuando se habla de salud, y es que cada persona suele tener unas necesidades específicas. No es la misma cantidad de agua la que se necesita en verano que en invierno o una persona que hace deporte y otra que no.

Sin embargo, por suerte existe un mecanismo que le permite saber a nuestro organismo cuando necesita echar un trago. Quienes buscan beber esos dos litros suelen perseguir una mejor salud, un mejor aspecto de su piel o, incluso, limpiar el organismo.

Pero, ¿tiene esto evidencia científica? "Beber agua en exceso no limpia los riñones", ha explicado la nefróloga Beatriz Fernández en el podcast Palabras con salud. "Lo primero, porque los riñones no son órganos sucios".

La función de los riñones es, precisamente, filtrar las sustancias de desecho y las toxinas de nuestra sangre de manera que puedan ser expulsadas por el resto del aparato urinario. Es decir, se encarga muy bien de que lo que se deba a expulsar, se expulse.

En segundo lugar, Fernández expresa que sólo necesitamos beber la cantidad de agua que nos permita calmar nuestra sed. Es decir, la sed es ese mecanismo tan inteligente que incorpora nuestro cuerpo y que nos permite saber cuánta agua necesitamos.

Junto a Fernández, el nefrólogo Borja Quiroga interviene también en el podcast: "Si queremos saber el agua que tenemos que beber nos tenemos que fiar de un estímulo tremendamente potente que empieza en el riñón y acaba en el cerebro, que es la sed".

La cantidad exacta

En cualquier caso, el experto señala que la evidencia apunta a que la cantidad de agua necesaria para reponer líquidos a lo largo del día podría ser menor a esos dos litros de agua. ¡Ojo! teniendo en cuenta que cada persona tiene necesidades diferentes.

"El riñón necesita medio litro de agua para eliminar las toxinas cada día, pero además nosotros perdemos agua de manera insensible, sin darnos cuenta, por la respiración, por la transpiración de la piel. ¿Cuánto es eso? De 800 mililitros a un litro", dice Quiroga.

Vamos, que el cuerpo de una manera estricta necesitaría alrededor de un litro y medio de agua. Nuevamente, esta es la cantidad necesaria si no sudamos demasiado, como puede pasar en verano. Pero superar ese límite, por supuesto, tampoco supone un riesgo.

El agua que ingerimos a lo largo del día, de todas formas, no sólo está en el agua que ingerimos en vasos o en nuestra botella. También se encuentra en los alimentos que comemos y, especialmente, en los vegetales como las frutas y las verduras.

Eso sí, el agua es el mejor líquido que podemos tomar a lo largo del día. Los zumos o los refrescos, si bien es cierto que tienen agua, aumentan nuestro riesgo de obesidad y enfermedades asociadas por tener una proporción de azúcares muy elevada.

Ahora bien, entre las bebidas que podemos tomar en nuestro día a día, ambos nefrólogos han advertido concretamente acerca de un tipo. "Tomar alcohol es malo y está demostrado científicamente", ha señalado Quiroga.

"¿Que tomes una copa de vino implica que vayas a dañar tus órganos? Sí. ¿Asumes ese riesgo? Sí", aclara. "Y no es lo mismo tomarse una copa de vino en las comidas que tomar una botella de whisky todas las noches, evidentemente".

"Pero el alcohol daña al hígado inicialmente y ya hemos dicho que, cuando un órgano se daña, en realidad lo que se daña es todo el cuerpo", advierte tajante.