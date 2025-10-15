La nueva receta de las abuelas que arrasa en Mercadona: rica en fibra y proteína, sin aditivos y por menos de 2 euros

Apareció sin previo aviso en el lineal refrigerado y, en pocos días, se volvió viral. "Mirad la novedad que he encontrado en Mercadona, se llama 'Sopa Hortelana' y viene lista para calentar en el microondas en 3 minutos" explica la cuenta Novedades Mercadona, haciendo hincapié en los beneficios de este producto en un contexto de auge de los platos preparados.

Con un formato individual de 350 g, y por solo 1,70 euros, este producto de Hacendado tiene un perfil nutricional equilibrado: 72 kcal por cada 100 g, 2,4 g de grasa -procedente del aceite de oliva virgen extra-, 1,3 g de proteína y 0,9 g de fibra. Todo ello la convierte en una opción ligera pero con suficiente densidad nutricional para una comida completa.

La calidad del producto se apoya en los carbohidratos complejos. Ingredientes como la espelta y la cebada aportan una matriz rica en fibra soluble, vitaminas del grupo B y minerales. Estos cereales ancestrales regulan la absorción de glucosa, estabilizan la energía y mejoran la digestión, una combinación poco habitual en platos listos para calentar.

A pesar de su bajo contenido calórico, sorprende por su sensación de saciedad. "Tiene una textura espesa y reconfortante", apunta. Una percepción que tiene base científica, ya que la densidad de las legumbres y los cereales prolonga el vaciado gástrico, generando una saciedad sostenida sin exceso de calorías.

Sin embargo, el equilibrio nutricional no es del todo completo. Con apenas 4,6 g de proteína por ración, la sopa hortelana se queda corta en este macronutriente. "Yo le he añadido un huevo duro por encima para hacerla todavía más completa", explica Novedades Mercadona.

Esta sencilla acción, añadiendo una fuente proteica, como huevo o incluso tofu, eleva el contenido de aminoácidos esenciales y aumenta el índice de saciedad. De esta forma, desde un punto de vista nutricional, esta combinación convierte la sopa en un plato mucho más equilibrado y apto como comida principal.

El único aspecto que requiere cierto control es su contenido en sodio. Una ración de 350 g contiene 2,4 g de sal, lo que supone alrededor del 40% de la ingesta máxima diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud (5 g/día). Aunque está dentro del rango habitual en la quinta gama, conviene vigilar el consumo.

Conservación con frío y sin aditivos

Mercadona presenta esta sopa hortelana con una “etiqueta limpia”, sin conservantes ni potenciadores de sabor. Este enfoque no es casual: su conservación depende de la cadena de crío, un sistema tecnológico que mantiene el producto entre 2 °C y 6 °C durante todo el proceso logístico. Gracias a ello, no necesita aditivos químicos para garantizar su seguridad.

Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), la información sobre el modo de conservación es "un elemento esencial del etiquetado alimentario" y debe comunicarse de forma clara al consumidor para asegurar un uso seguro y adecuado del producto. Recuerda que los aditivos solo pueden emplearse cuando cumplen una función tecnológica justificada y han sido evaluados como seguros por la Unión Europea.

En cuanto a los sistemas de refrigeración industrial, tal como explican desde la Global Cold Chain Alliance (GCCA), estos deben "alcanzar y mantener las temperaturas especificadas para el transporte sanitario de alimentos", lo que garantiza la estabilidad microbiológica y la conservación de nutrientes sin necesidad de recurrir a conservantes artificiales.

Este modelo de conservación —basado en el control térmico y no en la química— representa una innovación tecnológica dentro de la quinta gama, categoría en la que muchos productos recurren a estabilizantes o excipientes para prolongar su vida útil. En el caso de la sopa hortelana, la ciencia aplicada al frío sustituye al aditivo, ofreciendo una opción más limpia y transparente para el consumidor.