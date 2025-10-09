Nieves Álvarez, 51 años, sin rodeos sobre cómo mantiene la figura: "La gente cree que estoy siempre a dieta, y nada que ver"

La imagen de la modelo de alta costura que sobrevive a base de dietas estrictas y porciones mínimas es un mito que la top madrileña Nieves Álvarez se encarga de desmontar. Con una carrera que la sitúa como icono internacional, y a pocos meses de su boda con el empresario libanés Bill Saad, la modelo desvela la filosofía que mantiene su figura y su inagotable energía.

En unas declaraciones recogidas por Elle, explica que "hay gente que cree que las modelos hacemos dietas o casi no probamos los platos, y nada que ver, es una cuestión de metabolismo, no hay más. Disfruto muchísimo comiendo sano y bien. Lo considero mi mayor capricho y estoy acostumbrada a alimentarme de forma sana", explica Álvarez.

Para ella, la alimentación es uno de los grandes pilares de su vida y la clave para poder "funcionar y pensar". Sus elecciones, además, están guiadas por una necesidad específica: "Tengo un estómago muy sensible y debo tener mucho cuidado", confiesa. Este factor, más que la estética, es el que determina su dieta.

Ingredientes de calidad y poco procesados

Esta sensibilidad digestiva la lleva a evitar aquellas recetas con salsas o elaboraciones complicadas y a valorar por encima de todo la calidad del producto. "Un buen pescado, un buen jamón, una buena pasta..." son sus preferencias.

En términos nutricionales, su método es la aplicación práctica de una dieta de protección gástrica. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), este enfoque prioriza alimentos poco procesados y cocciones sencillas, como vapor, plancha, horno, evitando fritos, grasas excesivas y condimentos fuertes que irritan la mucosa. Se trata de una estrategia alineada con la nutrición funcional y las bases de una dieta antiinflamatoria.

Dentro de este marco, Nieves ha ido configurando un repertorio muy concreto de alimentos y rutinas que respetan su sensibilidad digestiva y encajan con las recomendaciones de gran parte de expertos en nutrición y bienestar:

Pescado y Omega 3. Se declara fan del buen pescado, un alimento fundamental para ella. El consumo de pescado, especialmente azul, es clave en la dieta mediterránea por su aporte de ácidos grasos Omega-3, fundamentales para la salud cardiovascular y con un potente efecto antiinflamatorio, beneficioso para quienes padecen sensibilidad digestiva.

Hidratos y fibra. Es amante del porridge de avena para desayunar y de la pasta. La avena es una fuente excelente de fibra soluble que, como indican las pautas dietéticas para estómagos sensibles, ayuda a regular el tránsito intestinal y proporciona energía sostenida, siendo un carbohidrato de bajo impacto digestivo.

Eliminación de lácteos y carne. Su restricción de lácteos se alinea con las estrategias para mitigar síntomas del Síndrome del Intestino Irritable (SII), ya que la lactosa puede ser un irritante común. Su rechazo a la carne (excepto el jamón de alta calidad) reduce la ingesta de grasas saturadas, que ralentizan la digestión.

Snacks funcionales. Para los bajones de energía, siempre lleva nueces o algo de chocolate negro. Las nueces aportan grasas saludables, fibra y magnesio. El chocolate negro, con alto porcentaje de cacao, es una fuente de antioxidantes y triptófano (precursor de la serotonina), que, según estudios, contribuye al bienestar cognitivo y a la saciedad, convirtiéndolo en un snack denso en nutrientes para una larga jornada de trabajo.

Un ritual de calma y conexión

Para Nieves Álvarez, la alimentación no es solo una forma de obtener los nutrientes que necesita el organismo. Destaca el componente emocional y social de la comida. Sentarse a la mesa es su momento de tranquilidad. Para "relajarme y divertirme con mis amigos", hasta el punto de confesar que es incapaz de almorzar o cenar sola.

Esta visión de la comida como acto de calma y conexión encaja con la práctica de la alimentación consciente (mindful eating), que ayuda a reducir la ansiedad y favorece el bienestar digestivo. Al comer sin prisas, el sistema nervioso parasimpático —responsable de la digestión y el descanso— funciona de manera óptima. "Ahora, si no tengo tiempo para estar con calma, no quedo", asegura.

Este autocuidado, que se refleja en su figura, es el mismo que le permite ser un foco de atención incluso en todo tipo de eventos sociales, como en la boda de Julia Bolaños, donde apareció con un impresionante vestido rosa y zapatos de Manolo Blahnik, tal y como recogió la sección Jaleos del Corazón.

La supermodelo, que prevé casarse en 2026 con Bill Saad tras recibir la propuesta de matrimonio sin esperárselo, demuestra que la salud, el bienestar digestivo y la elegancia no son fruto del azar, sino de una estrategia de vida clara: priorizar la calidad, escuchar al cuerpo y mantener la calma, tanto en la mesa como en los momentos más importantes.