Ni merluza ni sardina: este es el 'súper pescado' olvidado, barato y rico en hierro que abunda en España

En la primera investigación a gran escala sobre el consumo de pescado desecado, un equipo internacional de investigadores dirigido por académicos de la Universidad de Lancaster (Reino Unido), ha encontrado evidencias de que puede ser un 'superalimento' oculto.

Según la revisión, este pescado contribuye significativamente a la ingesta de nutrientes recomendada para niños pequeños y mujeres, lo que subraya su importancia para la seguridad alimentaria y la nutrición mundial. Los resultados se publican en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Utilizando modelos basados en datos del estudio multinacional Living Standards Measurements Study realizado, los científicos estimaron que el pescado seco es especialmente importante para la dieta de quienes viven en hogares pobres y cerca de costas o centros urbanos.

Esto, según los investigadores, refuerza la importancia de proteger las capturas de pescado para el consumo local, en lugar de para los mercados internacionales. El análisis del pescado secado al sol y ahumado reveló que está repleto de nutrientes, incluso en pequeñas cantidades.

El procesamiento del pescado mediante secado al sol y ahumado concentra los nutrientes esenciales en porciones más pequeñas y estables, de modo a presentar una mayor densidad nutricional que el pescado fresco en tamaños de porciones equivalentes, especialmente para minerales clave para la salud pública como el hierro y el zinc.

El estudio reveló que pequeñas raciones de pescado seco aportan más del 15% de la ingesta recomendada de múltiples nutrientes dietéticos esenciales, incluidos calcio, yodo, hierro, selenio, zinc y vitaminas B12 y D. Las especies marinas tienen altas concentraciones de hierro y ácidos grasos omega-3, mientras que las especies de agua dulce tienen concentraciones relativamente más altas de calcio y zinc.

"Hasta ahora, el papel y la escala del pescado seco en el apoyo a la seguridad alimentaria y la nutrición a menudo se han subestimado y ocultado, lo que limita nuestra comprensión de cómo el pescado seco contribuye a dietas saludables", valora James Robinson, investigador de Leverhulme en el Centro Ambiental de Lancaster de la Universidad de Lancaster

"El pescado capturado en océanos, lagos y ríos de África y Asia se seca, se ahúma o se fríe, lo que proporciona grandes suministros de alimentos asequibles y nutritivos que pueden almacenarse durante largos períodos de tiempo y transportarse fácilmente", prosigue.

"La prevalencia generalizada de pescado seco altamente nutritivo muestra que estos alimentos desempeñan un papel fundamental en la seguridad alimentaria y la nutrición, en particular para las poblaciones vulnerables como las mujeres y los niños, los hogares cercanos a las pesquerías e incluso en lugares alejados de ellas", concluye.

Tras estos nuevos conocimientos, los investigadores afirman que sus hallazgos sugieren que el pescado seco podría utilizarse para prevenir deficiencias de micronutrientes. El pescado seco, rico en ácidos grasos omega 3, yodo y selenio, podría pulverizarse y mezclarse con otros productos alimenticios para producir comidas altamente nutritivas para bebés.