Luis A. Zamora (40 años), experto en alimentación: "Estos son los mejores alimentos para evitar la caída del cabello"

Con el paso de la estación veraniega hacia el otoño, es habitual percibir una mayor caída del cabello o efluvio telógeno estacional.

Si bien es cierto que esta caída puede originarse o agravarse si se sufre un exceso de estrés, en ambos casos es posible paliar o mejorar la situación si se lleva a cabo una buena alimentación.

Por desgracia, en otros casos, como la conocida alopecia androgénica o cicatricial, esta caída sería irreversible.

Centrándose en el primer caso, recientemente el conocido nutricionista Luis Alberto Zamora ha repasado algunos consejos sobre alimentación y caída del cabello estacional, o bien por estrés, en el programa 'Atrévete' de Cadena Dial.

De nuevo, cabe destacar que no siempre será posible revertir totalmente la situación, pero sí mejorarla en un grado significativo, si nos aseguramos de consumir los alimentos y nutrientes adecuados.

De las espinacas al yogur

Aunque el abordaje de una excesiva caída del cabello siempre debe ser multifactorial, la nutrición sería la base de dicho abordaje.

Algunos nutrientes, como el hierro, vitamina C, calcio, vitaminas del grupo B (como la biotina o vitamina B7, ácido fólico o vitamina B9 y la vitamina B12), ácidos grasos omega-3 y proteínas serían claves para este abordaje.

Inicialmente, deberíamos evitar su déficit, y si es posible llegar a un consumo óptimo basado en la alimentación.

Como explica Zamora: "Las espinacas y las verduras de hoja verde son muy ricas en ácido fólico, hierro y vitamina C. Esto nos va a ayudar a que esté bien irrigada, que la sangre llegue a ese folículo del cabello y tenga todos los nutrientes para estar fuerte".

Luego, "el yogur natural, la leche, tienen calcio, van a ayudar también a que el pelo no sea quebradizo, que tenga fuerza. El pescado, que es rico en omega-3 y vitaminas B, nos va a ayudar a que tenga brillo, a que tenga ese aspecto saludable. O los huevos, que tienen biotina [...] La biotina también ayuda a tener un pelo fuerte, sano y denso".

Como ya adelanta el nutricionista, los déficits de ciertos minerales y vitaminas pueden originar o empeorar la caída del cabello.

La falta de hierro, con o sin anemia, se ha relacionado con la caída del cabello, especialmente en mujeres; además, la falta de vitamina C reduce la biodisponibilidad y absorción del hierro, tanto alimentario como en forma de suplemento.

Por su parte, las proteínas serían esenciales para la queratinización del tallo del folículo piloso, mientras que el calcio interviene en el metabolismo celular folicular.

Además, estudios más recientes sugieren que los lácteos naturales y fermentados, gracias a sus probióticos, aportarían un impacto indirecto en la salud del cabello a través del eje microbiota-intestino-cabello; se trata de una relación aún en estudio actualmente.

Por su parte, los ácidos grasos omega-3 se han relacionado con una modulación de la inflamación del folículo piloso y una mejora en la densidad del cabello, mientras que las vitaminas B6 y B12 se han relacionado con una mejora del metabolismo energético folicular.

Por otro lado, aunque es difícil sufrir un déficit de biotina o vitamina B7, cuando dicho déficit existe se produce una fragilidad capilar y caída del cabello dispersa, lo cual a su vez puede mejorar con la suplementación de dicha vitamina.

Respecto a los productos anticaída, Zamora también comenta que: "De todo hay en la viña del señor. ¿Dónde van a funcionar? En esa caída reversible. En la que es por estrés, en la que es por una mala alimentación, en la que es por los cambios de estación. Hay productos en el mercado y en las farmacias que nos van a ayudar y complementar estos consejos que he dado".

La base del tratamiento de una caída del cabello, más allá de evitar y paliar los comentados déficits nutricionales, también sería evitar potenciales causas de dicha pérdida de cabello: evitar exceso de ultraprocesados, evitar tóxicos como tabaco y alcohol, y lograr un adecuado manejo del estrés, el sueño, y los niveles óptimos de actividad física.