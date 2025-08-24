Sandra Moñino (29 años), chef de cocina sana: "Mi desayuno antiinflamatorio perfecto lleva jamón serrano, huevos y queso"

Sobre si el desayuno es la comida más importante del día se ha escrito mucho y las opiniones no siempre coinciden. Lo que sí parece claro es que, si decidimos desayunar, conviene hacerlo con alimentos que aporten beneficios reales a la salud. Con esta idea, la nutricionista Sandra Moñino, autora de Adiós a la inflamación, ha compartido en sus redes una receta pensada para combatir la inflamación y el estreñimiento.

En su propuesta, Moñino plantea un desayuno elaborado con solo cuatro ingredientes con los que combina proteínas, grasas saludables y fibra para regular el tránsito intestinal y reducir la inflamación. Los ingredientes son: huevos, queso fresco, jamón serrano y semillas de lino. Además, Moñino enfatiza la importancia de la calidad de los ingredientes.

En el caso de los huevos, la nutricionista recomienda optar por los que llevan los códigos 0 o 1. El código 0 corresponde a huevos ecológicos, mientras que el 1 identifica a los procedentes de gallinas camperas, criadas al aire libre con al menos 4 m2 de superficie exterior por animal.

Respecto al queso fresco, la elección debe recaer en aquellos que presenten una lista de ingredientes sencilla: únicamente leche, fermentos y cuajo. Moñino se inclina por un queso feta que cumple con estas condiciones.

En cuanto al jamón, la especialista es rotunda al señalar que debe contener solo jamón y sal, evitando cualquier aditivo innecesario.

Las semillas de lino son el ingrediente estrella para el estreñimiento debido a su alto contenido en fibra. La clave, según Moñino, es consumirlas molidas, ya sea comprándolas así o moliéndolas en casa, para que el cuerpo pueda aprovechar sus beneficios. Si se consumen enteras, no se absorben y se pierden sus propiedades.

Inflamación y estreñimiento

La inflamación, en condiciones normales, es un mecanismo de defensa del organismo. Cuando nos hacemos un esguince, por ejemplo, la hinchazón y el dolor son señales de que el cuerpo está actuando para reparar el daño. El problema aparece cuando esta reacción se vuelve crónica y silenciosa.

Según la Sociedad Española de Cardiología, "la inflamación crónica de baja intensidad es una alteración que subyace en el desarrollo de múltiples enfermedades metabólicas". Aunque no presenta síntomas evidentes, daña poco a poco los tejidos y órganos, lo que se conoce como inflamación de bajo grado. Estudios científicos han relacionado la inflamación crónica con múltiples patologías:

· Enfermedades cardiovasculares, como la ateroesclerosis, donde las arterias se taponan por la acumulación de placa.

· Diabetes tipo 2, al favorecer la resistencia a la insulina.

· Enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer o el párkinson.

· Problemas autoinmunes, entre ellos la artritis reumatoide.

· Cáncer, ya que la inflamación puede favorecer el crecimiento de tumores.

El estreñimiento crónico tampoco debería verse como un simple malestar. Según la Fundación Española del Aparato Digestivo, "puede definirse como aquella situación en la que una persona presenta menos de tres deposiciones a la semana, coincidiendo con presencia de heces duras, de escasa cuantía y más secas". Una situación que en España afecta a más del 12% de la población.

Cuando los residuos no se eliminan con regularidad, las toxinas pueden acumularse y volver a entrar en el organismo. Esta situación afecta a la microbiota intestinal, ese conjunto de bacterias que regula desde nuestro sistema inmune hasta el estado de ánimo. De ahí que no sea raro que quienes sufren estreñimiento frecuente también noten cansancio, irritabilidad o defensas más bajas.

Tanto la inflamación silenciosa como el estreñimiento son señales de un desequilibrio intestinal. Y aunque el problema parece complejo, la solución está, en gran medida, en lo que ponemos en nuestro plato.

Los desayunos ricos en fibra, grasas saludables y alimentos naturales, como el que propone la nutricionista Sandra Moñino, no solo son útiles para aliviar molestias puntuales, también son parte de una verdadera dieta antiinflamatoria, capaz de proteger la salud intestinal y reducir el riesgo de enfermedades a largo plazo.