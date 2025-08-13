Belén García (34 años), chef de cocina saludable, arrasa con la receta para tomar omega 3 y adelgazar: "Súper fácil de hacer"

El salpicón de pulpo es uno de esos platos ligeros que en verano refrescan y se pueden dejar listos en la nevera.

Partiendo de esos requisitos, tan útiles en estos días de agosto cuando el calor aprieta y no nos apetece liarnos en la cocina, la nutricionista Belén García propone en redes una versión saludable, fresca y fácil, ideal para comer en casa o llevar en tupper a la playa o al trabajo.

La propuesta de la especialista tiene una ventaja extra, ya que incorpora un truco poco conocido que hace de ella un aliado de la salud intestinal.

Se basa en un proceso natural que ocurre en la patata al enfriarse tras la cocción, capaz de favorecer tu microbiota y contribuir a un mejor control de la glucosa en sangre.

Para preparar este salpicón de pulpo necesitarás ingredientes muy sencillos pero saludables: patata cocida y enfriada, pimiento verde, tomates cherry, cebolla morada, pulpo cocido, huevo cocido, aceitunas, perejil fresco, sal, pimentón dulce, zumo de limón y un buen aceite de oliva virgen extra (AOVE).

Los pasos a seguir para preparar también son fáciles. Comienza cociendo las patatas enteras con piel y, una vez listas, enfríalas en la nevera. Córtalas en cubos y colócalas en un bol.

Añade el pimiento, los tomates y la cebolla picados, e incorpora el pulpo en rodajas junto con el huevo cortado en cuartos.

Agrega las aceitunas y el perejil fresco, aliña con AOVE, zumo de limón, sal y pimentón, mezcla y deja reposar en frío al menos una hora antes de servir.

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) recuerda que la patata es fuente de hidratos complejos, potasio y vitamina C. Pero cuando la enfrías tras cocerla, parte de su almidón se transforma en almidón resistente, que no eleva tanto la glucosa en sangre y llega intacto al colon.

Allí actúa como prebiótico, alimentando bacterias que producen butirato, un compuesto que protege la mucosa intestinal y ayuda a reducir la inflamación.

El pulpo. Es un alimento magro, bajo en calorías, pero rico en proteínas de alta calidad.

La FEN destaca su aporte de zinc, yodo y vitamina B12, minerales y vitaminas esenciales para el sistema inmune, la función tiroidea y la salud neurológica. Además, su textura y sabor lo convierten en una proteína muy versátil para ensaladas frías.

El huevo. La Fundación Española del Corazón (FEC) señala que el huevo aporta proteína completa, colina, clave para la memoria, y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que protegen la visión.

También ayuda a aumentar la saciedad, lo que lo hace perfecto para un plato único de verano.

Las hortalizas (pimiento, tomate, cebolla). El pimiento verde suma vitamina C, que refuerza defensas y mejora la absorción de hierro. El tomate aporta licopeno, un antioxidante que cuida la salud cardiovascular.

La cebolla morada añade quercetina, con propiedades antiinflamatorias y protectoras del endotelio vascular. Juntas aportan color, frescura y un refuerzo antioxidante natural.

El aliño de AOVE y limón. El aceite de oliva virgen extra es uno de los pilares de la dieta mediterránea. La FEC subraya sus grasas monoinsaturadas y polifenoles, que ayudan a reducir la inflamación y proteger el corazón.

El limón añade vitamina C y potencia la absorción de minerales, además de dar un toque fresco que realza el resto de sabores.

Este salpicón de pulpo es un plato equilibrado porque combina en una sola preparación todos los macronutrientes esenciales.

El pulpo y el huevo aportan proteínas de alta calidad, necesarias para el mantenimiento y la reparación de tejidos, mientras que las patatas ofrecen hidratos de carbono complejos que proporcionan energía sostenida.

Las hortalizas frescas añaden fibra, vitaminas y antioxidantes, fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo y la prevención de enfermedades.

El aceite de oliva virgen extra, por su parte, suma grasas saludables que favorecen la salud cardiovascular, mientras que el limón potencia la absorción de minerales como el hierro.

El resultado es un plato completo, saciante y nutritivo, perfecto para una comida ligera pero bien balanceada que nos ayudará a sobrellevar las altas temperaturas del verano y perfecto para incluir en cualquier plan de alimentación saludable.