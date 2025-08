La dieta de Beatriz, la nutrióloga que ganó el oro olímpico en fútbol: "Primero carbohidratos, después proteína"

México ganó la medalla de oro en fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con una selección que cuidó en extremo su manera de comer, reveló este domingo la nutrióloga Beatriz Boullosa, encargada de la alimentación del equipo.

"Antes de los Juegos hicimos una gira de 42 días y en ese tiempo yo tuve el control de la alimentación; el torneo olímpico empezó en ciudades fuera de Londres y seguí poniendo pautas a los jugadores que comieron balanceado", dijo a EFE.

La victoria de México sobre Brasil en la final olímpica de Londres, hace casi 13 años ha sido uno de los triunfos más grandes del fútbol mexicano, del cual Boullosa fue testigo de primera fila con su aporte en la manera de alimentarse de los jugadores.

"Ellos manejaban mucha información. Yo los había convencido de la importancia de consumir carbohidratos previo a la competencia y los entrenamientos; comer carbohidratos y proteínas después de entrenar; los suplementos después de entrenar y todo eso", explicó.

Aunque fueron disciplinados, los integrantes de la selección mexicana campeona olímpica, dirigida por Luis Fernando Tena, no la formaron monjes siempre obedientes. En la villa, en la parte decisiva del torneo, alguno violó las reglas de alimentación, como el centrocampista Jorge ‘Chatón’ Enríquez.

"Uno de ellos se desbordó, el ‘Chatón’, a quien quiero mucho. Era muy delgado y se echó no sé cuántas hamburguesas. No le dolió el estómago de milagro. Entendí que era la emoción de estar en la villa y no pasó nada", recuerda.

En el mítico estado de Wembley, México venció a Senegal 4-2 en cuartos de final, a Japón 3-1 en la semifinal y a Brasil 2-1 en la final, con dos goles de Oribe Peralta y una gran actuación del guardameta José de Jesús Corona.

"En esos días yo no estuve en la villa para vigilarlos. Sin embargo, ellos ya tenían toda la información integrada y sé que tomaron las mejores decisiones; ahí está el resultado", aseguró. Según la especialista, una parte importante del triunfo fue el seguimiento médico y el trabajo de la psicóloga, Parma Aragón.

"Decía, a partir de este momento ustedes son responsables de si se duermen temprano, si no se duermen, si comen o no comen. Si ustedes deciden o no ganar, ya va a depender de las últimas decisiones", confesó.

Boullosa es nutrióloga especializada en nutrición deportiva y trabajó 10 años en la selección mexicana de fútbol, entre ellas la campeona olímpica de 2012 y la campeona mundial sub’17, un año antes.

Corredora recreativa, Boullosa defiende la idea de tener una buena alimentación con un estilo de vida sano y asesora programas de alimentación, hidratación y recuperación para competidores de distancias largas.

Contraria a estudiosos que recomiendan evitar el consumo de la leche, la nutrióloga defiende la presencia de los lácteos en la dieta de los deportistas.

"Personas intolerantes a la lactosa, si consumen algún alimento con lactosa, sufrirán inflamación y podrían a hablar mal de los lácteos, sin saber que es una condición de ellos. La leche es un alimento completo porque contiene agua, proteínas de alta calidad, carbohidratos y electrolitos", afirmó.

Para la nutrióloga, el consumo de vitamina C es muy recomendado para los deportistas, recreativos o de alto rendimiento. "La vitamina C es extraordinaria para cicatrizar, pero también para la formación de colágeno y la prevención de enfermedades, principalmente respiratorias. Es uno de los antioxidantes que más utilizo en los atletas", concluyó.