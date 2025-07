El inesperado suplemento energético que Rafa Nadal sigue tomando tras retirarse del tenis: "Lo sigo consumiendo"

Rafa Nadal sigue siendo un referente indiscutible del tenis, tanto en España como a nivel internacional. El pasado año confirmó su retirada definitiva de las pistas, tras una carrera repleta de éxitos y títulos. Sin embargo, su vínculo con el deporte no ha desaparecido: aunque ahora vive una etapa más tranquila, su compromiso con el cuidado físico y el estilo de vida saludable permanece intacto.

Alejado ya del ritmo competitivo, Nadal ha adoptado nuevas rutinas con menos exigencia, pero sigue cuidándose a diario. Así lo ha contado él mismo en el podcast 'Con mucho D...', de NDL Pro-Health, donde ha compartido detalles de su actual estilo de vida. "Hago mi sesión diaria de fuerza, pero no sigo dietas estrictas", ha afirmado el extenista.

Preguntado sobre si sigue un plan de alimentación concreto, Nadal fue claro: "Esa educación a nivel de alimentación, yo creo que es algo un poquito posterior a lo que es mi generación. El conocimiento de cómo alimentarse bien, de cómo llevar unas rutinas adecuadas, creo que viene un poquito posterior a lo que yo crecí", reconoce.

No fue hasta la mitad de su carrera profesional cuando empezó a colaborar con nutricionistas, lo que le permitió mejorar notablemente su rendimiento. "Aún así, nunca fui súper riguroso para nada", admite.

Entre los hábitos que ha mantenido figura el uso de suplementos energéticos: "He consumido geles y los sigo consumiendo, antes de entrenar y durante el entrenamiento, porque me da una sensación de energía que me gusta", explica. Otro de sus aliados es el magnesio: "Lo utilizo para la recuperación y también para sentirme bien. Me gusta el producto de articulaciones, lo tomo cada mañana".

En cuanto a su alimentación diaria, en su menú no faltan platos típicos mallorquines como la paella, el arroz o la sopa de pescado. Y aunque asegura cuidarse, también se permite ciertos caprichos: "Casi diariamente me doy alguno. Desgraciadamente, mi favorito es el chocolate con leche", bromea, aunque añade que intenta consumirlo con moderación.

Cómo mejoran el rendimiento

Ambos suplementos mencionados por Nadal son muy comunes entre deportistas. Pero ¿qué beneficios reales aportan?

Los geles energéticos están formulados principalmente con carbohidratos de rápida absorción, como la maltodextrina o la fructosa, que ayudan a mantener los niveles de glucosa durante el esfuerzo prolongado.

Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), estos suplementos pueden ser eficaces en deportes de resistencia si se toman en momentos estratégicos, como antes o durante una sesión intensa.

Este tipo de productos no están pensados para sustituir comidas, pero sí pueden ser muy útiles para evitar caídas de energía durante actividades exigentes, tanto en el deporte profesional como en entrenamientos amateurs prolongados.

El otro suplemento clave para Nadal es el magnesio, un mineral esencial que participa en funciones como la contracción muscular, la producción de energía y la síntesis de proteínas.

La Fundación Española del Corazón señala que una ingesta adecuada de magnesio ayuda a prevenir calambres, mejora la calidad del sueño y puede reducir el riesgo de fatiga muscular, especialmente en personas físicamente activas

Además, diversos estudios asocian el consumo regular de este mineral con un mejor mantenimiento de la salud ósea y articular. Aunque estos suplementos pueden aportar beneficios, los expertos insisten en que deben utilizarse con moderación y siempre como complemento de una dieta equilibrada.

En ningún caso sustituyen una alimentación saludable ni el descanso adecuado, pero sí pueden apoyar el rendimiento físico y la recuperación, tanto en deportistas de élite como en quienes practican deporte de forma regular.