Una dietista analiza el menú de una residencia y habla alto y claro: "No consentiría que mi madre se comiera esto"

Según el Imserso, más del 80% de los mayores que viven en centros residenciales presentan algún tipo de dependencia funcional, lo que convierte la alimentación en un pilar clave para su salud. Sin embargo, no siempre reciben los cuidados nutricionales que necesitan.

Esto es precisamente lo que denuncia la plataforma ciudadana 'Comida Digna Xa' a través de uno de los programas de Equipo de Investigación de La Sexta y también la dietista Francisca Martínez.

Comida que "tiene de todo, menos unas propiedades organolépticas adecuadas". Así define la dietista Francisca Martínez la comida y los menús servidos en una residencia de ancianos de Ortigueira en A Coruña donde los propios usuarios han reclamado el derecho a comer dignamente "comida que huela a comida y que sepa a comida".

La dietista ha analizado la calidad de los menús servidos y el aspecto de algunos de los platos servidos en la residencia, entre ellos una especie de puré de patata: "Es como si fuera chicle", afirma.

Un plato muy lejano a la apariencia visual, textura y color que debería tener este tipo de comida. "Esto es indefinible, yo no me lo comería. Yo no consentiría que mi madre se comiera esto", denuncia también la experta después de ver un plato de mejillones con verduras.

Más allá de la apariencia, la especialista advierte de las consecuencias que puede tener esta comida mal elaborada: "Si a ti no te gusta una comida, la cantidad que vas a ingerir va a ser mucho menor y esto va a provocar que pierdas masa muscular y que si no comes los nutrientes necesarios, puedas tener una anemia".

Estas carencias nutricionales pueden tener efectos graves en personas mayores, especialmente en quienes ya padecen enfermedades como diabetes o hipertensión.

"Estas enfermedades podrían agravarse aún más", señala Martínez, quien insiste en que "los menús servidos en una residencia deberían ser menús servidos de manera más frecuente", ya que el organismo a partir de cierta edad pierde capacidad para absorber correctamente algunos nutrientes.

En este sentido, advierte: "Con el tiempo hay vitaminas, como puede ser el complejo B en general o la vitamina C, de las que vamos a absorber mucha menos cantidad". Una situación que puede acabar derivando, explica, en "que tengan menos fuerza para comer, menos fuerza para caminar y en muchos casos los lleva a quedarse postrados en una cama".

Qué dice Consumo sobre la comida en residencias

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) lo deja claro en sus recomendaciones: los menús deben ser saludables, sostenibles y sobre todo, adecuados a las necesidades reales de quienes los consumen.

Las recomendaciones oficiales insisten en una idea básica que muchas veces se ignora: si la comida no es apetecible, no se come. Por eso, los menús deben ajustarse a los gustos de los usuarios y evitar restricciones innecesarias que solo complican la ingesta. Esto es clave en personas con poco apetito, donde cada bocado cuenta para evitar la desnutrición.

También se alerta sobre algo que pasa desapercibido: la interacción entre alimentos y medicamentos, muy común en mayores polimedicados. Y no solo importa qué se come, sino cómo y dónde.

Crear un entorno agradable, con espacios tranquilos y buen acompañamiento, puede marcar la diferencia entre comer con gusto o rechazar el plato.

La Ley de Seguridad Alimentaria obliga a los poderes públicos a garantizar que las personas mayores reciban una alimentación que realmente les nutra. Eso implica cuidar no solo el equilibrio nutricional, sino también la presentación, la frecuencia y el contexto en que se sirve.