Carlos Daza, nutricionista, avisa sobre los garbanzos de bote en España: "Te están engañando muchísimo"

Las legumbres son uno de esos alimentos que no pueden faltar nunca como parte de una dieta saludable por todos los beneficios que aportan a nuestro organismo. Ya sean garbanzos, lentejas o judías, entre otras, tienen mucho que ofrecer para disfrutar del mejor estado de salud.

Su alto contenido en fibra, hierro y aporte vitamínico, así como su utilidad para conseguir reducir la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, las hacen ser un alimento imprescindible, pero no son las únicas características de este tipo de producto.

A su favor, también tienen su enorme versatilidad, al poder utilizar las legumbres tanto en guarniciones como en guisos o purés, así como en seco o en conserva. Esta última es la forma por la que cada vez más personas apuestan, ya que es rápida y sencilla de conocer.

Comprar legumbres de bote puede ser una muy buena opción para poder tener este alimento siempre a nuestra disposición para cocinar, sin necesidad de tener las lentejas o los garbanzos durante toda la noche a remojo. Sin embargo, muchas personas consideran que son menos sanas.

A lo largo de los años se ha extendido la falsa creencia de que las legumbres en conserva son mucho menos sanas, en gran parte por la presencia en su composición del ácido etilendiaminotetraacético o EDTA (E-385), utilizado con frecuencia como aditivo.

A este compuesto químico se le han asociado distintos peligros y efectos adversos, como deficiencia nutricional, dolores de cabeza, diarrea, náuseas y vómitos, entre otros. Sin embargo, el experto Carlos Daza considera un error pensar que las legumbres de bote no son sanas.

El dietista y entrenador personal, conocido en las redes sociales como @fitmanpower, coincide con otros expertos en nutrición a la hora de asegurar que no se puede considerar que este producto no sea saludable solo por llevar EDTA, pues realmente son muy saludables.

Las legumbres de bote son sanas

Carlos Daza ha aprovechado sus redes sociales para aclarar si las legumbres de bote son realmente saludables, destacando que nos están "engañando muchísimo" con ellas. De esta forma, se posiciona en contra de todos aquellos que las recomiendan.

"Mucha gente dice que las legumbres de bote no son saludables simplemente porque tienen conservantes y porque son indigestas y a mucha gente le causan gas", señala el experto en nutrición acerca de esta falsa creencia tan extendida en la sociedad.

En un vídeo de TikTok, el experto recuerda que consumir este producto en conserva no afecta negativamente a nuestra salud, ya que se trata "simplemente de legumbres normales, como las que puedes coger tú en tu casa", pues solo se meten en un bote con el líquido con el que han cocido.

Luego se añade el conservante (EDTA), que se usa para que no se pongan marrones las semillas y que se puedan consumir fácilmente, pero "en cuanto las lavas se va", por lo que no hay que preocuparse porque se incluyan.

¿Por qué las legumbres pueden sentar mal?

Por otro lado, Carlos Daza también se ha referido al hecho de que haya muchas personas que no puedan consumir las legumbres de bote porque les provocan gases. Todo tiene que ver con "unos compuestos que tienen y que se llaman FODMAPS".

El experto asegura que estos fermentan en el estómago cuando los ingerimos y que son los que hacen que a muchas personas les sientan mal, aunque asegura que se puede reducir hasta en un 40% con solo lavar las legumbres.

En cualquier caso, Daza insiste que "hay gente a quien le sienta mal mientras que a otros no", por lo que realmente no quiere decir que las legumbres en conserva sean malas y que no sean saludables, sino que siguen siendo tan sanas como las que no son de bote.

Legumbres de bote vs legumbres secas

Las legumbres de bote son una versión lista para consumir de las legumbres secas, pues han pasado por un proceso de cocción a nivel industrial y se almacenan junto a sal y algunos aditivos que hacen que se favorezca su conservación.

Aunque son saludables, tienen algunas diferencias con respecto a las secas, pues las almacenadas en conserva tienen una mayor cantidad de sodio, puesto que salvo que se añada una gran cantidad en la cocción de las primeras, son muy pobres en este mineral.

Por otro lado, debido a que han pasado por un proceso de cocción, las de bote son más reducidas en potasio, hierro, calcio y fibra. Sin embargo, las legumbres secas, tras el remojo y la cocción casera, contarán con similares contenidos en estos minerales y otros nutrientes.

En cualquier caso, hay que tener muy claro que todas las legumbres son saludables y que las almacenadas en conserva tienen la gran ventaja de que permiten ahorrar mucho tiempo en la cocina.

Asimismo, hay que sumar que tienen una larga vida útil, lo que las hace ideales y prácticas para almacenar y tener a mano como fuente nutritiva de alimentación; y también su disponibilidad, pues así se pueden consumir durante todo el año.

En términos de contenido nutricional, las legumbres de bote conservan la mayoría de los nutrientes esenciales presentes en las secas, lo que incluye proteínas, fibra, vitamina (como ácido fólico o B9) y minerales (como potasio, magnesio o hierro).

Por lo tanto, las legumbres de bote son una opción nutritiva y conveniente, con la que poder añadir de manera práctica este tipo de alimento tan necesario a nuestra dieta.