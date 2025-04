Soy cardiólogo de Harvard y esta es la cantidad de café que recomiendo al día en España: "Más puede ser perjudicial"

El café sigue siendo una de las bebidas más consumidas en el mundo y en España, por detrás solo del agua. Una bebida que durante años ha tenido que luchar contra esa mala prensa sobre posibles efectos perjudiciales, que la ciencia finalmente ha acabado desmontando gracias a sus últimos estudios. Estudios como el llevado a cabo por el National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos que demostró cómo el consumo de café conseguía reducir el riesgo de fallecer por enfermedad cardiovascular. Sin embargo, en este aspecto es importante tener en cuenta las cantidades.

Precisamente sobre esto ha reflexionado en una entrevista para Newsweek el cardiólogo de Harvard y médico del Hospital Brigham and Women's, Dr. Haider Warraich. En ella, el experto compartía algunos detalles sobre su estilo de vida y la importancia que tiene la cafeína en su rutina: "Como médico e investigador, estoy bastante ocupado y por lo tanto, limitar mi consumo a tres tazas al día puede parecer una victoria". No obstante, también advierte sobre la importancia de no excederse: "El café cuando se toma en cantidades razonables, parece estar asociado con beneficios para la salud. Sin embargo, el exceso de café puede ser perjudicial y genera una gran dependencia", afirma.

Según la FDA (Food and Drug Administration), el organismo estadounidense encargado de regular los alimentos y medicamentos, en adultos sanos se recomienda no superar los 400 miligramos de cafeína al día, lo que equivaldría a unas cuatro o cinco tazas de café. No obstante, ciertas patologías o medicamentos pueden aumentar la sensibilidad a la cafeína, por lo que en algunos casos puede ser necesario un límite inferior. Esto incluye situaciones como el embarazo o la lactancia, donde el consumo debe ser controlado de forma más estricta.

Otros hábitos diarios recomendados

Más allá de la cantidad de café, el Dr. Warraich subraya la importancia de incorporar otros hábitos saludables en el día a día para proteger el corazón. Uno de los más efectivos: mantenerse físicamente activo. "Hago ejercicio de cinco a seis veces por semana y uso la bicicleta estática 30 minutos (y leo ficción mientras lo hago)", comenta, una rutina que complementa con "un entrenamiento de resistencia de otros 30 minutos".

El experto recuerda que el corazón es un músculo más y que, como tal, necesita ser ejercitado para mantenerse fuerte. Actividades aeróbicas como caminar, correr, nadar o bailar son algunas de las mejores aliadas para fortalecerlo y reducir la presión arterial.

La alimentación también desempeña un papel fundamental. No se trata solo de mantener un peso adecuado, sino de cuidar la salud cardiovascular a largo plazo. Evitar el exceso de grasas saturadas, sodio y azúcares añadidos es esencial. En ese sentido, Warraich destaca la eficacia de una alimentación equilibrada basada en el patrón mediterráneo: "Recomiendo la dieta mediterránea y sobre todo, intentar tener una dieta rica en proteínas, con pocos azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas", explica.

Por último, lanza una advertencia clara sobre el alcohol, ese "gran enemigo" del corazón y la salud en general: "Desafortunadamente, la mayoría de los datos recientes sugieren que el alcohol, en cualquier cantidad, puede ser perjudicial para la salud cardíaca, y el riesgo aumenta con el consumo", advierte. Y es que, el consumo regular de alcohol, incluso en cantidades moderadas, se ha relacionado con el aumento de la presión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular.