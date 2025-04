Pablo Ojeda, nutricionista: "Hay una grasa que te ayuda a quemar grasa en España y también reduce la inflamación"

Los complementos alimenticios no son necesarios cuando nuestra dieta es saludable, pero en muchas ocasiones es difícil alcanzar todos los requerimientos nutricionales. Ahora bien, debemos andar con ojo porque no todos los productos que encontramos son necesarios y algunos, incluso, tienen una baja efectividad. Por esta razón, lo mejor es que antes de empezar a tomar alguno de estos, consultemos a nuestro médico o nutricionista.

Algunos de los complementos alimenticios que están más de moda en la actualidad son los de vitamina D, magnesio y, por supuesto, omega-3. Todos estos pueden obtenerse de forma natural a través de los alimentos o, en el caso de la vitamina D, a través de la exposición controlada al sol. De hecho, la manera más recomendable de obtener estas sustancias es a través de los hábitos diarios, pero un complemento puede ser muy útil en ciertos casos.

Precisamente, el nutricionista Pablo Ojeda ha dedicado uno de sus últimos vídeos a uno de esos complementos que han ganado popularidad en los últimos años. Se trata de los ácidos grasos omega-3, conocidos por su presencia en los pescados azules y por su capacidad para cuidar la salud cardiovascular. En cualquier caso, estas grasas esenciales guardan todavía algunos secretos que deberíamos conocer si nos interesa su aporte.

Una de ellas es que el omega-3 no sólo se encuentra en los pescados, ni sólo existe de un tipo. Existen el ácido alfa linolénico, que también se conoce por las siglas ALA y que está presente en los aceites vegetales, y los ácidos eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA), que son los que se encuentran en los pescados y en los mariscos. Aparte de los pescados, las nueces o la chía contienen mucho omega-3.

Tal y como explica la Clínica Universidad de Navarra (CUN) en su página web, los ácidos omega-3 son fundamentales para la salud de los ojos, el cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones y los sistemas inmune y endocrino. Pero su beneficio más popular es la reducción de los niveles de colesterol LDL, el que conocemos como malo. En cualquier caso, Ojeda ha explicado otros tres beneficios de esta grasa.

Beneficios del omega-3

"Esta grasa esencial, que tu cuerpo no puede producir por sí solo, es clave para tres cosas", comienza Pablo Ojeda. La primera de ellas es, paradójicamente, "la pérdida de grasa" y se debe según el experto a que "reduce la inflamación y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que ayuda al cuerpo a quemar grasa de manera eficiente". Aunque las grasas han sido demonizadas desde hace décadas, los expertos sostienen que son fundamentales, incluso en una dieta de adelgazamiento.

Ahora bien, Ojeda explica que los niveles adecuados de omega-3 también contribuyen al "rendimiento mental, porque mejora la memoria a nivel cognitivo, mejora la concentración y hasta puede llegar a prevenir el declive cognitivo, enfermedades como el alzhéimer o la demencia". Aunque todavía se trabaja por encontrar la cura a estas enfermedades, los expertos sostienen, tal y como explica este artículo de EL ESPAÑOL, que el 30% de los casos se pueden prevenir con hábitos saludables.

Por último, Ojeda destaca el gran poder antiinflamatorio que tiene este tipo de grasa: "Por lo que si tienes dolores articulares o hinchazón constante, esta grasa puede ser tu mejor aliada". Los alimentos antiinflamatorios son, además, una herramienta fundamental para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aunque la inflamación también se ha relacionado con otras enfermedades frecuentes en la población como las metabólicas o el cáncer.

"Puedes obtener el omega-3 en pescados grasos como el salmón, las sardinas, la caballa", señala Ojeda. "Pero si no comes suficiente pescado, un buen suplemento marca, sin duda, la diferencia. La mayoría de la gente tiene un desbalance entre el omega-3 y el omega-6 porque no consume suficiente cantidad lo que lo mantiene en un estado constante de inflamación sin saberlo". ¿A qué se refiere el experto con este desbalance?

En este otro vídeo de su perfil de Instagram, el nutricionista señala que "el omega-3 deberíamos tomarlo los 365 días del año. Existen dos tipos de omega, el tres y el seis, y digamos que son como el agua y el cemento. Ambos son positivos, pero tiene que haber una dosis de igualdad entre ellos. La proporción debería ser uno a uno y en España está a uno a siete, a favor del omega-6. Tenemos que comer mucho más omega-3 y menos omega-6".