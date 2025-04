Manuel Viso, médico, alerta sobre el error que cometes con la mandarina: "Es la parte que más vitamina C tiene"

Comer de manera sana y equilibrada es una costumbre que no todas las personas respetan. Sobre todo, es una cuestión que trae de cabeza a aquellos que no tienen tanta fuerza de voluntad y que sucumben de manera frecuente a los pecados de los placeres más fáciles de preparar y obtener.

Darnos un capricho de vez en cuando no está mal. De hecho, puede ser muy útil a la hora de establecer los plazos en los que comemos de manera estricta y en los que nos relajamos un poco. Por si fuera poco, sirve también para aliviarnos de esa tensión que a veces genera el tener que estar respetando una dieta o un plan alimenticio.

Sin embargo, una de las grandes claves del éxito es elegir los alimentos correctos que deben formar parte de nuestra dieta y que no nos fallarán en nuestro camino por sentirnos saludables. Por ello, muchas personas intentan buscar amigos de total confianza y que siempre están disponibles para echarnos esa mano en el momento clave. Para muchas personas esas suelen ser las frutas.

Incluir fruta en nuestra dieta es básico y fundamental. Una elección con la que siempre o casi siempre acertaremos. Sin embargo, hay que saber también cómo debemos comer algunos tipos de fruta ya que es frecuente que en España cometamos algún fallo importante de manera inconsciente, tal y como ha advertido el médico Manuel Viso en su cuenta de Instagram. Y uno de esos fallos está estrechamente relacionado con las mandarinas.

Así lo explica el experto en nutrición Manuel Viso, el cual se declara un gran admirador de esta fruta. Sin embargo, advierte que en España despreciamos una parte de este alimento que es básica y fundamental y en la que perdemos buena parte de sus beneficios, esos que marcan la diferencia y que tan útiles son para nuestra salud.

¿Qué error cometemos?

La mandarina es una de las frutas más admiradas de España. Lo primero, por su tamaño, ya que nos permite comer poco si no tenemos demasiado hambre y medir mejor la dosis de alimento que recibimos sin desperdiciar nada.

Otra de sus ventajas es su sabor increíble, ya que mezcla el dulce con el ácido creando una combinación sencillamente perfecta. Además, en líneas generales es muy fácil de pelar, ya que no nos hará falta cuchillo ni ningún otro utensilio y tampoco nos mancharemos durante el proceso.

Su periodo de consumo más fuerte es durante el otoño y el invierno. Sin embargo, su rico sabor y la facilidad para acceder a ellas lo han convertido ya en un clásico atemporal disponible durante todo el año. Sus grandes ventajas son el aporte de vitamina A, de ácidos orgánicos y de flavonoides que suponen para el organismo.

Aunque hay una cuestión de la mandarina que brilla por encima de estas y es la cantidad de vitamina C que contiene tal y como defiende la Fundación Española de la Nutrición y como evidencian multitud de estudios. Sus valores nutricionales la convierten en un aliado perfecto para fortalecer el sistema inmunológico.

Sin embargo, hay una costumbre muy extendida en España que afecta directamente al valor nutricional de esta fruta. Y es que la mayoría nos desprendemos de una parte de este alimento que deberíamos intentar aprovechar. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el experto Manuel Viso hace referencia a los hilos blancos que cuelgan entre los gajos de las naranjas y mandarinas, y de otras frutas como el plátano, los cuales forman parte del albedo.

Aunque muchas personas no lo saben, el albedo es la parte más saludable de las mandarinas, ya que "es donde mayor cantidad de flavonoides y antioxidantes hay y es la parte que más vitamina C tiene, mucho más que la pulpa", tal y como explica Viso. Por ello, hace especial énfasis en no tirar esta parte de la fruta y comérnosla ya que "ahí están la mayor cantidad de antioxidantes, antiinflamatorios, vitaminas y minerales como el potasio, el magnesio y el triptófano".

La mandarina, además de aportar importantes cantidades de vitamina C, también supone una gran fuente de ácido fólico, que favorece la producción de glóbulos rojos y blancos, y de provitamina A. Viso también explica que la mandarina cuenta con un alto contenido en criptoxantina, "un compuesto que, además de transformarse en vitamina A en nuestro organismo, tiene propiedad antioxidante, por lo que se le atribuye una acción preventiva frente al cáncer y la enfermedad cardiovascular".