José Abellán, cardiólogo: "Este es el único café que recomiendo en España (y no es en cápsulas ni de sobre)"

Este experto descarta las maneras más habituales de consumir esta bebida excitante en nuestro país y da la clave sobre cómo debemos prepararlo.

Todavía no se tiene la fórmula secreta sobre cuál es la alimentación perfecta. Esa que consigue darnos todo lo que buscamos en cuanto a lo que nuestro cuerpo necesita, que además esté rica y que encima nos ayude a guardar la línea y no engordar. Sin embargo, sí hay algunas fórmulas que, aunque no garantizan el éxito, lo acercan bastante en la mayoría de las ocasiones.

Una de las máximas de toda alimentación es darle a cada comida la importancia que se merece, también al desayuno. Y es que muchas personas no suelen darle todo el protagonismo que deberían a la comida que abre nuestro día y que, por lo tanto, tiene una gran importancia en que todo lo demás se desarrolle de manera correcta. A veces deberíamos no incluir ciertos alimentos y productos porque aunque sean cómodos y rápidos, no son realmente saludables.

Hay una parte fundamental de la mayoría de los desayunos que es el café. Y es que la mayoría de los españoles no saben iniciar su jornada si no es tomando esta bebida que nos mantiene activos y despiertos y que nos da esa dosis de energía tan necesaria. Sin embargo, hay muchas dudas en nuestro país en torno al café, ya que no está del todo claro si es una bebida buena o mala para el organismo.

El café es una bebida excitante y, por lo tanto, muchas personas interpretan que no es buena para el cuerpo. Sin embargo, está demostrado que tomar ciertas dosis de esta bebida es positivo para reducir el riesgo de padecer algunas enfermedades como problemas cardiacos.

Otra de las grandes dudas alrededor del café es que muchas personas no saben cuál es la mejor forma de tomarlo. Ahí, el cardiólogo José Abellán, muy conocido en redes sociales, da el truco definitivo para saber cómo elegir el café más saludable y bueno para nuestro organismo.

Esta es la mejor forma de tomar café en España

Durante décadas, el café ha sido uno de los productos más señalados por parte de la medicina. A pesar de que ahora se considera un producto bueno para el corazón, lo cierto es que sus altos niveles de cafeína suponían un muro muy difícil de librar. Pero el café reúne varios beneficios que son claves para nuestro organismo tal y como evidencian varios estudios científicos.

Uno de los profesionales que lo recomienda encarecidamente es José Abellán, quien a través de sus redes sociales ha hablado claro sobre los beneficios y perjuicios del café. Y, sobre todo, sobre cuál es la mejor forma de consumirlo. "Las investigaciones sugieren que el consumo moderado de café se asocia a menos riesgo de enfermedad cardiovascular, ictus y algunos tipos de cáncer".

Pero sus virtudes no se quedan ahí: "Y puede ayudar también a reducir el riesgo de diabetes tipo 2". Aclarado ya que el café tiene infinidad de propiedades positivas, falta ahora saber cuál es la mejor forma de tomar esta bebida que es tan común en España y que, además, muchas personas consumen en altas dosis cada día.

Y es que cada vez es más frecuente encontrar a personas que sin tomarse ese café diario, o esos cafés, son incapaces de afrontar su agenda tan ajetreada. Ahí, José Abellán lo tiene claro y descarta algunas de las formas más habituales a la hora de consumir café en España.

Si eres de las personas que toman café en cápsulas o sobres, la manera más típica de tomarlo en España, esto que afirma este experto en cardiología y nutrición te interesa y mucho. Para este especialista, lo mejor es tomar el café filtrado con granos de café molido naturales y con agua. "El papel de filtrar lo que hace es que evita que algunas sustancias, proinflamatorias o tóxicas, pasen a la bebida". Así pues, solo así conseguiremos tomar el café más sano y beneficioso para nuestra salud.