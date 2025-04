Luis Zamora, nutricionista, acaba con el mito de la 'airfryer' en España: "Parece saludable, pero no siempre lo es"

Llevar una dieta sana y una alimentación equilibrada no es una tarea fácil. Requiere de mucho esfuerzo y sacrificio. De hacer las cosas bien la mayoría de los días, de una forma disciplinada para que así no nos cueste trabajo cumplir con nuestros hábitos. Sin embargo, muchas veces nos dejamos llevar de manera inconsciente por algunas influencias.

Esto suele pasar cuando llegan al mercado algunos productos o aparatos que prometen ser maravillosos. Pero que sin embargo, incluso cuando de verdad son útiles, también tienen alguna contraindicación si no sabemos usarlos bien. Algunos de los casos más llamativos son los complementos y suplementos que muchas personas incluyen en sus dietas. En algunos casos porque consideran que los necesitan y en otros por desconocimiento absoluto.

Otro de los ejemplos más habituales en esta cuestión es la llegada de aparatos como la famosa 'airfryer' o freidora de aire. Un pequeño electrodoméstico que, en circunstancias normales, nos permite cocinar más sano que en la freidora habitual, ya que los alimentos absorben menor cantidad de aceite y, por lo tanto, este no pasa a nuestro organismo.

Sin embargo, tal y como apuntan algunos expertos como el nutricionista Luis Zamora, estos aparatos no hacen maravillas ni milagros. Y aunque permiten cocinar de una manera más sana, la realidad es que todo depende de los alimentos con los que estemos trabajando.

Por ello, este especialista asegura que no hay que dejarse llevar por estos adelantos y hay que tener en cuenta siempre que la clave está en el producto que componga nuestra dieta y nuestra alimentación. Solo así conseguiremos marcar la diferencia.

¿Adiós a la 'airfryer?

Recientemente, el uso de la 'airfryer' o freidora de aire se ha popularizado. Ya es raro encontrar una cocina en la que no tengamos un aparato de estos. Cada marca ha diseñado ya su propio modelo y es casi imposible abrir nuestras redes sociales y no encontrarnos con algún anuncio o con algún influencer cocinando su plato favorito en estos pequeños electrodomésticos.

Sin embargo, como de costumbre, no es oro todo lo que reluce. Lo cierto es que, normalmente, cocinar en una freidora de aire es más sano que hacerlo en una convencional ya que no necesita aceite caliente, si no que funciona a través de un circuito de aire a alta temperatura. Cuanto menos aceite consumamos, especialmente si es recalentado, mejor para nuestro organismo.

Y al reducir ese consumo de aceite, están relacionadas con una cocina más saludable. Además, estos aparatos se han ido perfeccionando y ya pueden asar, cocinar y hornear, aumentando así la variedad de nuestros platos. Por si fuera poco, permiten cocinar en muy poco tiempo, son versátiles y además casi no manchan. Por ello, son el compañero perfecto en la cocina.

Sin embargo, aunque muchas personas no lo sepan, también pueden ser una trampa, ya que nos empujarán a consumir productos que en otras condiciones no nos interesarían: "La freidora de aire puede ser un caballo de Troya para que entren muchos alimentos que no nos interesan en absoluto".

Así lo indica Javier Morallón, profesor de Biología y experto en tecnología de los alimentos. Su reflexión va de la mano de la que también hace el nutricionista Luis Zamora, quien en su intervención en el programa Atrévete de Cadena Dial asegura que, aunque no nos podemos confiar, lo cierto es que no hay nada que ver entre una freidora convencional y una moderna de aire: "Totalmente diferentes".

Pero, aunque no se añaden calorías extra, estos aparatos no hacen milagros: "La freidora de aire no es mágica". Para Zamora, la clave está en los alimentos que consumimos y que ponemos en nuestra 'airfryer' para ser cocinados. Si caemos en opciones como unos nuggets de pollo, estamos dando a nuestro cuerpo alimentos ultraprocesados y, por tanto, algo muy insalubre.

"Parece que todo lo que metes en la 'airfryer' es sano, pero no, depende de lo que metas dentro". Para sacarle el máximo provecho a nuestro pequeño electrodoméstico tenemos que elegir una dieta sana y equilibrada, reduciendo la ingesta de aceite, grasas saturadas y calorías innecesarias. La clave, más allá de la forma de cocinar, está en nuestra dieta.